ST. MALO, MB, le 6 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et Darrel Curé, préfet de la municipalité rurale de De Salaberry, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 3,7 millions de dollars pour moderniser l'aréna de Saint-Malo.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de rénover l'aréna de Saint-Malo et de procéder à un agrandissement qui augmentera la superficie totale du bâtiment d'environ 10 000 pieds carrés. Les espaces polyvalents supplémentaires pourront accueillir de la nouvelle programmation récréative pour les gens de la collectivité tout au long de l'année. Les améliorations apportées aux systèmes mécaniques et électriques qui desservent l'installation existante permettront de réduire la consommation d'énergie de l'aréna d'environ 76,7 %, et les émissions de gaz à effet de serre de 120 tonnes par année.

Depuis son ouverture en 1974, l'aréna de Saint-Malo joue un rôle important dans la collectivité, en rassemblant les gens pour des journées de hockey, de curling et de patinage libre. L'installation modernisée profitera aux personnes de tous âges et offrira une vaste gamme de possibilités récréatives et polyvalentes à divers groupes de personnes de toutes capacités, comme des camps d'été, des cours de conditionnement physique général et des marchés agricoles.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les arénas sont au cœur des petites villes du Canada. Elles permettent de tisser des liens forts entre membres d'une communauté. Le gouvernement fédéral continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour investir dans des infrastructures communautaires essentielles, comme l'aréna de Saint-Malo, afin que tout le monde puisse en profiter. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de recevoir un financement du gouvernement fédéral. Une fois que toutes les améliorations seront terminées, le site sera extraordinaire. Nous disposerons d'une installation polyvalente qui servira à la collectivité et à la région pour les générations à venir. »

Darrel Curé, préfet de la municipalité rurale de De Salaberry

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 756 912 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La municipalité rurale de De Salaberry fait une contribution de 296 667 $.

investit 3 756 912 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La municipalité rurale de De Salaberry fait une contribution de 296 667 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Martha Petrusevich, Coordonnatrice de projet, Municipalité rurale de De Salaberry, 204-433-7406, [email protected]