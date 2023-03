LONDON, ON, le 3 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, et Josh Morgan, maire de la Ville de London, ont annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars pour surélever et solidifier la digue de Broughdale.

Le financement aidera à protéger les zones résidentielles et institutionnelles de London contre les inondations causées par un débordement de la rivière Thames.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Protéger notre collectivité contre les dommages causés par les changements climatiques est ma priorité, et cet investissement fédéral visant à améliorer la résilience de la digue de Broughdale permettra de protéger des milliers de foyers, d'entreprises et de moyens de subsistance ici, chez nous. »

Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement important dans les infrastructures de gestion des eaux pluviales de London nous aide à devenir plus résilients face aux intempéries et aux changements climatiques. Grâce à ce soutien, nous serons en mesure de mieux protéger les résidents de London et leur domicile, ainsi que les parcs, les routes et les ponts situés à proximité de la digue contre les inondations majeures le long de la rivière Thames. »

Josh Morgan, maire de la Ville de London

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La ville de London fournit plus de 5,4 millions de dollars.

investit plus de 3,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La ville de London fournit plus de 5,4 millions de dollars. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme national de 3,86 milliards de dollars dont l'objectif est d'investir dans des projets d'infrastructures publiques structurelles et naturelles afin d'accroître la résilience des collectivités qui risquent d'être touchées par des catastrophes naturelles.

Le FAAC vise à réduire les impacts des catastrophes naturelles avant qu'elles ne se produisent. Il s'agit notamment de renforcer les infrastructures pour prévenir les menaces pour la santé et la sécurité, et pour les infrastructures essentielles, de prévenir les interruptions de services essentiels ou les perturbations importantes de l'activité économique, ainsi que de diminuer les coûts élevés de rétablissement et de remplacement.

On accepte les demandes de financement au titre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) jusqu'au 19 juillet 2023.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Tel qu'il est mentionné dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du FAAC afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques.

(PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du FAAC afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

