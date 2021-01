Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que 268 hectares supplémentaires seront ajoutés à la réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello, ce qui permettra d'accroître la connectivité écologique de la réserve nationale de faune et de protéger davantage l'habitat humide unique.

Créée en 1995, la réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello est ouverte toute l'année pour la pratique d'activités comme la randonnée, l'observation de la faune, la baignade et la navigation en été, et le ski de fond, la raquette et le patinage en hiver. Elle abrite un habitat humide complexe de plaine inondable boisée unique pour la région, qui constitue un important habitat de reproduction, de rassemblement et de migration pour la sauvagine. La protection d'une plus grande zone dans la région du ruisseau Portobello permettra de réduire les menaces pesant sur les espèces en péril telles que la Paruline du Canada, l'Engoulevent d'Amérique, le Pioui de l'Est et le Petit Blongios.

Les six autres parcelles de terrain achetées à J.D. Irving, Limited (178 hectares) et à Five Island Forest Development Limited (90 hectares) porteront la superficie de cette réserve nationale de faune à un peu plus de 3 200 hectares. Cet agrandissement rapproche le Canada de son objectif de conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des océans du pays d'ici 2025. Le financement de cette initiative provient de l'investissement historique de 1,3 milliard de dollars du budget de 2018 dans l'initiative sur le patrimoine naturel.

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer l'agrandissement de la réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello au Nouveau-Brunswick, qui soutiendra notre biodiversité emblématique et permettra aux Canadiens d'accéder à la nature. Ensemble, nous progressons vers l'atteinte de l'objectif du Canada qui consiste à conserver un quart de ses terres et un quart de ses océans d'ici 2025 ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires comme Environnement et Changement climatique Canada sur cette importante initiative de conservation. J.D. Irving, Limited a des partenariats de longue date avec des groupes tels que Conservation de la nature Canada, Études d'Oiseaux Canada et Canards Illimités Canada sur des projets de conservation des habitats humides. Dans le secteur du ruisseau Portobello, nous participons déjà aux mesures concernant la plaine inondable de l'érable argenté et à celles d'autres aires de conservation dans un rayon de cinq kilomètres autour de ce site, dans le cadre de notre programme de conservation volontaire de plus de 1 700 sites ».

- Jason Limongelli, vice-président, Division des terrains boisés, J.D. Irving, Limited

« Au nom de ses 25 actionnaires individuels, notre société est heureuse d'être en mesure de contribuer à la mise en œuvre complète de la réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello. Grâce à des accords d'achat de terres, en 2014 et 2020, nous avons pu protéger entièrement plus de 125 hectares de zones humides et de forêts pour les espèces sauvages. Five Islands Forest Development Limited possède des terrains boisés au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, où sont appliqués les principes et les pratiques de la gestion durable des ressources forestières à long terme ».

- Alexander (Sandy) Manley, président, Five Islands Forest Development Limited

Il est important de relier les habitats entre eux pour protéger les voies de migration et les aires de reproduction des espèces en péril.

Le réseau d'aires protégées du Canada joue un rôle essentiel en conservant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril.

joue un rôle essentiel en conservant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Il existe actuellement 55 réserves nationales de faune dans tout le Canada (certaines situées dans des régions dont les écosystèmes sont relativement peu perturbés) contenant des habitats d'importance nationale pour les animaux ou les plantes.

(certaines situées dans des régions dont les écosystèmes sont relativement peu perturbés) contenant des habitats d'importance nationale pour les animaux ou les plantes. Conserver et restaurer la nature permet d'améliorer notre propre santé et notre propre bien-être. Le simple fait de passer du temps dans la nature a des bénéfices avérés sur la santé mentale, et le fait de vivre près de la nature réduit le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies.

Dans le budget de 2018, le gouvernement avait annoncé un investissement de 1,3 milliard de dollars dans l'initiative sur le patrimoine naturel. Il s'agit du plus grand investissement dans la conservation de la nature jamais réalisé dans l'histoire du Canada .

