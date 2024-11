Dans le communiqué Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques pour assurer la sécurité des collectivités en Colombie-Britannique et partout au Canada, diffusé le 14-Nov-2024 par Natural Resources Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que le 18e paragraphe a été ajouté au communiqué. La copie complète et corrigée suit :

Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques pour assurer la sécurité des collectivités en Colombie-Britannique et partout au Canada

COQUITLAM, BC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - En collaborant pour réduire les risques liés aux changements climatiques, nous contribuerons à renforcer la sécurité et la santé de la population canadienne. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

L'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 7 millions de dollars en financement pour 12 projets à l'échelle de la Colombie-Britannique ou du pays dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) de Ressources naturelles Canada. Ces projets viseront à aider des régions et des secteurs dans la province et tout le pays à s'adapter aux changements climatiques par l'élaboration, l'amélioration et la mise en œuvre de stratégies, d'outils et de ressources qui permettront de remédier aux risques liés aux changements climatiques et aux lacunes en matière d'adaptation, de même qu'à soutenir la mise en place de mesures de résilience et d'adaptation aux changements climatiques.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de 39,5 millions de dollars visant à financer, dans le cadre du PACC et du programme CCRC, la réalisation de 53 projets pour réduire les risques liés aux changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA). De plus amples renseignements sur d'autres projets financés par cet investissement seront communiqués prochainement.

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience à long terme pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel d'unir nos forces pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux impacts des changements climatiques, aujourd'hui et dans l'avenir.

Citations

« Les impacts des changements climatiques - y compris les rivières atmosphériques ici, en Colombie--Britannique - se font déjà sentir. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider notre économie et nos collectivités à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Grâce aux douze projets annoncés aujourd'hui en Colombie-Britannique dans le cadre de deux programmes de financement, nous pourrons soutenir les efforts essentiels déployés à long terme à l'échelle des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les municipalités sont aux avant-postes de la lutte contre les changements climatiques : elles connaissent mieux que personne les défis - et les solutions - spécifiques aux quartiers, aux transports et aux entreprises à l'échelle locale. Les douze projets annoncés dans le cadre du PACC et du programme CCRC contribueront à bâtir des collectivités plus fortes et plus agréables, qui offriront un milieu de vie plus sûr face aux changements climatiques. Grâce à de judicieux investissements, de la planification et une collaboration active, nous pouvons soutenir des collectivités qui ressentent déjà les impacts des changements climatiques et les aider à devenir plus prospères et plus durables pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les changements climatiques ont des répercussions en Colombie-Britannique et partout au Canada. Le moment est venu d'unir nos forces pour développer des solutions aux problèmes actuels et futurs qu'ils peuvent causer. En prenant dès aujourd'hui les mesures nécessaires pour nous adapter et renforcer la résilience, nous pourrons prendre des décisions plus éclairées pour nous préparer, réagir et nous adapter aux impacts des changements climatiques. »

Ron McKinnon

Député de Coquitlam-Port Coquitlam

« Les inondations côtières et l'élévation du niveau de la mer ne sont pas des enjeux exclusivement locaux. En assurant une coordination entre les Premières Nations, les municipalités et d'autres instances dans la région, on peut renforcer l'efficacité des mesures de résilience côtière et aider à rassembler des ressources. Grâce au soutien du programme CCRC, notre projet collaboratif d'adaptation climatique de la côte sud de la Colombie-Britannique aidera à coordonner les efforts déployés pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer et les inondations côtières et à mettre en place d'importantes mesures régionales qui jetteront les bases nécessaires au renforcement à long terme de la résilience côtière dans toute la région de la côte nord du Pacifique et de la côte Sunshine. »

Ewa Jackson

Directrice principale, ICLEI Canada

« L'avenir réside dans les systèmes énergétiques propres; or, cette initiative aide les Premières Nations et les administrations locales à favoriser les microcentrales hydroélectriques, le solaire, l'éolien et d'autres énergies renouvelables qui renforcent le réseau électrique de la Colombie-Britannique. Assurer la planification d'infrastructures qui permettront de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux changements climatiques est aujourd'hui un défi de taille que nous devons relever pour bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre, et nous sommes heureux d'y contribuer en réunissant des experts et des chefs de file de la région. »

David Marshall

Directeur général, Conseil du bassin du Fraser

« En Colombie-Britannique, les petites localités rurales et éloignées doivent se contenter au quotidien de ressources extrêmement limitées pour combattre les impacts actuels et projetés des changements climatiques, et ce combat, elles doivent souvent le mener « à bout de bras » au milieu d'une multitude d'autres dossiers prioritaires. Grâce à ce financement, le projet CoNext Climate Preparedness Hub fournira un soutien direct aux administrations locales, aux gouvernements des Premières Nations et à leurs partenaires pour les aider à mieux comprendre les défis que présentent les impacts des changements climatiques et les solutions à ces changements, ce qui leur permettra de mettre ces connaissances en application au sein de leurs organisations et de leurs collectivités. »

Erica Crawford

Responsable du projet CoNext et directrice de HeronBridge Consulting

« L'adaptation aux changements climatiques est un défi nouveau, mais urgent, et les pratiques à suivre commencent à peine à émerger. Réalisé dans le cadre du programme CCRC, notre projet a permis de financer la tenue de conversations avec des praticiens canadiens pour cerner les possibilités et les défis auxquels ils font face aujourd'hui; l'information recueillie servira à nourrir des dialogues similaires en Océanie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie. Nous nous réjouissons à l'idée de rapporter au Canada une vue d'ensemble des pratiques mondiales actuelles en matière d'adaptation pour favoriser l'innovation et trouver des solutions à cette menace commune. »

Glynis Lough, Ph. D.

Directrice mondiale de PEERS et membre de l'Aspen Global Change Institute

« Les profondes répercussions des récents feux de forêt - les émissions massives et les communautés perturbées - exigent une action immédiate. Cette contribution de Ressources naturelles Canada favorisera la collaboration entre les secteurs, les Premières Nations et les populations touchées de façon à accélérer l'adaptation aux feux de forêt, à créer des emplois, à améliorer la résilience des écosystèmes et à renforcer la sécurité publique. »

Robin Prest

Directeur de programme, Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Université Simon-Fraser

« La firme Engineers and Geoscientists BC est heureuse de recevoir ce financement qui aidera à protéger la population canadienne des risques que présentent les changements climatiques. En collaboration avec l'Institut climatique du Canada, nous sommes fiers de diriger l'élaboration d'un programme national de formation sur la résilience climatique à l'intention des professionnels du secteur du bâtiment. Financé par Ressources naturelles Canada par le biais du PACC, ce programme de formation vise à doter les ingénieurs et d'autres professionnels des compétences et des connaissances nécessaires pour concevoir et rénover des bâtiments de façon à rendre les collectivités plus résilientes aux risques liés aux changements climatiques. »

Heidi Yang, P.Eng.

Chef de la direction, Engineers and Geoscientists BC

« Le district régional de Nanaimo est ravi de recevoir cette généreuse subvention, qui servira à élaborer une stratégie d'adaptation côtière aux changements climatiques à la fois inclusive et collaborative dans notre région. Cette stratégie s'inspirera des travaux importants que nous effectuons déjà pour nous préparer - et réagir - aux impacts que nous observons sur notre côte. »

Vanessa Craig

Présidente, Regional District of Nanaimo

« Ces dernières années, les impacts des changements climatiques ont grandement perturbé les chaînes d'approvisionnement. Grâce au financement que nous avons reçu pour élaborer une stratégie d'adaptation climatique pour le port de Vancouver, nous collaborerons avec les Premières Nations et les parties prenantes en vue de cerner les principaux risques climatiques et de déterminer les mesures prioritaires à prendre pour améliorer la résilience des infrastructures portuaires et des chaînes d'approvisionnement. Cette démarche contribuera à renforcer notre position pour faciliter en toute fiabilité les échanges commerciaux du Canada, aujourd'hui et dans l'avenir. »

Jennifer Natland

Vice-présidente, Propriétés et Environnement, Administration portuaire Vancouver Fraser

« Les solutions fondées sur la nature, comme la restauration des milieux humides et l'adoption de démarches axées sur les infrastructures vertes, offrent aux collectivités canadiennes d'excellents moyens d'adaptation aux changements climatiques tout en générant d'importantes retombées positives sur les plans social, économique et environnemental. Ces solutions polyvalentes sont toutefois peu utilisées par les administrations locales, car les avantages financiers qu'elles procurent sont mal compris. Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada et de leurs partenaires, ESSA et All One Sky Foundation travaillent à la préparation d'une trousse à outils qui contiendra des données économiques claires et des conseils pour aider les collectivités à investir en toute confiance dans ces solutions durables et rentables à de multiples problèmes locaux. »

Jimena Eyzaguirre

Spécialiste principale de l'adaptation aux changements climatiques, ESSA Technologies Ltd.

« En 2022, nous avons réuni les dirigeants et le personnel des Premières Nations et des gouvernements de la région, les secteurs locaux de l'agriculture et des représentants des gouvernements fédéral et provincial pour voir, ensemble, à quoi ressemblerait un processus collectif de « reconstruction en mieux » et comment améliorer la collaboration dans notre environnement commun. Ce financement appuiera les dialogues et s'inscrira dans la foulée de nos efforts visant à élaborer un plan commun pour maximiser la résilience dans le Lower Mainland. »



Chef tribal Tyrone McNeil

Président du secrétariat de planification d'urgence

Quelques faits

La Stratégie nationale d'adaptation (SNA) propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger les vies de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation; de ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le PACC vise à : aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.

Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

