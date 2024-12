CALGARY, AB, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol dans le Nord et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

L'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui, de concert avec le député George Chahal, l'octroi de plus de 2,6 millions de dollars pour financer sept projets dans les Prairies dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) de Ressources naturelles Canada. Ces projets visent à aider des communautés autochtones et des collectivités rurales ou de petite dimension dans les Prairies et tout le pays à s'adapter aux changements climatiques grâce à l'élaboration de formations, d'outils et de ressources. Ils favoriseront également de favoriser la collaboration et un dialogue constructif avec des partenaires des Premières Nations tout en les aidant à planifier et à mettre en œuvre des mesures qui les aideront à s'adapter aux changements climatiques.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de 39,5 millions de dollars annoncé le 14 novembre 2024 dans le cadre du PACC et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) pour réduire les risques liés aux changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA).

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel d'unir nos forces pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements actuels et futurs.

Citations

« Les impacts des changements climatiques--y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les tempêtes et ouragans tropicaux d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord--se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider notre économie et nos collectivités à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Grâce aux sept projets annoncés aujourd'hui dans les Prairies dans le cadre du PACC, nous pourrons soutenir les efforts essentiels déployés à long terme à l'échelle des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Canadiennes et les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques sur les chaînes d'approvisionnement et sur leurs moyens de subsistance, peu importe où ils vivent--dans le Nord, où ils doivent composer avec la hausse des températures et ses conséquences, ou encore dans les Prairies, où ils subissent d'intenses phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles de plus en plus coûteuses comme les feux de forêt à Jasper et des inondations. Nous soutenons des projets qui donnent aux collectivités les moyens de piloter leurs propres mesures d'adaptation aux changements climatiques en collaboration avec les autres ordres de gouvernement, des entreprises, des organismes et d'autres collectivités qui partagent leurs objectifs et possèdent des atouts locaux propices à la création d'un avenir économique plus solide et durable. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et CanNor

« Les changements climatiques ont des effets dévastateurs sur les Canadiennes et les Canadiens--ils constituent une menace pour leurs collectivités, leurs propriétés et l'environnement à l'échelle locale. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui permettent de favoriser en amont la planification, l'action et la collaboration pour aider les collectivités et les différents secteurs au Canada à s'adapter et à renforcer leur résilience. Ce travail essentiel donne aux municipalités et aux divers partenaires les moyens dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées ainsi que pour se préparer, réagir et s'adapter aux impacts des changements climatiques. »

George Chahal

Député de Calgary Skyview

« Comme les provinces des Prairies font partie des régions qui affichent le réchauffement le plus rapide au Canada, le besoin de se préparer et de s'adapter aux changements climatiques s'avère plus pressant que jamais. Grâce au soutien du Programme d'adaptation aux changements climatiques, le projet Climate Ready Prairies diffusera des techniques de communication et de mobilisation à l'intention d'un public des Prairies pour mettre en évidence l'importance de comprendre les vulnérabilités et les risques climatiques, de se préparer et, à terme, d'encourager les décideurs en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba à investir dans des mesures de résilience. »

Kerra Chomlak

Directrice générale, ClimateWest

« Les personnes qui habitent dans des petites localités ou dans des communautés rurales ou autochtones sont aux avant-postes des changements climatiques. Leurs économies, cultures et identités sont intimement liées aux industries locales qui sont très vulnérables aux catastrophes naturelles d'origine climatique, notamment la foresterie, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Ce projet nous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des approches d'adaptation globales qui tiennent compte des réalités locales et de la pluralité des voix et des valeurs. Cette initiative se situe au carrefour du savoir local et culturel, de l'adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophes, là où la résilience aux changements climatiques occupera une place primordiale. »

Laura S. Lynes

PDG, The Resilience Institute

« Notre équipe se réjouit du financement que RNCan lui a octroyé pour collaborer avec divers représentants du secteur forestier et mettre au point des stratégies et des projets en appui à l'adaptation aux changements climatiques. Grâce à ce soutien de taille, notre équipe de recherche pourra faire la promotion des pratiques d'adaptation dans le secteur forestier en réunissant des partenaires de l'industrie et du milieu universitaire du Centre du Canada. Cette initiative fera progresser considérablement l'élaboration d'outils, de politiques et de formations qui aideront praticiens et décideurs à gérer des changements environnementaux et sociaux sans précédent. »

Ryan Bullock

Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les interactions entre l'homme et son environnement, Université de Winnipeg

« Les onze Premières Nations membres du Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle travaillent activement à la mise au point de mesures d'adaptation climatique porteuses de solutions, notamment l'élaboration de politiques, le renforcement des capacités et la coordination d'actions concrètes. Ce projet important nous permettra de continuer à collaborer avec les leaders des nations membres, les gardiens de la langue, les utilisateurs des terres, le conseil jeunesse et le conseil des femmes du Conseil tribal ainsi que nos techniciens pour élaborer et adopter des politiques adaptées sur le plan culturel, qui protègent les territoires et les moyens de subsistance des citoyens des nations membres et des générations futures. »

Brad Johnson

Directeur général des finances et de l'administration, Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle

Quelques faits

La SNA propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger les vies de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation; de ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le programme vise à : aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.

Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, déposé devant le Parlement le 18 décembre 2023, est un engagement à long terme qui vise à travailler différemment tout en renforçant la coordination entre les ministères fédéraux et en améliorant la collaboration avec les entreprises et les partenaires communautaires dans leurs dossiers prioritaires en vue d'édifier, dans les Prairies, une économie prospère et durable qui profite à toute la population.

