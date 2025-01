TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol dans le Nord et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire de l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, de concert avec la députée Bardish Chagger, l'octroi de plus de 4,5 millions de dollars du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) de Ressources naturelles Canada pour financer neuf projets qui intéressent le sud de l'Ontario ou ont une portée nationale. Ces projets consistent à élaborer et à fournir des outils, des ressources et des formations visant à améliorer les connaissances et les compétences en matière d'adaptation aux changements climatiques chez les professionnels, les entreprises et les collectivités dans le sud de l'Ontario et à l'échelle nationale.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de 39,5 millions de dollars annoncé le 14 novembre 2024 dans le cadre du PACC et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) pour réduire les risques liés aux changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA).

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel d'unir nos forces pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements présents et futurs.

Citations

« Les impacts des changements climatiques - y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les ouragans et tempêtes tropicales d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord - se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider nos collectivités et notre économie à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Le financement annoncé aujourd'hui pour neuf projets dans le sud de l'Ontario et à l'échelle nationale soutient le travail local qu'il faut absolument continuer de mener pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« C'est avec grand plaisir que nous annonçons du financement pour ces neuf projets qui aideront les collectivités et les secteurs d'activité à élaborer et à appliquer des mesures pour mieux s'adapter aux changements climatiques. La sécurité de la population est une priorité, et des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui aident grandement à atténuer les impacts des changements climatiques qui ont un effet dévastateur sur nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et députée de Toronto-Danforth

« Les changements climatiques ont des impacts catastrophiques sur les Canadiennes et les Canadiens - ils menacent leurs collectivités, leurs propriétés et leur environnement immédiat. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui permettent de favoriser en amont la planification, l'action et la collaboration pour aider les collectivités et les différents secteurs au Canada à s'adapter et à renforcer leur résilience. Ce travail essentiel donne aux municipalités et aux divers partenaires les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées ainsi que pour se préparer, réagir et s'adapter aux impacts des changements climatiques. »

Bardish Chagger

Députée de Waterloo

« Le projet d'Adaptation climatique et impact communautaire des entreprises souligne l'importance de l'inclusivité et de l'efficacité des mesures d'adaptation aux changements climatiques. Avec le soutien du Programme d'adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, ce projet applique une approche intersectionnelle pour lutter contre les inégalités sociales exacerbées par les changements climatiques. Ensemble, nous souhaitons aider les entreprises à renforcer leur résilience tout en ayant des retombées positives sur les populations les plus touchées par ces défis. »

Elizabeth Dove

Directrice exécutive, Réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies

« Il est clair que les impacts des changements climatiques se déploient autour de nous et perturbent la vie des Canadiens. Ce financement nous permet de consolider la formation offerte dans les programmes de diplômes professionnels de manière à doter les ingénieurs, comptables, urbanistes et architectes des compétences cruciales dont ils ont besoin pour rendre nos villes et notre économie plus résilientes. »

Sarah Burch

Directrice générale du Waterloo Climate Institute, professeure à la Faculté de l'environnement et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance de la durabilité et l'innovation à l'Université de Waterloo

« Face aux impacts avérés des changements climatiques sur les collectivités au Canada et dans le monde, il est indéniable que notre façon de penser les stratégies d'entreprise, l'investissement et les partenariats doit évoluer si nous voulons bâtir des économies et des sociétés véritablement résilientes. Notre projet vise à mieux comprendre les systèmes d'approvisionnement, à cartographier les risques communs aux entreprises et aux populations, et à générer des données probantes afin de concevoir des stratégies d'adaptation grâce auxquelles différents acteurs pourront contribuer à la durabilité à long terme. »

Jose Di Bella

Directeur de la recherche et des partenariats au Waterloo Climate Institute et professeur associé à la Faculté de l'environnement de l'Université de Waterloo

« L'amélioration de la résilience et la protection des collectivités et des infrastructures contre les chocs climatiques, imprévisibles par nature, est une priorité pour les services d'eau. Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada, nous aidons les chefs de file de la gestion de l'eau à définir des voies de planification adaptative pour parer à un éventail de risques futurs. »

Nicola Crawhall

Directrice générale, Réseau canadien de l'eau

« Nous tenons à remercier Ressources naturelles Canada de l'aide accordée à notre programme ADAPTerre, qui fournit aux architectes paysagistes du Canada les outils et les connaissances nécessaires pour relever les défis urgents posés par les changements climatiques. Cet investissement consacre l'importance du rôle que jouent les architectes paysagistes dans l'atteinte des objectifs climatiques du Canada et dans l'aménagement de villes résilientes, capables de s'adapter. »

Michelle Legault

Directrice générale, Association des architectes paysagistes du Canada

« Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement du Canada pour une opération pluriannuelle visant à accélérer l'adaptation aux changements climatiques locale dans différents secteurs et à l'échelle communautaire dans 30 collectivités, et à en soutenir beaucoup d'autres avec des outils et des récits inspirés des apprentissages de ces 30 collectivités. Nous ne sommes pas tous égaux face aux impacts des changements climatiques. Notre programme Adaptive and Resilient Communities Cohort permettra aux collectivités d'acquérir des compétences et des outils qui favoriseront la mise en œuvre de mesures d'adaptation équitables. »

Danya Pastuszek

PDG, Tamarack Institute

« Les changements climatiques exposent les bâtiments à de nouveaux risques de sinistres. Une évaluation des risques climatiques peut aider à identifier les vulnérabilités d'un bâtiment et les moyens d'y remédier, mais son coût se révèle prohibitif pour la plupart des propriétaires. Nous avons donc conçu le Climate Hazard And Response Tool (CHART) pour offrir aux propriétaires un outil accessible et abordable de priorisation des améliorations de la résilience climatique de leurs habitations. »

Robert Lepage

Principal responsable et fondateur, Climes Group Engineering Inc.

« L'équipe Climate READi™ de l'EPRI collabore avec plusieurs fournisseurs d'électricité canadiens en vue de renforcer l'approche de la gestion des risques climatiques menaçant les systèmes électriques dans le secteur énergétique. Nous adapterons notre cadre de travail pour prioriser les investissements en adaptation dans le secteur de l'électricité de manière à aider les Canadiens à contrer les dangers particuliers que pose le climat pour eux et à bâtir un avenir énergétique plus sûr, sous le sceau de la résilience. Ce cadre de collaboration cohérent et complet peut soutenir une planification holistique dans l'ensemble du réseau électrique. »

Anna Lafoyiannis

Chef de projet pour Climate READi, EPRI International Inc.

« Avec ce que nous savons maintenant des impacts éventuels des changements climatiques sur les infrastructures essentielles, entre autres les systèmes hydroélectriques et les lignes de transport, on ne saurait sous-estimer la nécessité d'intégrer les données et connaissances sur le climat dans la planification et la conception des réseaux électriques. Or, il s'agit d'une démarche scientifique extrêmement complexe nécessitant la collaboration dynamique des milieux universitaires, des services d'utilité publique et des États. »

Paulin Coulibaly, Ph. D.

Professeur, ingénieur et chercheur principal, Université McMaster

Quelques faits

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des impacts des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation; de ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le programme vise à : aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.

Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. La SNA propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger la vie de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

