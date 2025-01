SUDBURY, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol dans le Nord et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de l'honorable Jonathan Wilkinson, de concert avec la députée Viviane Lapointe et le député Anthony Rota, a annoncé l'octroi de plus de 2,7 millions de dollars pour cinq projets réalisés dans le nord de l'Ontario, dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) de Ressources naturelles Canada (RNCan).

Ces projets visent à aider des professionnels, des décisionnaires et des communautés de Premières Nations dans le nord de l'Ontario et partout au Canada à faire avancer la mise en application de plans et de mesures d'adaptation aux changements climatiques par l'élaboration et la mise en œuvre d'outils, de formations et de ressources. En outre, l'un des projets permettra de cerner les leçons tirées de mesures d'adaptation antérieures.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de 39,5 millions de dollars annoncé le 14 novembre 2024 dans le cadre du PACC et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) pour réduire les risques liés aux changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA).

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel d'unir nos forces pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements, aujourd'hui et dans l'avenir.

Citations

« Les impacts des changements climatiques - y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les ouragans et tempêtes tropicales d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord - se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider nos collectivités et notre économie à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Grâce aux cinq projets annoncés aujourd'hui dans le nord de l'Ontario, nous pourrons soutenir le travail de longue haleine essentiel qui se fait à l'échelle des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les fonds annoncés aujourd'hui soutiendront cinq projets importants pour aider les collectivités et les secteurs d'activité à prendre des mesures pour s'adapter à l'évolution de notre climat. Il s'agit de projets dirigés par des chercheurs passionnés et des organismes qui ont vraiment à cœur notre environnement et notre bien-être. En investissant dans ce genre de projets, nous faisons équipe pour protéger nos maisons, nos moyens de subsistance et les lieux que nous aimons contre les risques de plus en plus grands posés par les changements climatiques. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et de la ministre des Langues officielles

« Sudbury est un chef de file de la remédiation environnementale. Cet investissement affermit notre position et notre travail de bons gardiens de l'environnement et de la collectivité. Il est judicieux d'investir dans l'adaptation et le renforcement de la résilience, et c'est ce que nous faisons. Le travail essentiel qui s'accomplit ici nous aide à mieux nous préparer et nous adapter aux impacts des changements climatiques. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

« Les collectivités de tout le Canada et de l'Ontario subissent les contrecoups de plus en plus violents des phénomènes météorologiques extrêmes. Il est temps de se concerter pour faire face aux problèmes que posent déjà ou pourraient poser demain les changements climatiques. En prenant dès aujourd'hui les mesures nécessaires pour nous adapter et renforcer notre résilience, nous aidons nos collectivités à se préparer à faire face et à mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. »

Anthony Rota

Député de Nipissing-Timiskaming

« L'équipe de Up North on Climate est honorée de collaborer avec quatre conseils tribaux du nord de l'Ontario dans le cadre du Partnership for Indigenous Climate Change Adaptation. Ensemble, nous créons une ressource en ligne et des micro-crédits dans le but de diffuser de l'information sur les effets des changements climatiques pour les communautés des Premières Nations. Le GeoHub proposera des cartes accessibles et conviviales qui mettront l'accent sur les expériences et les idées d'adaptation des communautés en combinant le savoir autochtone et occidental dans le but de renforcer la résilience. »

Chantal Sarrazin-Delay

Responsable, Up North on Climate, Université Laurentienne

« La formation que nous mettons au point n'est pas très répandue dans le secteur de la foresterie et au Canada. Nous sommes persuadés qu'en nous appuyant sur les ressources actuelles et les matériaux éprouvés ainsi qu'en collaborant avec des partenaires, le programme de formation que nous proposons jouera un rôle essentiel dans l'avancement des pratiques d'adaptation aux changements climatiques et contribuera à la résilience et à la viabilité des forêts et du secteur forestier. »

Mark Pearson

Directeur général, Institut forestier du Canada

« Nos efforts pour protéger les individus et les collectivités contre les rudes impacts des phénomènes météorologiques extrêmes n'arrivent pas à suivre le rythme de l'évolution du climat. Notre institut est reconnaissant de ce soutien offert par Ressources naturelles Canada, grâce auquel nous aurons des exemples des meilleures pratiques en vigueur dans le domaine de la résilience climatique et nous tirerons des inspirations pour une mise en œuvre à plus grande échelle. Dans le cadre de ces projets, notre institut collaborera avec des professions clés et d'autres acteurs de tous les coins du pays pour améliorer les connaissances, les capacités et les compétences afin que la résilience climatique fasse davantage partie de leurs pratiques. »

Al Douglas

Président, Climate Risk Institute

Quelques faits

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des impacts des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation. De ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le programme vise à :

aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.



Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte Nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. La SNA propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger la vie de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

Documents connexes

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]