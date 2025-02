QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les canicules. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol dans le Nord et l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières, ont également une incidence sur la sécurité de nos collectivités et la qualité de vie. Agir dès aujourd'hui aidera à améliorer notre résilience à long terme et à réduire les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada. Parmi ces coûts, mentionnons les prix des produits d'épicerie, les primes d'assurance et les taxes municipales, qui ont tous tendance à grimper pour couvrir les coûts associés aux dommages et à la reprise après sinistre.

Pour protéger nos collectivités des pires impacts économiques et environnementaux des changements climatiques, nous devons continuer à nous préparer aux changements à venir en investissant dans la résilience des collectivités. De cette façon, nous renforcerons non seulement la sécurité des Canadiens, mais aussi la capacité des collectivités à se remettre d'événements météorologiques extrêmes.

L'honorable Diane Lebouthillier, de concert avec l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'octroi de plus de 3,6 millions de dollars en financement pour la réalisation de six projets au Québec dans le cadre du Programme d'adaptation aux changements climatiques (PACC) et du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) de Ressources naturelles Canada. Ces projets visent à aider les régions et les secteurs au Québec et dans tout le Canada à s'adapter aux changements climatiques par l'élaboration de scénarios climatiques pour l'avenir; d'outils et de ressources d'adaptation; de réseaux d'échange de connaissances ainsi que de mesures et de plans intégrés d'adaptation.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent d'un investissement total de 39,5 millions de dollars annoncé le 14 novembre 2024 dans le cadre du PACC et du programme CCRC pour réduire les risques liés aux changements climatiques et bâtir des collectivités plus résilientes au pays à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA).

Les mesures que nous prenons maintenant nous permettront de protéger nos populations, nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. Nous investissons activement dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir de façon proactive les projets d'adaptation et de résilience pilotés par les collectivités. Il est plus que jamais essentiel de s'unir pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements, aujourd'hui et dans l'avenir.

Citations

« Les impacts des changements climatiques -- y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les ouragans et tempêtes tropicales d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord -- se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider notre économie et nos collectivités à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Grâce aux six projets annoncés aujourd'hui au Québec dans le cadre du PACC et du programme CCRC, nous pourrons soutenir les efforts essentiels déployés à long terme à l'échelle des collectivités pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les changements climatiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre environnement et nos collectivités. Les investissements que nous annonçons aujourd'hui aideront les collectivités du Québec et du Canada à s'adapter aux défis climatiques futurs et à en réduire l'ampleur. Par la concertation, nous pourrons gérer les menaces grandissantes que représentent les catastrophes climatiques. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Les municipalités sont particulièrement touchées par les changements climatiques et comprennent mieux que quiconque les défis spécifiques auxquels se mesurent leurs quartiers, leurs infrastructures de transport et leurs entreprises. Dans le cadre du PACC et du programme CCRC, ces six projets visent à créer des collectivités plus fortes, qui offrent des milieux de vie plus agréables, tout en assurant la sécurité face aux changements climatiques. Par des investissements judicieux, une bonne planification et la collaboration, nous pouvons renforcer la durabilité et la prospérité des collectivités pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le projet sur les analyses économiques des mesures d'adaptation aux feux de forêt au Québec est particulièrement pertinent et visionnaire. En s'attaquant aux impacts économiques des feux de forêt dans un contexte de changements climatiques, il contribue à une gestion proactive des risques environnementaux. Ce projet, soutenu par un financement de 750 000 $, reflète un engagement clair envers la durabilité. Il s'agit d'une initiative exemplaire pour orienter les politiques climatiques et les investissements futurs. »

Yves Robillard

Député de la circonscription de Marc-Aurèle-Fortin

« L'appui financier de Ressources naturelles Canada contribue à déployer une approche mobilisatrice afin de répondre aux nombreux défis de l'adaptation aux changements climatiques en milieu côtier. La Région de biosphère Manicouagan-Uapishka, en partenariat avec Environnement Côte-Nord et la MRC de Manicouagan, pourront ainsi efficacement planifier l'adaptation régionale en fonction des préoccupations et des capacités du milieu. »

Vincent Bussières

Chargé de projet, Région de biosphère Manicouagan-Uapishka

« Alors que la plupart des études sur les changements climatiques proposent des projections qui ne dépassent pas l'horizon 2100, ce projet exploratoire permettra de développer des méthodologies pour produire des scénarios climatiques à plus long terme. Ceci ouvrira la voie à une meilleure compréhension de l'évolution attendue du climat sur des horizons de temps beaucoup plus lointains. Ces avancées permettront éventuellement aux acteurs terrain devant gérer des systèmes ayant une très longue durée de vie, notamment dans le secteur minier, de planifier et de concevoir des infrastructures plus résilientes face à un climat en changement. »

Alain Bourque

Directeur général, Ouranos

« Le but du projet est de se doter d'une vision rassembleuse pour une Gaspésie plus juste, plus résiliente et qui permettra de s'adapter aux défis amenés par les changements climatiques. Dès le mois de mars, une large consultation sera déployée auprès de la population sur l'ensemble du territoire, pour entendre les rêves et préoccupations des citoyennes et citoyens pour l'avenir de la région. Par la suite, une concertation régionale permettra d'établir une feuille de route pour réaliser la transition en Gaspésie avec l'ensemble des acteurs impliqués. »

Arielle Paiement

Chargée de projet, Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable

« L'APDEQ est fière de porter, en partenariat avec la firme Coboom, un projet ambitieux de résilience socio-économique pour les zones côtières du Québec, soutenu par Ressources naturelles Canada. Implantée dans l'économie québécoise depuis plus de 65 ans, l'APDEQ croit qu'il est de son devoir de contribuer aux enjeux de l'économie de demain. Un projet de cette envergure vise à mobiliser l'ensemble des acteurs du milieu, mais surtout, il permet de briser les silos et de trouver des solutions économiques pérennes pour tous. L'APDEQ remercie Ressources naturelles Canada de rendre de tels projets d'avenir possibles. »

Félix Moutot

Chargé de projet en économie durable, APDEQ

« La saison de feu exceptionnelle de 2023 nous offre une fenêtre d'opportunités afin de réfléchir à notre rapport à la forêt dans un contexte où le risque de feux augmentera sur le territoire québécois et canadien. Centrale au projet, notre volonté est de reconnaître les multiples valeurs de la forêt et de fournir une information économique pertinente afin d'accroître la résilience des écosystèmes forestiers et des communautés qui en dépendent. »

Laurent Da Silva

Cofondateur, Nada Conseils Inc.

« Le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines est très heureux de recevoir l'appui du ministère des Ressources naturelles du Canada pour accompagner les municipalités dans l'adaptation aux changements climatiques. Le projet du CERIU intitulé Vers un avenir résilient : quand partage et collaboration soutiennent l'adaptation a pour objectif de développer un support technologique adapté aux besoins des représentants municipaux et de les rassembler dans des activités de partage et de transfert de connaissances. Le CERIU est fier de collaborer avec le gouvernement du Canada dans ce nouveau programme. »

Catherine Lavoie

Présidente-directrice générale, CERIU

Quelques faits

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des impacts des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation; de ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Le PACC aidera les régions et les secteurs du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Plus particulièrement, le programme vise à : aider les décideurs à déterminer et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation; améliorer les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre canadienne en matière d'adaptation; améliorer l'accès aux outils et aux ressources d'adaptation aux changements climatiques.

Le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. La SNA propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger la vie de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et plus prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

