TORONTO, le 20 janv. 2025 /CNW/ -

Dans tout le pays, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, comme en témoigne la multiplication d'événements extrêmes comme les inondations et les feux de forêt. Les changements graduels, comme la fonte du pergélisol et l'élévation du niveau de la mer, ont également une incidence sur la sécurité de nos villes et la qualité de vie de leurs résidents. Agir dès aujourd'hui aidera à protéger nos collectivités contre les pires impacts des changements climatiques sur l'économie et l'environnement en améliorant notre résilience à long terme et en réduisant les coûts associés aux événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson et la secrétaire parlementaire Julie Dabrusin ont annoncé l'investissement de 4,1 millions de dollars du programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) de Ressources naturelles Canada dans deux projets pour la région des Grands Lacs, en Ontario..

Dirigés par Conservation Ontario et Zuzek Inc., respectivement, les deux projets financés par le programme CCRC auront pour but d'épauler les collectivités riveraines des Grands Lacs en réalisant des évaluations du risque climatique et en élaborant des mesures et des plans d'adaptation intégrés en concertation avec les acteurs régionaux et les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada investit dans l'adaptation climatique pour soutenir de manière proactive les efforts déployés par les collectivités pour renforcer leur résilience et leurs capacités d'adaptation. Il est aujourd'hui plus essentiel que jamais de s'unir pour aider les collectivités à demeurer fortes face aux changements présents et futurs.

Citations

« Les impacts des changements climatiques - y compris les feux de forêt intenses, les inondations dévastatrices, les tempêtes et ouragans d'une grande violence ainsi que le dégel du pergélisol dans le Nord - se font sentir sur les plans environnemental et économique dans toutes les régions du Canada. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend dès aujourd'hui des mesures pour aider notre économie et nos collectivités à se préparer et à se protéger de la menace que représentent les changements climatiques. Le financement annoncé aujourd'hui pour deux projets autour des Grands Lacs soutient le travail local qu'il faut absolument continuer de mener pour assurer la sécurité de la population, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les impacts des changements climatiques sont considérables et gagnent en fréquence et en gravité. En investissant dans ces projets importants, le Canada tire parti du savoir-faire et des conseils de chercheurs et d'experts partout au pays en matière de planification et de prise de décisions liées aux infrastructures. Ce type d'approche pansociétale est essentielle pour mieux se préparer et s'adapter aux conséquences des changements climatiques. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« C'est avec grand plaisir que nous annonçons du financement pour ces neuf projets qui aideront les collectivités et les secteurs d'activité à élaborer et à appliquer des mesures pour mieux s'adapter aux changements climatiques. La sécurité de la population est une priorité, et des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui aident grandement à atténuer les impacts des changements climatiques qui ont un effet dévastateur sur nos moyens de subsistance, notre environnement et notre économie. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et députée de Toronto-Danforth

« Les changements climatiques ont un impact sur les collectivités en Ontario et partout au pays, et les agglomérations riveraines des Grands Lacs ne font pas exception. C'est une excellente nouvelle que le gouvernement fédéral reconnaisse la région comme une zone écologique distincte nécessitant des mesures de protection précises du point de vue de l'adaptation et de la résilience climatiques. »

Tony Van Bynen

Député de Newmarket-Aurora

« La décision du gouvernement fédéral de désigner 8 400 kilomètres de rivages des Grands Lacs canadiens comme zones côtières rappelle l'importance de protéger les collectivités et les propriétés locales. En unissant nos forces, nous pouvons mettre de l'avant des solutions collaboratives pour contrer les risques côtiers. Conservation Ontario a comme grandes priorités de promouvoir un avenir de résilience climatique tout en renforçant le rôle de l'Ontario comme partenaire économique clé et l'importance de cet écosystème d'eau douce. »

Chris White

Président du conseil d'administration de Conservation Ontario, maire de Guelph/Eramosa et président du conseil du comté de Wellington

« À titre de président du Pelee Coastal Resilience Committee, j'aimerais remercier sincèrement RNCan et le programme CCRC pour les fonds octroyés à la création d'un plan d'action visant la résilience et l'adaptation climatiques de la rive nord du lac Érié, d'Amherstburg à Port Alma. Ce plan a motivé nos partenaires locaux à collaborer avec les propriétaires fonciers et les parties prenantes afin d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions d'adaptation aux changements climatiques pour accroître la résilience côtière. »

Peter Zuzek

Président, Zuzek Inc.

Quelques faits

Chaque dollar investi aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permettra d'économiser jusqu'à 15 $ sur les coûts à long terme associés à l'atténuation des impacts des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation; de ce montant, 2,1 milliards de dollars ont été affectés depuis l'automne 2022 à la mise en œuvre de la SNA et d'autres activités liées à l'adaptation.

Doté d'un budget de 41 millions de dollars, le programme CCRC finance des projets pilotes à l'échelle régionale sur les trois côtes maritimes du Canada, soit la côte de l'Atlantique, la côte du Pacifique et la côte nord, ainsi que dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent . Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements.

. Le programme vise à améliorer la résilience des collectivités et des entreprises côtières aux changements climatiques ainsi qu'à accélérer l'adaptation et à coordonner des mesures d'action novatrices pour réduire les risques liés à ces changements. En 2021, le gouvernement du Canada a lancé le programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation (PICAI) en le dotant d'un budget initial de 68,3 millions de dollars.

Pendant la première phase du PICAI, Ressources naturelles Canada s'est attaché à faire progresser la cartographie des zones inondables dans les zones à haut risque partout au pays, en concertation avec les provinces et les territoires. Ensemble, les gouvernements ont investi 52 millions de dollars dans 200 projets de cartographie de zones inondables couvrant plus de 800 agglomérations. Les cartes produites pendant la première phase du PICAI donnent aux provinces, territoires et municipalités des outils et des informations d'importance pour la prise de décisions éclairées sur la gestion du risque d'inondation.

En plus des projets de cartographie des zones inondables dont il partage les coûts avec les provinces et territoires, le gouvernement du Canada a investi 3 millions de dollars dans 12 projets destinés à promouvoir l'utilisation de la science de la modélisation des inondations et du climat en cartographie des inondations.

En 2023, la phase 2 du PICAI a été lancée grâce à un nouvel investissement de l'ordre de 164,2 millions de dollars sur cinq ans fait dans le cadre de la SNA.

La phase 2 du PICAI vise à poursuivre la collaboration avec les provinces et les territoires afin de faire progresser la cartographie des inondations et de fournir des informations à jour sur les aléas d'inondation. Grâce à un financement assuré jusqu'en 2028, elle permettra à plus de collectivités d'avoir les outils et informations nécessaires pour mieux comprendre et gérer les risques d'inondation.

Dans la phase 2 du PICAI, le gouvernement du Canada investit 9 millions de dollars de plus pour soutenir encore mieux la recherche - notamment dans le cadre de deux nouveaux volets de recherche dirigés par Ressources naturelles Canada : 4,7 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser le travail scientifique dans les projets régionaux de modélisation afin d'améliorer notre connaissance des aléas d'inondation à l'échelle nationale; 1 million de dollars pour des projets associant les savoirs traditionnels autochtones à la cartographie des cartes des zones inondables.



Des cartes des zones inondables à jour :

favorisent un aménagement et un développement plus sûrs du territoire et éclairent les décisions de zonage (p. ex. l'augmentation des distances entre les nouveaux lotissements et les zones sujettes aux inondations); aident les autorités à évaluer le risque d'inondation et ses impacts possibles sur les populations et les infrastructures, et à décider de l'affectation des ressources; renforcent la sécurité publique et aident les collectivités à mieux se préparer aux inondations en améliorant les plans d'urgence (p. ex. les voies d'évacuation) ou en fournissant de meilleures informations sur les structures d'atténuation envisageables.

La SNA propose un plan pansociétal qui vise principalement à protéger la vie de nos citoyens et à bâtir des collectivités plus résilientes et prospères. Le Canada a publié sa toute première SNA le 27 juin 2023. L'atteinte des objectifs de la SNA nécessite d'agir à l'échelle de la société. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et le secteur privé à l'élaboration de solutions techniques, financières et opérationnelles innovantes qui aideront les collectivités à prendre des mesures d'adaptation dans tous les secteurs de l'économie.

Produits connexes

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]