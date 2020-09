SAGUENAY, QC, le 8 sept, 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et l'édification d'un avenir fondé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'honorer cet engagement maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance.

Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui un investissement de 5 millions de dollars dans la société Elkem Métal Canada Inc., spécialisée dans la fabrication d'un ferro-alliage utilisé dans les fonderies et les aciéries.

Soucieux de contribuer au développement de technologies novatrices, le gouvernement du Québec annonce pour sa part une aide financière de 11,95 millions de dollars à Elkem Métal Canada inc. L'aide se déclinera comme suit : 9,45 millions de dollars provenant du Programme Technoclimat et 2,5 millions de dollars provenant du Programme Innovation Bois.

Les fonds soutiendront la fabrication de briquettes de biocarbone, ou blocs de poussière de charbon comprimée, une solution de rechange renouvelable au charbon métallurgique grâce à laquelle on compte réduire les impacts des fonderies et des aciéries sur l'environnement. Ainsi, Elkem Métal Canada Inc. prévoit de remplacer les 43 000 tonnes de charbon métallurgique qu'utilise en une année son usine de Chicoutimi (Québec) par 37 000 tonnes de bio-briquettes (biocarbone), ce qui pourrait représenter une réduction de 100 kilotonnes d'équivalents CO 2 /an pour Elkem Métal Canada.

Le projet devrait faire augmenter la valeur de la biomasse forestière et la production de bioénergie, en plus de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il donnera en outre aux entreprises forestières locales la possibilité de valoriser des résidus de biomasse nécessaires à la fabrication des briquettes de biocarbone.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement de technologies propres pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui aide le secteur des ressources naturelles et les innovateurs à s'associer pour accélérer le développement de technologies propres qui permettent de réduire les effets de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le gouvernement demeure déterminé à soutenir des projets novateurs qui contribuent à la durabilité du secteur des ressources naturelles et à la vitalité de notre économie.

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les technologies propres émergentes qui soutiennent la compétitivité de notre secteur forestier tout en ouvrant la voie à un avenir énergétique propre. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ce projet aide le Canada à préparer un avenir énergétique propre et soutient une économie fondée sur les idées et l'ingéniosité. Elkem Métal Canada a trouvé une façon originale de valoriser des matières sous-utilisées en foresterie et fait du Québec un chef de file des énergies renouvelables et de la durabilité. »

Joël Lightbound

Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« En plus de s'avérer très prometteur, ce projet s'inscrit en droite ligne avec plusieurs de nos priorités gouvernementales. Outre les résultats concrets en matière de réduction de notre empreinte de carbone, il favorisera une progression en matière de transition énergétique. Le Québec est riche de talents qui développent des solutions pour rendre l'ensemble de notre territoire plus vert. Pour notre gouvernement, il est essentiel d'encourager de telles initiatives et nous sommes fiers d'y contribuer. »

Jonatan Julien

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'innovation et la modernisation sont au nombre des défis que doit relever l'industrie québécoise des produits forestiers. En mettant en œuvre des stratégies qui se traduiront par des gains en productivité, Elkem Métal Canada Inc. contribuera non seulement à la vitalité de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi à la prospérité de l'ensemble de l'économie québécoise. Voilà qui explique la popularité du Programme Innovation Bois et son importance pour les entreprises qui en bénéficient. »

Pierre Dufour

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Avec ce projet, Elkem fait du Québec la plaque tournante pour la mise en place et le développement d'une nouvelle filière stratégique et prometteuse : le biocarbone. Nous sommes fiers de le faire à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean et avec la complicité du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Saguenay. Encore plus fiers de participer à un projet qui diminuera notre empreinte écologique, qui va générer des retombées économiques importantes et qui suscite beaucoup d'adhésion. »

Jean Villeneuve

Président d'Elkem Métal Canada et directeur général de la division Biocarbone Elkem

