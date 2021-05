VANCOUVER, BC, le 5 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles. Ces efforts sont plus importants que jamais au moment où nous nous remettons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,7 million de dollars à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (British Columbia Institute of Technology ou BCIT) pour éliminer les obstacles à l'adoption de véhicules électriques (VE).

Plus particulièrement, cette aide financière soutiendra le développement du système de gestion du réseau de recharge pour VE mis au point par l'équipe de recherche appliquée sur le système de microréseaux intelligents du BCIT. L'équipe fera la démonstration de solutions d'infrastructures pour VE qui améliorent le facteur interopérabilité, l'efficacité du réseau électrique et l'expérience de recharge des conducteurs.

Le BCIT, FLO | AddÉnergie, la Ville de New Westminster, IBX Data Systems et Sun Country Highway investissent également dans le projet, ce qui porte l'enveloppe à 4,1 millions de dollars au total.

Le secteur des transports représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Les données recueillies grâce à ce projet faciliteront dans l'avenir l'intégration d'infrastructures de recharge rapide, créeront des emplois et contribueront à accroître l'adoption de VE.

Les fonds fédéraux accordés au projet proviennent du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques - Infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada, qui vise à accélérer l'entrée sur le marché de technologies d'énergie propre de prochaine génération.

Le gouvernement soutient les projets énergétiques novateurs qui réduisent les émissions, créent des collectivités plus saines et ouvrent des possibilités de développement économique.

Citations

« Les Canadiens veulent des moyens de transport plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. En rendant les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus faciles d'accès, nous permettons aux Canadiens de s'engager sur la voie de la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le BCIT a lancé le concept « les campus, laboratoires vivants de la durabilité » - notamment avec le microréseau intelligent - dans le cadre de notre modèle d'éducation unique en son genre qui vise à faire participer la communauté à la résolution de problèmes concrets. Cet investissement permettra d'élargir plus encore les possibilités d'études appliquées afin que les étudiants et les chercheurs puissent faire équipe avec l'industrie pour développer des solutions novatrices et durables qui favorisent la prospérité de notre pays sur les plans environnemental, social et économique. »

Kathy Kinloch

Présidente, Institut de technologie de la Colombie-Britannique

« Nous tenons à remercier RNCan pour son soutien et le BCIT pour sa collaboration éclairée à ce projet qui fera la démonstration de la technologie des communications ouvertes appliquée aux stations de recharge connectées, une solution pouvant assurer la viabilité à long terme des infrastructures de recharge que nous construisons aujourd'hui. »

Louis Tremblay

Président et chef de la direction, FLO | AddÉnergie

Liens pertinents

Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques - Infrastructures vertes

Réseaux de recharge des VE de nouvelle génération

Institut de technologie de la Colombie-Britannique (en anglais seulement)

Équipe de recherche appliquée sur le système de microréseaux intelligents (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Bureau du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca