HAMILTON, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le Canada peut et doit accroître la sécurité énergétique et l'abordabilité de l'énergie pour toute la population canadienne. Le secteur canadien du bâtiment est le troisième émetteur d'émissions de gaz à effet de serre en importance au pays. En augmentant le rythme et l'ampleur des rénovations résidentielles, nous pouvons améliorer l'efficacité énergétique des maisons et des immeubles ainsi que la fiabilité des unités d'habitation.

La députée de Hamilton Est--Stoney Creek, Chad Collins, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 10 millions de dollars à la société CityHousing Hamilton dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts (PPQV) de Ressources naturelles Canada. Ces fonds serviront à réduire la consommation d'énergie de plus de 60 % dans des unités d'habitation abordables.

Grâce à ce projet, 123 maisons en rangée appartenant à CityHousing Hamilton feront l'objet de rénovations énergétiques majeures, qui contribueront à prolonger la vie des bâtiments, à accroître le confort des locataires en toutes saisons, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et CityHousing Hamilton financent elles aussi le projet, respectivement à hauteur de 14,3 millions de dollars et de 2,6 millions de dollars.

Le projet de CityHousing Hamilton prévoit ce qui suit :

l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment grâce à l'utilisation de structures préfabriquées (murs extérieurs, toit, fenêtres et portes) qui accroîtront l'efficacité énergétique et réduiront les pertes de chaleur;

l'installation de panneaux solaires sur le toit;

l'aménagement d'un système de chauffage et de climatisation central par l'installation de thermopompes électriques;

l'installation de chauffe-eau à thermopompe électrique.

Combinées à d'autres améliorations, ces rénovations énergétiques devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 % et la consommation d'énergie de 61 % dans les unités. Le projet mettra de l'avant des méthodes qui diminueront la durée des travaux sur place ainsi que les coûts d'ensemble et occasionneront un minimum de dérangement aux résidents, qui pourront rester dans leur maison pendant les travaux.

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les Canadiens. À l'heure où le coût de la vie et les changements climatiques sont des sources de préoccupation pour nos populations, les projets d'efficacité énergétique comme celui annoncé aujourd'hui répondent aux attentes réelles des Canadiens en mettant en place les mesures dont ils ont besoin, au rythme et à l'échelle qui leur conviennent. Des initiatives comme le Programme pilote pour des quartiers plus verts favorisent le respect des engagements annoncés dans la toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui propose un plan pour faire économiser les Canadiens, créer des emplois et saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les bâtiments sont au cœur de nos vies mais figurent aussi parmi les principales sources d'émissions au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada encourage concrètement la rénovation de notre parc immobilier pour en améliorer l'efficacité énergétique et la résilience climatique. »

Chad Collins

Députée, Hamilton Est--Stoney Creek

« Le Programme pilote pour des quartiers plus verts montre que les Canadiens n'ont pas à choisir entre investir dans les logements abordables et investir dans l'efficacité énergétique. En étant groupées dans des projets à l'échelle du quartier, ces rénovations énergétiques majeures démontrent la rentabilité de la décarbonation tout en prolongeant la durée de vie de logements abordables. »

Lisa Hepfner

Députée, Hamilton Mountain

« En cette période d'incertitude économique pour les résidents de Hamilton, ce projet permettra d'apporter des améliorations de longue durée à des logements abordables, de créer de bons emplois et de démontrer que la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de bâtiments existants est une démarche rentable sur le marché canadien. »

L'honorable Filomena Tassi

Députée, Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« CityHousing Hamilton est le plus important fournisseur de logements abordables à Hamilton et, à mon avis, un choix d'investissement hors pair de la part du gouvernement fédéral. Quel bonheur de voir que des fonds du gouvernement fédéral, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et de CityHousing Hamilton serviront à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement économique et écologique durable demeure une grande priorité du Conseil de ville, et grâce à ces types d'investissements, nous pouvons agir pour contrer les changements climatiques et réduire les émissions de la Ville, en parallèle avec les projets en cours pilotés par Hamilton. Ces rénovations peuvent prolonger la vie des bâtiments, à l'appui de générations de citoyens qui ont élu domicile à Hamilton. »

Andrea Horwath

Mairesse de Hamilton

« Nous avons fait de grands pas dans l'aménagement de logements abordables, écoénergétiques et quasi carboneutres, tout en mettant le confort des locataires au cœur de notre démarche; cette aide financière que nous accorde Ressources naturelles Canada dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts accélère ce processus, ce qui permettra aux personnes qui habitent dans nos complexes de maisons en rangée de jouir de lieux de vie plus écoénergétiques et plus confortables. »

Adam Sweedland

Chef de la direction, CityHousing Hamilton

Faits en bref

Par rénovations ou réaménagements énergétiques majeurs, on entend une importante révision des systèmes d'un bâtiment susceptible de générer de grandes économies d'énergie, d'améliorer le confort et de contribuer à la décarbonation. En général, ces rénovations permettent de réduire d'au moins 50 % la consommation d'énergie, de diminuer les émissions de 80 %, d'abaisser le coût des services publics et, dans certains cas, d'améliorer la résilience et l'adaptation aux changements climatiques.

Disposant d'un budget total de 35,5 millions de dollars sur cinq ans, le PPQV met à l'essai le modèle de rénovations écoénergétiques majeures groupées Energiesprong au sein du marché canadien. Ce modèle accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des logements et des bâtiments similaires d'un même quartier dans un seul et même grand projet. Cette façon de procéder crée une demande massive de rénovations écoénergétiques majeures reproductibles.

au sein du marché canadien. Ce modèle accélère le rythme et l'ampleur des rénovations en regroupant des logements et des bâtiments similaires d'un même quartier dans un seul et même grand projet. Cette façon de procéder crée une demande massive de rénovations écoénergétiques majeures reproductibles. La société CityHousing Hamilton dispose, dans la ville, d'un portefeuille de 7 142 unités d'habitation abordables qui logent plus de 13 000 Hamiltoniens. Elle administre près de la moitié du parc de logements abordables construits expressément pour la location à Hamilton .

. Parmi les autres partenaires du projet de la société CityHousing Hamilton, mentionnons le TAF (The Atmospheric Fund), la Fédération canadienne des municipalités et CanmetÉNERGIE-Ottawa de RNCan.

L'aide financière accordée par la SCHL au projet de CityHousing Hamilton, réalisé dans le cadre du PPQV, provient du Fonds pour le logement abordable (Investir dans des logements abordables à Hamilton | SCHL).

