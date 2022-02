TORONTO , le 23 févr. 2022 /CNW/ - De l'air pur, des emplois pour la classe moyenne et plus d'argent dans les poches des Canadiens : aider les gens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison permet de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois, tout en s'assurant que les propriétaires économisent sur leurs factures mensuelles.

La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a aujourd'hui annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de plus de 4,4 millions de dollars à l'Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH, site en anglais) pour favoriser l'efficacité énergétique dans les municipalités au Canada à l'échelle résidentielle.

Le projet permettra de financer des rénovations écoénergétiques majeures dans des maisons et des immeubles à logements multiples de faible hauteur et ainsi de démontrer les différentes approches que l'on peut utiliser pour hisser des logements au niveau « prêts à la consommation d'énergie nette zéro ». Les immeubles prêts à la consommation d'énergie nette zéro sont conçus et bâtis pour atteindre des niveaux élevés de performance, ce qui pourrait les rendre propres à produire au moins autant d'énergie qu'ils en consomment sur une base annuelle, s'ils sont équipés d'un système de production d'énergie renouvelable.

L'ACCH s'emploiera à trouver les solutions les plus rentables possible pour un maximum de 150 logements en vue de déterminer quelles sont les meilleures approches de rénovation résidentielle à utiliser pour hisser un logement au niveau « prêt à la consommation d'énergie nette zéro ». Ce travail permettra également de guider l'élaboration de codes de l'énergie qui s'appliqueront aux habitations existantes et cibleront plusieurs types de bâtiments dans diverses zones climatiques et différents modèles de gestion.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme de bâtiments écoénergétiques relevant du volet Infrastructures vertes. Ce programme soutient l'élaboration et la mise en application de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments prêts à la consommation d'énergie nette zéro par des projets de recherche, de développement et de démonstration.

Grâce à des programmes comme celui-ci, le gouvernement fédéral crée des emplois durables, bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre et trace une voie qui permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Rénover nos maisons pour les rendre plus écoénergétiques nous aidera grandement à atteindre nos objectifs climatiques, permettra aux Canadiens de réduire leurs factures d'énergie et créera de bons emplois dans nos collectivités. Notre gouvernement est heureux d'aider les propriétaires de tout le Canada à réduire la pollution attribuable à leurs habitations. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les changements climatiques sont mesurés à l'échelle mondiale, mais ressentis à l'échelle locale. Le projet de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations vise à trouver les meilleures approches qui soient pour rénover un logement et le hisser au niveau ″prêt à la consommation d'énergie nette zéro″ en réduisant les coûts et le temps de rénovation. Cette démarche inspirera des changements écoénergétiques dans l'ensemble de l'industrie canadienne de la construction, tout en soutenant l'emploi et en réduisant les émissions dans notre marche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous - l'Association canadienne des constructeurs d'habitations - et nos membres sommes toujours à la recherche de solutions novatrices pour répondre aux besoins changeants de l'industrie et des consommateurs, tant dans le domaine des nouvelles constructions que dans celui des rénovations. Notre programme de certification de consommation d'énergie nette zéro pour les maisons neuves et les maisons existantes fait office de chef de file : nous offrons aux Canadiens des maisons carboneutres tout en trouvant de meilleures façons d'atteindre des niveaux élevés de performance énergétique. L'accès à la carboneutralité n'est pas encore possible pour toutes les maisons à cause des coûts, mais des projets comme celui-ci nous aident à trouver les meilleures solutions qui soient, à améliorer les technologies et à renforcer les capacités dans l'ensemble de l'industrie afin d'atteindre les objectifs du Canada pour 2050. »

Kevin Lee

Chef de la direction, Association canadienne des constructeurs d'habitations

En bref

Les immeubles et les maisons sont responsables d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au pays.

