Le Canada investit dans des projets de transport actif aux quatre coins du Nouveau-Brunswick

SAINT JOHN, NB, le 11 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault, Robert Rochon, maire du Village de Fundy-Albert, et Darren Turner, président de la Coastal Link Trail Inc., et de Andrew Garnett, Directeur général de la ville de Woodstock, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 895 000 $ pour améliorer les sentiers existants et construire de nouveaux sentiers de transport actif dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick.

À Grand-Sault, le sentier de transport urbain de sera élargi afin de le rendre plus sécuritaire pour les usagers.

De plus, le sentier Ligne côtière, qui connecte les communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick, sera prolongé grâce à de nouveaux tronçons de graviers et d'asphalte qui traverseront Hillsborough en longeant une digue de protection en bordure de la rivière Petitcodiac.

De plus, les résidents de Spruce Lake et de Saint John profiteront de la reconversion de plus de 4 kilomètres d'anciens terrains de la Compagnie des chemins de fer du Nouveau-Brunswick, le long de la rive du lac Spruce. Ils seront reliés à de nouvelles voies cyclables sans zone tampon le long de la route Ocean Westway. Enfin, la construction d'un nouveau sentier polyvalent et de passages pour piétons le long de la promenade Deakin, à Woodstock, permettra d'offrir plus de sécurité aux piétons et aux cyclistes durant leurs déplacements.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en contribuant à étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« La beauté naturelle du Nouveau-Brunswick est un de ses plus grands atouts. Cet investissement fédéral va permettre à plus de Néo-Brunswickois et de visiteurs d'apprécier les plus beaux paysages qu'offre la province tout en demeurant actifs. C'est une bonne nouvelle pour notre environnement et pour notre économie. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Municipalité tient à remercier le ministère ainsi que le comité des bénévoles de la Véloroute, qui, grâce à sa contribution et son travail assidu, permet à notre communauté de bénéficier d'une piste verte sécuritaire en plein cœur de notre municipalité. En plus d'appuyer une culture de loisir et de transport actif, cet élargissement de la piste cyclable arrive à point dans la planification du développement de celle-ci comme infrastructure de loisir, mais aussi comme attrait auprès des cyclotouristes. »

Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault

« À titre de maire du Village de Fundy Albert, je suis heureux de l'investissement que le gouvernement du Canada et notre partenaire, la Commission de services régionaux du Sud-Est, font pour améliorer les sentiers non motorisés dans la collectivité de Hillsborough. Une fois terminé, la partie du sentier emblématique du Sud-Est du Nouveau-Brunswick qui traversera Hillsborough permettra aux utilisateurs de tous âges de profiter de la beauté qu'offre notre région. »

Robert Rochon, maire du Village de Fundy-Albert

« Au nom de la Coastal Link Trail Inc., j'aimerais exprimer notre profonde gratitude aux gouvernements fédéral et provincial ainsi qu'à l'administration municipale pour le soutien exceptionnel qu'ils ont apporté au projet Coastal Link Trail. Le financement nous a permis de transformer ce projet en une force communautaire qui permettra de répondre aux priorités canadiennes, comme la vie active et l'intégration aux espaces naturels et magnifiques que nous avons dans le Sud du Nouveau-Brunswick. »

Darren Turner, président de la Coastal Link Trail Inc.

« Nous avons beaucoup de chance de pouvoir participer au Fonds pour le transport actif. Il est très important pour une municipalité d'élaborer un plan et d'être en mesure de le faire avancer. Nous voulons être en mesure de fournir aux citoyens un moyen intelligent et sain de se déplacer dans notre belle ville. »

Andrew Garnett, Directeur général de la ville de Woodstock

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 895 923 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La contribution de la Ville de Grand-Sault s'élève à 121 858 $ pour le projet de sentier de transport urbain, et celle du Village de Hillsborough à 12 840 $ pour le projet du sentier Ligne cotière. Le projet à Spruce Lake et Saint John va bénéficier d'un investissement de 217 589 $ du gouvernement du Nouveau-Brunswick et d'une contribution globale de 277 901 $ de la part de Coastal Link Trail Inc. et de Sentier transcanadien.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada.

Les administrations municipales, locales et régionales (comme les districts de services) ainsi que les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières. Même si la première période de réception des demandes générales dans le cadre du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022, les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages concrets et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître l'économie, de promouvoir des modes de vie plus sains, de favoriser une meilleure équité pour les Canadiens vulnérables, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement prévoit 3 milliards de dollars de fonds fédéraux permanents et prévisibles à compter de 2026-2027, à l'appui de solutions liées au transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays et a ainsi offert aux Canadiens des options plus propres et plus efficaces pour se rendre au travail et en revenir.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

