Le Canada investit dans des projets de démonstration d'infrastructures vertes à l'Université de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit que, dans le secteur de l'énergie propre, les innovations technologiques se doivent d'être abordables, fiables et durables pour aider les Canadiens à construire une économie sobre en carbone. Dans cette optique, le Canada multiplie les options pour permettre aux familles de faire des choix plus verts, tout en créant de bons emplois dans la classe moyenne.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 5,8 millions de dollars à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) pour la réalisation de deux projets de démonstration qui amélioreront la qualité de vie des Canadiens et réduiront la pollution pendant que nous construisons un avenir axé sur l'énergie propre.

Doté d'un investissement de 2,3 millions de dollars et effectué en partenariat avec BC Hydro et Cypress Power, le premier projet vise à soutenir le développement d'un système pour les stations de recharge de véhicules électriques. Il contribuera également à guider l'élaboration de lignes directrices sur la recharge sans fil et permettra à l'UBC d'avoir accès à un parc de 25 véhicules électriques environ.

Doté d'un investissement de 3,5 millions de dollars et effectué en partenariat avec UBC Properties Trust, le second projet vise à construire une résidence certifiée passive de six étages pour le personnel et les professeurs sur le campus de l'UBC à Vancouver, puis à installer du matériel de surveillance de pointe dans un deuxième bâtiment. Ensuite, les responsables du projet évalueront et compareront les deux bâtiments résidentiels multilogements pour recueillir des données sur leur rendement (p. ex. sur la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l'air intérieur) afin d'accélérer l'adoption de bâtiments résidentiels multilogements à consommation énergétique nette zéro partout au Canada.

Financés par le biais du Programme d'infrastructures vertes, ces projets de démonstration fourniront d'importantes données pour les futurs projets d'énergie propre au Canada.

Dans le but de protéger l'environnement et d'améliorer la santé de notre planète au profit des générations futures, le plan climatique du Canada prévoit plus de 50 mesures, notamment des actions destinées à protéger nos océans, à éliminer progressivement les centrales électriques au charbon, à investir dans l'énergie renouvelable et les transports en commun ainsi qu'à réduire la pollution par le plastique. Les véhicules zéro émission sont un élément essentiel du plan d'action du Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

Citations

« Le plan climatique du Canada fonctionne pour notre planète et pour les Canadiens. Notre gouvernement continue de soutenir des projets comme celui-ci, car ils offrent des choix plus verts à nos citoyens, créent des emplois, favorisent l'investissement et renforcent la compétitivité de l'industrie, en plus de nous aider à atteindre nos objectifs mondiaux de lutte contre les changements climatiques. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ce financement de Ressources naturelles Canada aidera l'UBC à poursuivre ses efforts et à honorer ses engagements en matière de développement durable. Il permettra de créer, sur le campus, de nouvelles infrastructures et de nouveaux projets de recherche qui nous aideront non seulement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à générer de nouvelles données et connaissances pour contribuer à accélérer l'adoption de bonnes pratiques dans les domaines du transport propre et de l'efficacité énergétique des bâtiments. »

Santa Ono

Président et vice-chancelier, UBC

Liens pertinents

Conception, construction, démonstration, évaluation et optimisation d'un IRLM de mi-hauteur « à consommation énergétique nette zéro » dans l'Ouest canadien

Démonstration d'un système avancé de distribution d'énergie et d'intégration au réseau pour la recharge des VE

Clean Energy Research Centre, UBC (en anglais seulement)

UBC Properties Trust (en anglais seulement)

UBC School of Architecture and Landscape Architecture (en anglais seulement)

Programmes d'infrastructures vertes

Recherche, développement et démonstration de bâtiments écoénergétiques

Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques (DIVE)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca