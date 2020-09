INUVIK, TN, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Alors que le nord du Canada continue de subir les effets des changements climatiques, de nombreuses communautés autochtones considèrent un approvisionnement en énergie propre et fiable comme la clé d'un avenir résilient. Le gouvernement du Canada investit donc dans des projets d'énergie propre dans tous les territoires afin qu'ensemble nous puissions travailler à la réalisation de l'engagement du Canada d'aider les communautés autochtones à abandonner le diesel d'ici 2030, tout en accordant la priorité à la réconciliation, à l'autodétermination et aux projets d'énergie propre menés par les communautés.

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de plus de 8 millions de dollars à huit projets d'énergie propre menés par des communautés dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets aideront les collectivités à bâtir un avenir plus propre en réduisant leur dépendance au diesel pour le chauffage et l'électricité, tout en créant des emplois.

Ces investissements comprennent :

184 000 dollars à la Société régionale inuvialuite (SRI) pour encourager l'acquisition de connaissances énergétiques dans la communauté, renouveler le dialecte et la culture des Inuvialuit, et promouvoir l'apprentissage intergénérationnel entre les aînés et les jeunes sur les pratiques traditionnelles, la langue et la durabilité;

797 000 dollars à l'Alliance énergétique de l'Arctique pour renforcer les capacités et les connaissances à propos des enjeux énergétiques de la collectivité afin de soutenir et de diriger son processus local de planification énergétique;

1,7 million de dollars à la ville d' Inuvik pour l'installation d'un système biomasse qui remplacera les chaudières diesel actuellement utilisées pour le chauffage et protégera le réservoir d'eau municipal contre le gel;

pour l'installation d'un système biomasse qui remplacera les chaudières diesel actuellement utilisées pour le chauffage et protégera le réservoir d'eau municipal contre le gel; 2,6 millions de dollars à la société foncière de Tulita pour installer des chaudières biomasse afin de chauffer sept bâtiments municipaux et pour établir une chaîne de valeur forestière afin de produire des copeaux de bois pour alimenter les chaudières;

pour installer des chaudières biomasse afin de chauffer sept bâtiments municipaux et pour établir une chaîne de valeur forestière afin de produire des copeaux de bois pour alimenter les chaudières; 500 000 dollars au gouvernement Got'ine de Déline aux fins de l'élaboration d'un plan énergétique communautaire qui doit permettre d'augmenter l'efficacité énergétique et de réduire la consommation de diesel, de créer des emplois verts locaux, d'installer un système solaire de 30 kWh à l'hôtel Grey Goose Lodge de la collectivité et de pallier l'accès de plus en plus limité à la route d'hiver;

2,25 millions de dollars à Nihtat Energy Ltd. pour trois projets visant à remplacer les chaudières diesel par des systèmes de chauffage à la biomasse dans six bâtiments publics et à collaborer avec la communauté d' Aklavik et d'autres communautés Gwich'in des Territoires du Nord-Ouest pour mettre à l'essai des méthodes d'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux isolés tout en maintenant la participation des peuples autochtones et en renforçant les connaissances des collectivités en matière de planification énergétique.

Les quatre premiers projets sont financés par le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada. Ce programme de 220 millions de dollars sur 6 ans vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les collectivités rurales et éloignées en déployant et démontrant des technologies d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources locales. Ce programme fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada - un investissement de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le cinquième projet est financé par l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel d'Impact Canada, qui dispose de 20 millions de dollars pour ouvrir des débouchés en réduisant la dépendance au diesel dans les communautés autochtones éloignées. Mis sur pied en collaboration avec l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise et le Pembina Institute, le programme aidera les communautés à élaborer des plans ambitieux en matière d'énergie propre et à lancer leurs premiers projets d'énergie propre.

Les projets de Nihtat Energy Ltd. sont financés par le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées et par l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel.

Le Canada croit qu'il est possible d'édifier un avenir énergétique propre pour tous les Canadiens et les Canadiennes. En travaillant ensemble, nous bâtissons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique, au profit des générations futures.

« Ces communautés combattent les changements climatiques en prenant en main leur avenir énergétique et en devenant des chefs de file de l'économie de l'énergie propre. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Nord ressent les effets des changements climatiques plus que toute autre région au Canada. Ces projets menés par les communautés y ouvriront de nouveaux débouchés économiques tout en favorisant la participation des peuples autochtones à la construction d'un avenir énergétique propre. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Ces projets montrent comment les communautés et les entreprises autochtones, la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest et les gouvernements fédéral et territoriaux peuvent travailler en partenariat de manière créative, et ouvrir la voie à un avenir énergétique plus durable. »

Chef Robert Charlie-Tetlichi

Nihtat Energy Ltd.

« La Société foncière de Tulita se réjouit du soutien apporté par Ressources naturelles Canada à la communauté. Le projet de biothermie aidera notre communauté à réduire sa dépendance au diesel, en plus de créer des possibilités d'emploi à long terme pour nos membres. »

Rosalee Andrew

Directrice stagiaire à la société foncière de Tulita

« Cette importante contribution de 1,7 million de dollars permettra de remplacer les chaudières diesel du réservoir d'eau par un système à la biomasse. Ce changement cadre avec notre plan énergétique communautaire et marque un autre progrès important qui renforcera la capacité de la ville à créer un système de distribution d'eau global tout en faisant la promotion des énergies renouvelables et en réduisant les GES ».

Natasha Kulikowski

Mairesse d'Inuvik

« Nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement du Canada. La planification énergétique communautaire est une étape importante permettant aux collectivités nordiques de déterminer elles-mêmes comment elles utilisent l'énergie et comment elles peuvent passer à des sources d'énergie plus propres qui font économiser de l'argent aux habitants du Nord et aident à lutter contre les changements climatiques. Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées rend cette planification possible et renforce les capacités et le leadership dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest. »

Mark Heyck

Directeur général, Alliance énergétique de l'Arctique

« Mahsi Cho à Ressources naturelles Canada pour le financement accordé au gouvernement Got'ine de Déline et aux 14 autres projets communautaires soutenus par l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel. Ce programme offre une occasion unique de réduire notre dépendance au diesel dans notre collectivité éloignée. Le soutien supplémentaire fourni par l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise et le Pembina Institute dans le cadre de ce programme a permis de renforcer nos capacités locales en matière d'énergie propre, et nous avons pu installer un système solaire photovoltaïque de 30 kW à l'hôtel Grey Goose Lodge de la collectivité. Il s'agit du premier hôtel dans le Nord qui est détenu et exploité à 100 % par le gouvernement autonome et qui sera désormais alimenté par une énergie propre et renouvelable. »

Tim Tutcho

Champion de l'énergie du gouvernement Got'ine de Déline

« Il est essentiel de mettre à disposition des ressources linguistiques relativement aux enjeux actuels pour que l'inuvialuktun continue à se revitaliser et à évoluer en tant que langue de travail. C'est pourquoi nous collaborons avec des spécialistes de la langue inuvialuite pour mettre en place des ressources qui sont culturellement pertinentes, actuelles et accessibles à tous les groupes d'âge et à toutes les collectivités de notre région. Notre dernière publication, Siqiniqmin Aullan, permettra d'aborder les concepts de base et appuiera la participation à des discussions qui sont fondamentalement importantes pour notre avenir collectif en tant qu'Inuvialuit. »

Duane Ningaqsiq Smith, président et chef de la direction de la SRI

Société régionale inuvialuite

« Ces projets montrent très bien que les gouvernements, les services publics et les organisations autochtones peuvent collaborer pour améliorer notre système énergétique en investissant dans des technologies d'énergie renouvelable éprouvées. Ces projets ont en outre l'avantage de contribuer aux objectifs de notre Stratégie énergétique 2030 et du Cadre stratégique sur le changement climatique des Territoires du Nord-Ouest pour 2030, en plus de stabiliser les coûts de l'énergie et de réduire la dépendance au diesel dans nos communautés éloignées. »

Diane Archie

Ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

