Le Canada investit dans des logements abordables résilients aux changements climatiques à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où la population canadienne veut vivre et où elle peut se permettre de vivre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 53,4 millions de dollars pour soutenir les rénovations écoénergétiques majeures, les améliorations résilientes aux changements climatiques et le renouvellement de 276 logements dans Vancouver-Est.

L'annonce a été faite à l'Adanac Housing Co-op, située au 950, rue Cassiar, par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Laura Spiegel, présidente de l'Adanac Housing Co-operative Society.

L'Adanac Housing Co-operative Society entreprend la remise en état et la modernisation complètes de sa combinaison d'appartements et de maisons en rangée, notamment l'amélioration du bardage, des fenêtres, des portes, de l'isolation, des thermopompes et des panneaux solaires. Le coût des améliorations a été estimé à 42,8 millions de dollars. Les travaux de construction ont commencé en février 2026 et devraient être achevés d'ici décembre 2028. Le financement de ces projets a été fourni par l'entremise du Fonds pour le logement abordable, du Programme canadien pour des logements abordables plus verts et du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les collectivités et les organisations comme l'Adanac Co-operative Housing Society dans leurs efforts de modernisation de logements vieillissants, de réduction des coûts énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chaque projet comme celui-ci aide à créer plus de logements abordables et durables et nous rapproche un peu plus de l'accès aux logements que la population canadienne peut se payer. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Grâce au soutien du Programme canadien pour des logements abordables plus verts et du Fonds pour le logement abordable, l'Adanac Housing Co-operative Society a pu préserver notre collectivité de 160 ménages, composés de familles à revenu faible ou moyen, de couples et de personnes âgées, plutôt que de se tourner vers les bouleversements et l'incertitude liés au réaménagement. » - Laura Spiegel, présidente de l'Adanac Housing Co-operative Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en voie d'offrir jusqu'à 24 115 logements.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en voie d'offrir jusqu'à 24 115 logements. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Le portail de demande est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le programme a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le financement accordé pour les immeubles situés au 950, rue Cassiar et au 3550, rue Adanac est le suivant : 14,6 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable et 27,2 millions de dollars dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts; 2 millions de dollars en contribution financière de l'Adanac Co-operative Housing Society.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Annexe

Autres ensembles résidentiels inclus dans cette annonce :

Nom de l'ensemble

résidentiel Programme Adresse Financement Logements Soroptimist Lions PCLAV 1444, East 13th

Avenue 2 705 000 $ 25 Beatrice Terrace PCLAV 1877, Georgia

Street East 2 224 000 $ 18 Antkiw Court PCLAV 1534, East 4th

Avenue 2 518 000 $ 21 King's Daughters PCLAV 1400, East 11th

Avenue 3 213 000 $ 29 Logements très

abordables FILA 556, rue Powell 1 200 000 $ 23

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]