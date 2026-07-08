AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONCTON

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
08 juil, 2026, 09:56 ET
MONCTON, NB, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Shawn Crossman, maire de Moncton, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
9 juillet 2026
|
Heure :
|
10 heures (HA)
|
Lieu :
|
Hôtel de ville de Moncton
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article