/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER/

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

08 juil, 2026, 10:00 ET

VANCOUVER, BC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Laura Spiegel, présidente d'Adanac Housing Co-operative Society, pour une annonce sur le logement.

Date :

Le 08 juillet 2026

Heure :

11 h (HP)

Lieu :

VRS média à

[email protected]

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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