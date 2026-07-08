/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER/

VANCOUVER, BC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Laura Spiegel, présidente d'Adanac Housing Co-operative Society, pour une annonce sur le logement.

Date : Le 08 juillet 2026 Heure : 11 h (HP) Lieu : VRS média à [email protected]

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]