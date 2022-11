VILLE DE GIBSONS, BC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, a annoncé un financement fédéral de 92 500 $ pour deux projets de transport actif dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Cet investissement aidera à l'évaluation de l'infrastructure actuelle et à la planification d'une nouvelle infrastructure de transport actif dans le but de mieux relier les collectivités au moyen de modes de transport pratiques, plus sains et plus propres.

Sur le Sunshine Coast, le financement appuiera l'examen de données, de cartes et d'images aériennes pour l'évaluation des lacunes et des itinéraires privilégiés ainsi que l'établissement des coûts de l'infrastructure de transport actif le long d'un tronçon de 109 km de la route 101, de Sechelt à Lund. Les résultats orienteront les prochaines étapes concernant l'aménagement de réseaux de transport actif. Il s'agit d'une étape cruciale pour la région en vue d'améliorer la sécurité de moyens de transport de remplacement le long de la route 101 et d'encourager les résidents à opter pour des modes de transport actif pour se déplacer dans leur collectivité.

Dans le district régional Squamish-Lillooet, le financement appuiera un processus conjoint de planification qui orientera le prolongement futur du sentier Friendship pour relier Mount Currie (Première Nation de Lil'Wat) et le village de Pemberton. Le projet permettra de confirmer les besoins de la collectivité et des usagers, de déterminer le meilleur itinéraire pour le prolongement et de valider la gestion du sentier. Une fois aménagé, le sentier Friendship offrira un itinéraire sécuritaire et sans véhicule motorisé, ce qui améliorera l'accès aux services pour la Première Nation de Lil'Wat.

Grâce aux investissements dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie du pays, renforce la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Le Canada s'est engagé à améliorer les infrastructures de transport actif dans tout le pays, afin d'offrir aux Canadiens la possibilité de choisir des modes de déplacement plus propres et plus sains. Le projet de sentier Corridor contribuera à améliorer la connectivité entre Pemberton et Mount Currie et permettra à la nation Lil'wat d'avoir un meilleur accès aux services. Les résidents de la côte bénéficieront grandement des plans d'infrastructure de transport actif le long de l'autoroute 101, offrant des options de transport actif beaucoup plus sécuritaires. Ces projets aideront nos collectivités à établir des réseaux pratiques et accessibles qui encourageront les résidents à tirer parti des avantages du transport actif. Des projets comme ceux-ci favorisent des communautés mieux connectées, des modes de vie plus sains et nous rapprochent de nos objectifs en matière d'émissions. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le sentier Friendship est un important projet qui relie la circonscription C du district régional Squamish-Lillooet, le village de Pemberton et la Première Nation de Lil'Wat. Le sentier Friendship établit non seulement un lien physique entre ces collectivités, grâce à un itinéraire de transport actif à zéro émission, mais il nous unit sur les plans culturel, social et économique. Le district régional Squamish-Lillooet est reconnaissant au gouvernement fédéral de son soutien financier à cette importante initiative, et nous remercions le village de Pemberton et la Première Nation de Lil'Wat pour leur collaboration continue. Nous accordons une grande importance à ces relations et sommes impatients de faire évoluer ce projet et de mettre à profit les liens qui nous unissent - nous excellons lorsque nous travaillons ensemble. »

Jen Ford, présidente du conseil du district régional Squamish-Lillooet

« Nous sommes ravis de mener cette étude avec l'aide de nos partenaires des administrations locales en vue de transformer l'expérience vécue par les gens sur la Sunshine Coast. La planification d'itinéraires de transport actif améliorera l'habitabilité pour les résidents et visiteurs, qui auront accès à notre région spectaculaire grâce à un lien sûr, durable et axé sur les saines habitudes. »

Annie Wise, directrice générale de Sunshine Coast Tourism

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 92 500 $ dans ces projets par l'intermédiaire du Fonds pour le transport actif. La ville de Gibsons et le district de Lillooet recevront respectivement des financements de 50 000 $ et de 42 500 $.

et le district de recevront respectivement des financements de 50 de 42 500 $. Le Fonds pour le transport actif offrira un financement de 400 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser un transfert modal vers le transport actif, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada.

Les administrations municipales, définies comme des administrations locales et régionales telles que les districts de service, et les organismes autochtones peuvent être bénéficiaires du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif peuvent également présenter une demande dans des circonstances particulières.

Les demandes pour les projets de planification et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles seront acceptées de manière continue.

Le financement accordé par l'intermédiaire du Fonds pour le transport actif appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada par le développement des réseaux de chemins d'accès, de pistes cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons, et par le soutien de la planification du transport actif et des activités de mobilisation des parties prenantes.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, servant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la Stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de développer les réseaux existants, en plus d'élaborer des solutions de rechange sécuritaires et attrayantes pour offrir des options de déplacement plus pratiques, saines, actives, équitables et durables.

Les investissements dans le transport actif s'appuient sur le travail accompli par le gouvernement du Canada en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en jetant les bases pour bâtir un Canada plus inclusif et atteindre la carboneutralité d'ici à 2050.

Par transport actif, on entend le déplacement, par l'activité humaine, de personnes ou de marchandises, ce qui comprend la marche, le cyclisme et les aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

