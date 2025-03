OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Depuis son lancement en 2017, le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) favorise la collaboration entre les entreprises, les établissements de recherche et les organisations à but non lucratif dans le but de stimuler la croissance dans des secteurs technologiques émergents clés. Il finance des projets menés par des entreprises dans des domaines où le Canada possède un avantage économique, tels que les technologies propres, les sciences de la vie, l'exploitation minière, l'aérospatiale et l'agriculture et l'agroalimentaire. Au fil des ans, les réseaux subventionnés par le FSI ont soutenu plus de 750 petites et moyennes entreprises (PME) qui ont créé plus de 1 200 emplois et attiré plus de 1,7 milliard de dollars d'investissements.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'un financement additionnel à cinq réseaux subventionnés par l'intermédiaire du FSI, afin d'attirer des investissements d'envergure au Canada. Ainsi, grâce à ce financement, les réseaux les plus performants seront à même de consolider leurs écosystèmes respectifs et de soutenir d'autres projets tout en portant une attention particulière à la croissance des PME au Canada. Il s'agit des réseaux suivants :

Le Réseau canadien d'innovation alimentaire (RCIA) reçoit un financement additionnel de 8,6 millions de dollars pour accélérer la recherche-développement de pointe dans le domaine des technologies de transformation et de production alimentaires. Depuis avril 2021, les entreprises financées par le RCIA ont créé plus de 350 emplois et mobilisé 21 millions de dollars d'investissements du secteur privé.

reçoit un financement additionnel de 8,6 millions de dollars pour accélérer la recherche-développement de pointe dans le domaine des technologies de transformation et de production alimentaires. Depuis avril 2021, les entreprises financées par le RCIA ont créé plus de 350 emplois et mobilisé 21 millions de dollars d'investissements du secteur privé. Le Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence artificielle de l'agroalimentaire (RCAIA) reçoit un financement additionnel de 8 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles et la chaîne de valeur agroalimentaire à stimuler leur productivité au moyen de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Depuis juillet 2019, le RCAIA a soutenu la création ou le maintien de plus de 500 emplois de haute qualité et mobilisé 67,6 millions de dollars en investissements du secteur privé.

reçoit un financement additionnel de 8 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles et la chaîne de valeur agroalimentaire à stimuler leur productivité au moyen de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Depuis juillet 2019, le RCAIA a soutenu la création ou le maintien de plus de 500 emplois de haute qualité et mobilisé 67,6 millions de dollars en investissements du secteur privé. Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (CRIN) reçoit 10 millions de dollars pour accélérer le développement et l'adoption de technologies et de processus innovants visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie pétrolière et gazière. Depuis juillet 2020, le CRIN a soutenu la création de plus de 200 emplois et mobilisé 150 millions de dollars d'investissements du secteur privé.

reçoit 10 millions de dollars pour accélérer le développement et l'adoption de technologies et de processus innovants visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie pétrolière et gazière. Depuis juillet 2020, le CRIN a soutenu la création de plus de 200 emplois et mobilisé 150 millions de dollars d'investissements du secteur privé. Produits naturels Canada (PNC) reçoit 5 millions de dollars additionnels pour accélérer, au sein de la bioéconomie, l'innovation et la commercialisation de produits ayant des effets bénéfiques sur les humains, les animaux et les végétaux. Depuis août 2021, PNC a soutenu la création de plus de 130 emplois et mobilisé près de 15 millions de dollars d'investissements du secteur privé dans ses projets.

reçoit 5 millions de dollars additionnels pour accélérer, au sein de la bioéconomie, l'innovation et la commercialisation de produits ayant des effets bénéfiques sur les humains, les animaux et les végétaux. Depuis août 2021, PNC a soutenu la création de plus de 130 emplois et mobilisé près de 15 millions de dollars d'investissements du secteur privé dans ses projets. L'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM) reçoit 5 millions de dollars pour contribuer aux efforts d'innovation et de modernisation dans le secteur minier, renforcer la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et augmenter les ventes à l'échelle nationale et l'exportation de nouveaux produits. Depuis janvier 2021, l'ACIM a créé ou maintenu plus de 435 emplois et mobilisé des investissements d'environ 170 millions de dollars du secteur privé.

Citations

« Notre gouvernement a toujours valorisé l'expertise du secteur privé et des établissements de recherche. C'est dans cette optique qu'il a mis en place le Fonds stratégique pour l'innovation, afin de stimuler l'innovation et renforcer l'économie canadienne. En augmentant les investissements dans des domaines à fort potentiel de croissance et de performance, nous contribuons à la création d'emplois de qualités ici au Canada tout en positionnant nos industries pour qu'elles prospèrent dans un contexte technologique en rapide évolution. Le Canada, en plus d'ouvrir la voie au succès des générations à venir, s'affirme comme un leader économique mondial. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Investir dans l'innovation, c'est investir dans de bons emplois, la croissance économique et un Canada plus compétitif. Ce financement supplémentaire pour les réseaux du Fonds stratégique pour l'innovation renforcera les secteurs clés, favorisera les avancées technologiques et créera de nouvelles opportunités pour les entreprises et les travailleurs à travers le pays. En soutenant la collaboration entre les entreprises et les institutions de recherche, nous offrons aux innovateurs canadiens les outils dont ils ont besoin pour être des leaders mondiaux dans les technologies propres, l'agroalimentaire, l'exploitation minière et plus encore.»

- Marc G. Serré, député de Nickel Belt, Ontario et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) a contribué pour près de 1,1 milliard de dollars au soutien de 14 réseaux dans des secteurs clés de technologies émergentes, qui, de leur côté, ont financé plus de 750 petites et moyennes entreprises dans le cadre de près de 650 projets collaboratifs. Ces réseaux, listés ci-dessous, ont mobilisé plus de 1,7 milliard de dollars de financement supplémentaire du secteur privé et d'autres sources, attiré plus de 17 000 membres dans leurs écosystèmes d'innovation respectifs et créé plus de 1 200 emplois :

Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM) Centre d'excellence du Canada en matière de réseaux de nouvelle génération (CENGN) envisAGE Évolution des services en nuage dans le corridor Québec- Ontario pour la recherche et l'innovation (ENCQOR) Fabrication of Integrated Components for the Internet's Edge (FABrIC) Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) INOVAIT L'Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux (ECPIM) Plateforme de découvertes et de santé numérique (PDSN) Produits naturels Canada (PNC) Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence artificielle de l'agroalimentaire (RCAIA) Réseau canadien d'innovation alimentaire (RCIA) Réseau d'innovation pour les ressources propres (CRIN) Réseau de découverte de médicaments en science ouverte (DMSO) Conscience



Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Directrice des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]