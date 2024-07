HALIFAX, NS, le 6 juill. 2024 /CNW/ - Les membres du 2e Bataillon de construction ont fait preuve de résilience, de détermination et de force face à l'adversité. Ils ont surmonté le racisme tant au pays qu'à l'étranger et leur engagement dans l'effort de guerre était inébranlable. Ils méritent d'être reconnus pour les sacrifices qu'ils ont consentis au service du Canada.

Aujourd'hui, lors de la cérémonie commémorative annuelle du 2e Bataillon de construction en Nouvelle-Écosse, le ministre Fraser, au nom des ministres Petitpas Taylor et Blair, a annoncé un investissement pour la réalisation de cinq nouveaux projets établis en Nouvelle-Écosse et totalisant plus de 124 000 $, qui visent à appuyer l'éducation et la commémoration, ainsi qu'à rendre hommage aux membres du 2e Bataillon de construction et à leur famille.

Ce financement apporte un soutien à des projets tels qu'un nouveau monument commémoratif, des expositions, des activités communautaires et des projets de recherche qui honorent la mémoire et l'héritage du 2e Bataillon de construction, le premier et le seul bataillon composé uniquement de Noirs dans l'histoire militaire du Canada.

Cette annonce fait suite aux excuses historiques présentées aux descendants du Bataillon par le premier ministre et la ministre de la Défense nationale en juillet 2022. Pour préparer les excuses, le MDN et les FAC ont collaboré avec le CCPEN, qui a publié un rapport contenant huit recommandations visant à rendre les excuses significatives pour les descendants du 2e Bataillon de construction.

Un autre appel de demandes sera lancé plus tard cet automne.

Citations

« Au pays et à l'étranger, en temps de guerre, de conflit militaire et de paix, les Canadiens se sont mobilisés pour servir leur pays quand on avait le plus besoin d'eux. Dans le cas des membres du 2e Bataillon de construction, le service et les sacrifices qu'eux et leur famille ont consentis n'ont jamais été honorés comme il se doit. Grâce à ce programme, notre gouvernement contribue à la reconnaissance et à la compréhension des expériences vécues par de nombreux Canadiens noirs qui ont été victimes de discrimination même lorsqu'ils servaient notre pays au cours de la Première Guerre mondiale. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Les membres du 2e Bataillon de construction, leur famille et leurs descendants méritent d'être reconnus et honorés pour les sacrifices qu'ils ont consentis au service du Canada. Malgré leur engagement à combattre pour le Canada, ils ont été injustement victimes de discrimination, mais ils ont fait preuve d'une immense résilience et ont continué à servir leur pays. Le gouvernement du Canada demeure résolu à financer des activités éducatives et commémoratives du 2e Bataillon de construction, afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent découvrir et commémorer l'héritage de ces hommes courageux. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Ceux qui ont servi dans le 2e Bataillon de construction étaient déterminés à servir leur pays, peu importe les obstacles à surmonter. De nombreuses personnes qui ont servi dans ce bataillon étaient originaires de la Nouvelle‑Écosse, la province où le bataillon a été constitué. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer le financement pour ces cinq projets qui aideront à commémorer ces valeureux Canadiens, leur service et leurs sacrifices. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Faits en bref

Le 2 e Bataillon de construction du Corps expéditionnaire canadien (CEC), également connu sous le nom de Bataillon noir, a été créé le 5 juillet 1916, au cours de la Première Guerre mondiale.

Bataillon de construction du Corps expéditionnaire canadien (CEC), également connu sous le nom de Bataillon noir, a été créé le 5 juillet 1916, au cours de la Première Guerre mondiale. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'unité a été officiellement dissoute le 15 septembre 1920, sans cérémonie ni reconnaissance pour les services rendus ou les sacrifices consentis au nom du Canada .

. L'investissement a été annoncé en novembre 2023, lors d'un événement organisé par le Black Cultural Centre for Nova Scotia , un défenseur de longue date de l'héritage du 2 e Bataillon de construction.

, un défenseur de longue date de l'héritage du 2 Bataillon de construction. En 2024-2025, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) fourniront un financement spécial de 250 000 $ pour donner suite à l'une des recommandations formulées par le Comité consultatif sur la présentation d'excuses nationales (CCPEN) en créant des possibilités d'éducation, de commémoration et d'hommage au 2 e Bataillon de construction. Ce financement est offert au moyen du Programme de partenariat pour la commémoration (PPC) d'Anciens Combattants Canada.

Bataillon de construction. Ce financement est offert au moyen du Programme de partenariat pour la commémoration (PPC) d'Anciens Combattants Canada. Au cours des quatre prochaines années, le MDN et les FAC verseront 2 millions de dollars supplémentaires au PPC pour investir dans des projets commémoratifs en l'honneur du 2 e Bataillon de construction.

Bataillon de construction. Le PPC offre du financement à des organismes qui rendent hommage aux contributions et aux sacrifices des vétérans et vétéranes du Canada et aux personnes qui sont mortes en service.

