WINNIPEG, MB, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le Canada prend des mesures pour protéger et gérer les écosystèmes d'eau douce, notamment le bassin du lac Winnipeg. Le lac Winnipeg et son bassin procurent un large éventail d'avantages environnementaux, économiques et sociaux, comme la pêche commerciale et récréative et le tourisme, tout en soutenant les moyens de subsistance et les pratiques culturelles des peuples et des collectivités des Premières Nations et des Métis.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un financement de plus de 2,3 millions de dollars sur deux ans pour soutenir 17 projets menés par des partenaires dans le cadre du Programme du bassin du lac Winnipeg.

Par l'intermédiaire du Plan d'action sur l'eau douce du Canada, le Programme du bassin du lac Winnipeg soutient les activités scientifiques fédérales et fournit des fonds aux partenaires pour améliorer la qualité de l'eau et réduire la charge en éléments nutritifs dans le lac. Il permet une véritable participation des populations autochtones à la gestion de l'eau douce et favorise la collaboration et la mobilisation des connaissances à l'appui de la prise de décision et de l'intervention.

Au chapitre des projets financés, mentionnons l'Université du Manitoba, qui recevra 65 000 dollars sur deux ans pour continuer à promouvoir le partage des connaissances et à soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes concernant l'eau douce dans le bassin du lac Winnipeg, par l'intermédiaire du réseau canadien d'information sur les bassins versants. Cet investissement permettra d'améliorer et d'élargir son portail d'information en ligne et de mettre au point des mécanismes visant à conserver et à partager les connaissances autochtones dans le respect de la souveraineté des données autochtones.

La Manitoba Association of Watersheds recevra plus de 205 000 dollars sur deux ans pour soutenir les efforts déployés dans quatre districts de bassins versants en vue de protéger la qualité de l'eau et de réduire la charge en éléments nutritifs, conformément à leurs plans respectifs de gestion intégrée des bassins versants. En collaboration avec les propriétaires fonciers, ce projet soutiendra la mise en œuvre de diverses pratiques de gestion, notamment l'aménagement de sites pour la rétention d'eau, l'amélioration des zones riveraines ainsi que la restauration et la conservation des milieux humides.

Rootstalk Resources, qui travaillera en collaboration avec la Première Nation de Swan Lake, recevra plus de 160 000 dollars au cours des deux prochaines années pour réunir des jeunes autochtones et non autochtones, et des membres d'autres organisations de conservation, pour améliorer la santé du bassin versant de Swan Lake et des environs. Le programme aura recours aux connaissances autochtones et à la science occidentale pour former la prochaine génération de gardiens de la terre en matière de santé des bassins versants, de restauration des milieux humides et de soins de la terre.

Ces projets menés par des partenaires auront une incidence positive sur l'eau douce et soutiendront les principales priorités du Plan d'action sur l'eau douce du Canada, mis en œuvre par la nouvelle Agence de l'eau du Canada. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'investissement historique du Canada de 650 millions de dollars sur 10 ans dans le Plan d'action sur l'eau douce, qui vise à renforcer la protection et la restauration des plans d'eau douce au Canada. Un investissement de 64,5 millions de dollars est prévu pour le lac Winnipeg.

« Le lac Winnipeg est apprécié pour ses plages de sable, les possibilités de pêche qu'il offre et son importance culturelle pour les peuples autochtones, mais il est en difficulté. La participation de la collectivité est essentielle pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à améliorer la qualité de l'eau douce dans l'ensemble du bassin du lac Winnipeg. Nous aidons la population canadienne à protéger et à gérer cette ressource vitale, essentielle à la santé et au bien-être de la population, en investissant dans des projets locaux menés par des partenaires. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

Le lac Winnipeg est, au point de vue de la taille, le sixième lac du Canada et le onzième lac d'eau douce au monde. Son bassin versant arrive au deuxième rang au Canada et il traverse des parties de quatre provinces canadiennes et de quatre États américains.

est, au point de vue de la taille, le sixième lac du Canada et le onzième lac d'eau douce au monde. Son bassin versant arrive au deuxième rang au Canada et il traverse des parties de quatre provinces canadiennes et de quatre États américains. Le bassin versant du lac Winnipeg a une superficie de près d'un million de kilomètres carrés, et près de sept millions de personnes y vivent.

a une superficie de près d'un million de kilomètres carrés, et près de sept millions de personnes y vivent. Depuis 2017, le Programme du bassin du lac Winnipeg a investi plus de 11,6 millions de dollars en subventions et contributions pour soutenir des mesures de réduction des éléments nutritifs menées par des partenaires, des efforts de collaboration et la mobilisation des Autochtones pour améliorer la santé écologique du lac Winnipeg .

a investi plus de 11,6 millions de dollars en subventions et contributions pour soutenir des mesures de réduction des éléments nutritifs menées par des partenaires, des efforts de collaboration et la mobilisation des Autochtones pour améliorer la santé écologique du lac . L'Agence de l'eau du Canada est le point central fédéral pour l'eau douce, et elle mettra en œuvre des éléments clés du Plan d'action sur l'eau douce pour améliorer la coordination, la collaboration et le partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour relever les défis les plus urgents du Canada en matière d'eau douce.

