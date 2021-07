NEWMARKET, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Alors que le monde fait face à la double menace des changements climatiques et d'une perte rapide de la biodiversité, la protection d'un plus grand nombre d'espaces naturels partout au Canada soutient la biodiversité emblématique et contribue à la lutte contre les changements climatiques, et ce, en favorisant le stockage du carbone et en rendant nos collectivités plus résilientes face à ses répercussions.

Aujourd'hui, l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé l'attribution d'un financement de 9 millions de dollars à Conservation Ontario pour améliorer la conservation des terres dans le sud de l'Ontario.

Dans le cadre d'environ 63 projets, Conservation Ontario et les offices de protection de la nature régionaux mettront en œuvre une diversité d'activités de conservation axées sur les prairies et les milieux humides, notamment des activités visant à protéger plus de terres, à restaurer les milieux humides et à améliorer la gestion des pratiques agricoles.

Cette initiative, qui s'appuie sur une collaboration solide, des réseaux et des connaissances spécialisées pour mettre en œuvre des solutions climatiques intégrées axées sur la nature, contribuera à lutter contre les changements climatiques en favorisant le captage et le stockage du carbone et en rendant nos collectivités plus résilientes. Elle contribuera également à soutenir la biodiversité, dont des espèces en péril et des oiseaux migrateurs.

Cette initiative fait partie des quatorze projets qui recevront du financement dans le cadre du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature en 2021-2022. Collectivement, ces projets devraient favoriser la conservation de quelque 30 000 hectares, la restauration de quelque 6 000 hectares, et l'amélioration de la gestion de quelque 18 000 hectares de milieux humides, de prairies et de zones riveraines à l'échelle du Canada.

L'initiative annoncée aujourd'hui s'inscrit dans les objectifs du Canada de protéger 25 p. 100 des terres et 25 p. 100 des océans d'ici 2025 et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.

Citations

« Les Ontariens subissent les effets des changements climatiques. Afin de faire face à ces changements et de nous adapter à leurs effets, nous devons tirer parti du pouvoir de la nature. Protéger davantage d'espaces naturels dans le sud de l'Ontario et dans l'ensemble du pays permettra d'accroître la résilience de nos collectivités, de lutter contre les changements climatiques et de soutenir notre biodiversité emblématique. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Tirer parti du pouvoir de la nature apporte de nombreux avantages, autant pour la lutte contre les changements climatiques, que pour notre économie et la santé et le bien-être des gens. Pour prendre soin de nous, nous devons prendre soin de la nature. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, notre gouvernement prend des mesures afin d'assurer la conservation des milieux humides et des prairies de l'Ontario pour préserver notre nature aujourd'hui, mais également pour que nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures puissent aussi profiter du plein air et de la nature. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Je suis fier des mesures qu'a prises le gouvernement du Canada afin de protéger les écosystèmes en Ontario. Grâce à cet investissement, les offices de protection de la nature seront en mesure d'implanter des projets fondés sur la nature qui permettront d'assurer des résultats positifs pour notre environnement et le futur du Canada. C'est un excellent exemple de la manière dont nous collaborons avec les collectivités locales dans le cadre de notre plan pour mener le Canada vers un avenir carboneutre en faveur de la nature. »

- Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora

« Les changements climatiques représentent un défi qui croît rapidement et qui nous concerne tous, et il est très gratifiant de voir le gouvernement fédéral écouter les praticiens du domaine et soutenir le recours à des solutions fondées sur la nature comme moyen de combattre ces répercussions et de s'y adapter. Conservation Ontario et les offices de protection de la nature sont très heureux de prendre part à la lutte et de travailler avec le gouvernement fédéral et d'autres partenaires sur un si grand nombre de projets importants. »

- Andy Mitchell, président de Conservation Ontario

Faits en bref

Les solutions basées sur la nature sont définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme des mesures visant à protéger, à gérer de façon durable et à restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés, qui relèvent les défis sociétaux.

Les solutions basées sur la nature pourraient représenter jusqu'à un tiers des solutions en matière de climat dans le monde.

Au cours des dix prochaines années (de 2021 à 2031), le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature permettra de soutenir des projets visant la restauration, l'amélioration et la conservation des milieux humides intérieurs et côtiers, des tourbières, des prairies et des forêts afin de favoriser le captage et stockage du carbone partout au Canada .

. Ces écosystèmes constituent aussi des habitats d'une importance capitale pour les espèces sauvages du Canada , notamment pour des oiseaux migrateurs et des espèces en péril.

, notamment pour des oiseaux migrateurs et des espèces en péril. Le gouvernement investira 4 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2021-2031) dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, qui soutient des activités visant à bâtir une économie plus résiliente, ainsi qu'un avenir plus sain et plus vert. Ces activités comprennent :

L'engagement de planter 2 milliards d'arbres, qui relève de Ressources naturelles Canada (3,19 milliards de dollars);

(3,19 milliards de dollars);

Solutions climatiques axées sur la nature, qui relève d'Environnement et Changement climatique Canada (631 millions de dollars);

(631 millions de dollars);

Solutions agricoles pour le climat, qui relève d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (185 millions de dollars).

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Scott Bardsley, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Aînés, 613-295-1761, [email protected] ; Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca