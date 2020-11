Aujourd'hui, la ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un financement de 5,1 millions de dollars pour soutenir 46 nouveaux projets axés sur la protection et la restauration des Grands Lacs dans le cadre de l'Initiative de protection des Grands Lacs en 2020-2021.

L'Initiative de protection des Grands Lacs soutient des projets qui répondent aux principales priorités entourant les Grands Lacs, telles que la restauration des secteurs préoccupants, la prévention des algues toxiques et nuisibles, la réduction des rejets de produits chimiques nocifs, la mobilisation des populations autochtones sur les questions relatives aux Grands Lacs et l'augmentation de la mobilisation du public grâce à la science citoyenne.

Pour l'annonce d'aujourd'hui, la ministre Gould était en compagnie de Darlene Bennett-Howes, directrice du développement des affaires et de la mobilisation communautaire aux Jardins botaniques royaux. Leur projet recevra un financement de 53 000 dollars pour aider à restaurer l'habitat des poissons et à résoudre les problèmes d'algues dans le secteur préoccupant du havre Hamilton ainsi que pour examiner les moyens de mieux protéger l'habitat en milieu humide côtier.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada soutient des initiatives locales et des solutions aux défis environnementaux.

Dans les semaines à venir, le gouvernement lancera des consultations sur la création de la nouvelle agence canadienne de l'eau en vue de travailler avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales et les scientifiques pour garder notre eau sûre et propre ainsi qu'en assurer la bonne gestion.

« La collaboration est nécessaire pour protéger et restaurer nos Grands Lacs. Le leadership de nos nombreux partenaires et intervenants dans ces projets novateurs aura des retombées significatives sur l'amélioration de la qualité de l'eau pour des millions de Canadiens, aujourd'hui et à l'avenir. C'est un travail qui est important aux yeux de tous ceux qui vivent, travaillent et se divertissent sur les rives des Grands Lacs, y compris ma famille et la communauté de Burlington. L'eau, c'est la vie. Il est de notre devoir de la protéger pour les générations à venir. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce travail important. »

- L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international

« L'aide reçue de l'Initiative de protection des Grands Lacs est cruciale pour assurer la gestion des espèces envahissantes; de plus, elle a permis de mettre à la disposition des Jardins botaniques royaux des outils précieux pour réaliser les objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Plus précisément, le financement nous a aidés à mettre en œuvre d'importants projets de restauration pour la variété d'habitats des marais Cootes Paradise et Grindstone. »

- Tys Theijsmeijer, responsable des aires naturelles, Jardins botaniques royaux

Plus de 40 millions de personnes vivent dans le bassin des Grands Lacs. Les Grands Lacs sont une source d'eau potable pour un Canadien sur quatre.

La région des Grands Lacs représente la troisième plus grande économie mondiale, si on la mesure comme un pays. Elle fournit 51 millions d'emplois, ce qui équivaut à près de 30 p. 100 de la main-d'œuvre américaine et canadienne réunie.

