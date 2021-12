Le Canada investit 3,1 millions de dollars pour protéger les Grands Lacs et lance un nouvel appel de propositions

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Les Grands Lacs sont essentiels à la santé et au bien-être de millions de Canadiens, offrant un approvisionnement en eau salubre et assurant la durabilité de nos écosystèmes. Il est vital de les protéger, eux qui forment l'un des plus grands réseaux d'eau douce de surface au monde, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires locaux afin de trouver les meilleures façons d'assurer la salubrité, la propreté et la bonne gestion de l'eau.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars sur trois ans dans 32 nouveaux projets financés dans le cadre de l'Initiative de protection des Grands Lacs. Les projets porteront sur les priorités visant à rétablir la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème dans les secteurs préoccupants, à prévenir les algues toxiques et nuisibles et à accroître la mobilisation des peuples autochtones et du public.

La protection de l'eau douce exige une approche collaborative. Environnement et Changement climatique Canada a lancé un nouvel appel de propositions pour le financement de projets dans le cadre de l'Initiative de protection des Grands Lacs en 2022-2023. Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 janvier 2022.

L'un des projets nouvellement financés recevra 240 000 dollars sur trois ans pour appuyer l'Office de protection de la nature de la région de Raisin dans ses efforts de restauration et de protection des milieux humides côtiers du marais de la baie de Bainsville, qui permettront de préserver l'habitat du poisson et des espèces sauvages dans le secteur préoccupant du fleuve Saint-Laurent. Le programme de réhabilitation des milieux humides des Jardins botaniques royaux recevra 425 000 dollars sur deux ans pour restaurer les milieux humides dans le secteur préoccupant du port de Hamilton. Le financement du projet visant à faire participer les peuples autochtones à la résolution des problèmes des Grands Lacs comprend 150 000 dollars sur deux ans pour permettre à la Première Nation Wasauksing de travailler avec les collectivités locales situées le long des rives du lac Huron et du lac Supérieur afin d'instaurer et de publiciser des avis sur la consommation du poisson personnalisés en fonction des différentes collectivités. Les projets financés misent sur les initiatives antérieures et en cours qui appuient l'engagement du gouvernement à prendre des mesures concrètes pour protéger et assainir les Grands Lacs et d'autres lacs de grande dimension.

Citations

« Les Grands Lacs sont extrêmement importants - ils sont riches sur le plan écologique, servent de moteur économique, fournissent de l'eau à 40 millions de personnes et sont une source d'inspiration pour les chansons, les récits et les activités d'exploration. Nous investissons dans des projets locaux qui font progresser les efforts de collaboration visant à restaurer et à protéger la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. En travaillant avec des partenaires régionaux et les peuples autochtones, nous protégeons cette importante ressource afin que les générations futures puissent l'utiliser et en profiter pleinement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les Grands Lacs contiennent près de 20 p. 100 de l'eau douce de surface de la planète.

Le financement des projets de 2021-2022 provient notamment de l'investissement de 44,84 millions de dollars sur cinq ans du gouvernement du Canada pour l'Initiative de protection des Grands Lacs, qui fait partie du financement de 70,6 millions de dollars affecté à la protection de l'eau douce dans le budget de 2017.

pour l'Initiative de protection des Grands Lacs, qui fait partie du financement de 70,6 millions de dollars affecté à la protection de l'eau douce dans le budget de 2017. Depuis 1989, Environnement et Changement climatique Canada a financé plus de 1 250 projets de restauration visant des secteurs préoccupants, réalisés en collaboration avec des partenaires communautaires.

