Le Canada investit 2,4 M$ dans des technologies satellitaires de nouvelle génération pour garantir sa souveraineté dans le domaine de l'observation de la Terre

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Depuis plus de 30 ans, les satellites RADARSAT du Canada fournissent des données d'observation de la Terre (OT) d'une valeur inestimable. Ces données permettent d'assurer la prestation de services sur lesquels la population canadienne compte tous les jours, comme pour surveiller les activités de pêche illicites et soutenir les interventions d'urgence lors d'une catastrophe. Pour répondre aux besoins croissants de notre pays en données d'OT, l'Agence spatiale canadienne poursuit sur cette lancée et fait progresser le développement du système satellitaire de nouvelle génération du Canada.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'attribution, à la suite d'un processus concurrentiel, de contrats totalisant 2,4 millions de dollars aux entreprises Calian, Kepler et MDA Space. Cet investissement soutiendra le développement de concepts des systèmes servant à commander les futurs satellites d'OT canadiens et à gérer leurs données au sol. Ce financement est en complément de celui annoncé en décembre 2025 pour l'infrastructure satellitaire en orbite.

Cet investissement souligne l'importance croissante de l'espace comme ressource stratégique nationale et aussi celle de la souveraineté de nos capacités comme il est mentionné dans la nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada. En voyant à garantir la souveraineté du Canada dans le domaine de l'OT, nous pourrons assurer notre sécurité nationale, renforcer notre résilience et protéger nos intérêts nationaux.

Les satellites permettent d'observer quotidiennement le territoire et les eaux du Canada, y compris dans le Nord. Grâce aux données satellitaires, il est possible d'assurer la prestation de services sur lesquels compte la population canadienne, qu'il s'agisse de surveiller les eaux territoriales, d'observer la glace de mer ou encore d'assurer l'approvisionnement des collectivités nordiques en toute sécurité.

Citations

« Les technologies d'observation de la Terre sont essentielles pour protéger notre sécurité nationale, stimuler notre économie et assurer notre souveraineté. Cet investissement soutient le développement d'un système satellitaire de nouvelle génération qui renforce la souveraineté du Canada dans le secteur spatial et témoigne de nos efforts pour accroitre les capacités industrielles de défense du Canada, tout en stimulant l'innovation dans l'ensemble du secteur spatial canadien. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le Canada possède une expertise bien établie dans le domaine des satellites radar. Forts de cette solide expérience et grâce à l'ingéniosité du secteur spatial canadien, nous explorons des approches innovatrices afin de toujours pouvoir fournir les données satellitaires et les services dont la population canadienne a besoin chaque jour. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Les entreprises Calian, Kepler et MDA Space ont reçu chacune un contrat d'une valeur maximale de 804 000 dollars pour fournir des études de concept de la composante terrestre de ce système satellitaire de nouvelle génération.

Ces contrats font partie de la somme de 1,012 milliard de dollars sur 15 ans annoncée en octobre 2023 par le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins immédiats et futurs en matière d'observation de la Terre par satellite.

Le système satellitaire de nouvelle génération compte deux composantes. Composante terrestre : stations et systèmes au sol (contrôle des satellites et gestion des données); Composante spatiale : satellites en orbite.

À la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel pour la composante terrestre, les entreprises sélectionnées doivent fournir un concept d'un système au sol polyvalent et moderne, un plan de développement et de construction de ce système, et un aperçu des principales technologies, des risques et des stratégies d'atténuation.

En décembre 2025, l'ASC a accordé un contrat à C-CORE, Kepler et MDA Space pour fournir des études de concept de la composante spatiale du système satellitaire de nouvelle génération du Canada.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]