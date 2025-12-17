VICTORIA, BC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que 19,6 millions de dollars seront investis dans 82 initiatives d'intendance dirigées par des Autochtones afin de soutenir les solutions climatiques locales, la conservation des espèces en péril et les programmes des gardiens des Premières Nations.

Les peuples autochtones sont les gardiens de ces terres et de ces eaux depuis des temps immémoriaux et détiennent des connaissances et des perspectives uniques, essentielles pour relever les défis climatiques et environnementaux de notre époque.

Grâce à des investissements importants dans les Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones, les initiatives des gardiens des Premières Nations et les Partenariats autochtones pour les espèces en péril, nous soutenons le leadership autochtone dans ses mesures visant à lutter contre les changements climatiques, à protéger les espèces en péril, à restaurer les écosystèmes et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces initiatives protègent la nature, créent des emplois importants dans les communautés éloignées, renforcent les liens culturels et favorisent une croissance économique durable.

En Colombie-Britannique précisément, cette annonce financera 22 projets d'intendance dirigés par des Autochtones, dont ces trois initiatives qui mettent en lumière l'important travail accompli :

Les gardiens de la Première Nation Tsartlip protégeront et restaureront les territoires terrestres et marins selon les lois des WSÁNEĆ, affirmant leur compétence sur les terres et les eaux. Leur travail englobe la surveillance de l'environnement, la protection des ressources et la revitalisation culturelle, en utilisant la langue SENĆOŦEN et les pratiques traditionnelles.

protégeront et restaureront les territoires terrestres et marins selon les lois des WSÁNEĆ, affirmant leur compétence sur les terres et les eaux. Leur travail englobe la surveillance de l'environnement, la protection des ressources et la revitalisation culturelle, en utilisant la langue SENĆOŦEN et les pratiques traditionnelles. La Première Nation Nazko réduira les émissions de gaz à effet de serre en restaurant les milieux humides sur son territoire traditionnel, en combinant les connaissances écologiques traditionnelles avec des méthodes scientifiques modernes. Le projet met l'accent sur la gestion du débit de l'eau, la restauration des plantes indigènes, le contrôle des espèces envahissantes et la préservation de la tourbe afin d'améliorer la diversité et la résilience des habitats.

réduira les émissions de gaz à effet de serre en restaurant les milieux humides sur son territoire traditionnel, en combinant les connaissances écologiques traditionnelles avec des méthodes scientifiques modernes. Le projet met l'accent sur la gestion du débit de l'eau, la restauration des plantes indigènes, le contrôle des espèces envahissantes et la préservation de la tourbe afin d'améliorer la diversité et la résilience des habitats. Le Nk'Mip Desert Cultural Centre s'appuiera sur des travaux en cours pour étudier les répercussions des feux de forêt sur l'habitat des serpents, leurs déplacements et la disponibilité de leur nourriture, tout en faisant participer la communauté et les jeunes aux activités de conservation. Parmi celles-ci, mentionnons le suivi par radiotélémesure, les bilans de santé des espèces, le dénombrement des proies, les programmes destinés aux jeunes, les ateliers et la sensibilisation axée sur l'éducation.

Ces initiatives constituent des moyens importants pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis d'exercer leurs droits et responsabilités dans la gestion de leurs terres et leurs territoires traditionnels. Elles sont aussi des éléments clés de l'engagement du Canada de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Le savoir autochtone, façonné par des millénaires d'intendance, est essentiel pour résoudre certains de nos plus grands défis, comme les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et les catastrophes naturelles liées au climat. Le leadership des communautés et organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au pays m'inspire. Ensemble, nous luttons contre les changements climatiques, conservons de vastes écosystèmes d'importance mondiale qui protègent les espèces et la nature et qui contribuent à créer un avenir plus durable. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Nos biens naturels sont nos meilleurs outils dans la lutte contre les changements climatiques. En investissant dans des initiatives d'action climatique, de conservation et d'intendance dirigées par des Autochtones, nous renforçons les communautés autochtones et protégeons des écosystèmes précieux tout en atteignant nos cibles liées à la nature. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« Les peuples autochtones ont des droits et responsabilités inhérents au soin des terres. Cet investissement permettra aux communautés et organisations autochtones de continuer à gérer les terres et les eaux de leurs territoires traditionnels, tout en prenant des mesures cruciales pour lutter contre les changements climatiques. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les peuples autochtones sont en première ligne de la perte de biodiversité et des changements climatiques, surtout dans les communautés éloignées et du Nord. Les investissements dans ces initiatives augmentent la résilience de ces communautés tout en protégeant et restaurant des écosystèmes vitaux. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les communautés autochtones possèdent de l'expérience accumulée sur des générations pour prendre soin de la terre, des eaux et de la faune. Des programmes comme ceux-ci respectent et tirent parti de ces connaissances pour relever certains de nos plus grands défis collectifs, dont la perte de biodiversité et les changements climatiques. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Cet investissement de 4,5 millions de dollars dans les programmes des gardiens des Premières Nations est une reconnaissance des grandes responsabilités qu'assume notre peuple. Les gardiens suivent les pas de nos aînés, puisant dans le savoir transmis de génération en génération pour protéger la terre, l'eau et la glace pour les générations à venir. Grâce à ce soutien, les communautés peuvent continuer à renforcer leur intendance, à revitaliser leur langue et leur culture, et à s'assurer que les lieux où elles vivent demeurent en santé. C'est l'œuvre de l'esprit autant que de la terre et de l'eau, et nous sommes reconnaissants d'en voir l'amélioration. »

- Gillian Staveley, présidente du conseil, Réseau national des gardiens des Premières Nations

« Pour le peuple syilx, l'intendance n'est pas un programme. C'est une responsabilité héritée, transmise de nos ancêtres à nos aînés et portée par notre jeunesse. Cet investissement renforce notre capacité à protéger les tmixʷ (tous les êtres vivants), à surveiller les espèces en péril et à réagir aux changements que nous observons sur notre tmxʷulaʔxʷ (terre). Au Nk'Mip Desert Cultural Centre, nous créons un espace où l'apprentissage, la recherche et le savoir culturel se rencontrent afin que les générations futures soient prêtes à entreprendre ce travail. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la reconnaissance que reçoivent les initiatives d'intendance dirigées par des Autochtones. »

- Jenna Bower, directrice générale, Nk'Mip Desert Cultural Centre

« La Première Nation Nazko mènera une analyse complète du potentiel de séquestration du carbone des écosystèmes de zones humides et mettra en œuvre des techniques de restauration innovantes intégrant les connaissances traditionnelles et la science du climat pour capturer le carbone atmosphérique, améliorer le débit et la qualité de l'eau et préserver les caractéristiques culturelles et la biodiversité. »

- Florian Bergoin, gestionnaire des ressources naturelles, Première Nation Nazko

Faits en bref

Cet investissement de 19,6 millions de dollars comprend 4,5 millions de dollars provenant du programme des gardiens autochtones, 13,1 millions de dollars provenant du Fonds pour des solutions climatiques naturelles, dirigé par des Autochtones, et 2 millions de dollars provenant du programme des Partenariats autochtones pour les espèces en péril.

Le financement accordé aux gardiens des Premières Nations est administré par le Réseau national des gardiens des Premières Nations, une organisation nationale autonome sans but lucratif conçue et gérée par des membres des Premières Nations, et qui est axée sur les connaissances, les valeurs et les perspectives des Premières Nations.

L'initiative Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones offre du financement pour aider les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis à capter et à stocker le carbone en conservant et en restaurant les écosystèmes et en améliorant la gestion des terres.

Les Partenariats autochtones pour les espèces en péril financent des initiatives de conservation dirigées par des Autochtones visant à protéger et à rétablir des espèces en péril et d'autres espèces importantes sur le plan culturel et leurs habitats sur les terres et territoires autochtones.

