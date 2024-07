LARK HARBOUR, NL, le 21 juill. 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur de nombreuses collectivités côtières, rassemblant les gens pour travailler et se divertir, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens. Dans le cadre du budget de 2024, 463,3 millions de dollars sur trois ans seront investis pour réparer et entretenir les ports pour petits bateaux, y compris ceux endommagés par l'ouragan Fiona, à compter de 2024-2025. Cela s'ajoute au budget annuel de 90 millions de dollars du Ministère pour ces ports.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à faire croître l'économie pour aider tout le monde à aller de l'avant, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 101 millions de dollars sur trois ans, pour poursuivre d'importants travaux dans 26 ports de Terre-Neuve et Labrador.

Cet investissement servira à reconstruire et à réparer les quais, les rampes de mise à l'eau, et d'autres infrastructures portuaires essentielles. Plus de 53 millions de dollars de cet investissement global à Terre-Neuve-et-Labrador serviront également à reconstruire et à réparer des jetées, des brise-lames et d'autres infrastructures portuaires essentielles dans 10 ports, qui ont subi de graves dommages à la suite de l'ouragan Fiona. Lark Harbour est l'un de ces ports qui bénéficieront d'un nouveau quai et d'un nouveau bâtiment, en plus de travaux de dragage.

L'industrie de la pêche est au cœur de nombreuses collectivités côtières partout au Canada, et les pêcheurs ont besoin de ports pour petits bateaux pour être sécuritaires et fiables. Les changements climatiques causant des phénomènes météorologiques plus extrêmes, il est essentiel d'investir dans des infrastructures plus résilientes et, par-dessus tout, plus sécuritaires pour les utilisateurs du port. Ces investissements appuient le développement économique local pour les générations à venir, en fournissant des ports fonctionnels aux Canadiens, qui travaillent dans les secteurs des pêches, de l'aquaculture, de la construction, et du génie maritime.

Les ministres Hutchings et Lebouthillier ont également annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat de 13,2 millions de dollars pour moderniser la station de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne à Lark Harbour. Construite en 2004, la station offre un service essentiel à la région de l'ouest de Terre-Neuve. Alors que la Garde côtière canadienne accueille des embarcations de sauvetage plus grandes et plus performantes dans sa flotte de l'avenir, ce contrat fournira des améliorations essentielles, y compris un nouveau quai pour l'amarrage et une protection accrue des navires, deux quais flottants pour de nouvelles embarcations de sauvetage plus grandes, et l'amélioration du stockage du carburant, de l'électricité et de l'éclairage.

Citations

« Les ports sont l'épine dorsale de nos collectivités de pêcheurs dynamiques d'un océan à l'autre et à l'autre, y compris ici à Terre-Neuve-et-Labrador. En tant que pays ayant le plus long littoral du monde, nous devons investir dans des infrastructures portuaires résilientes, capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Cela est important pour soutenir des économies rurales fortes, la sécurité alimentaire et la sécurité maritime. Avec le budget de 2024, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, en dotant nos pêcheurs de ports modernes et sécuritaires, où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes. »L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Lark Harbour est une communauté de pêcheurs, et le quai est son cœur battant. Cet investissement garantira que les pêcheurs ont un endroit sécuritaire et fiable pour débarquer leurs prises, pour des générations. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les ports pour petits bateaux sont au cœur de notre industrie de la pêche et des collectivités de Bonavista-Burin-Trinity, et de notre province. Cet investissement permettra non seulement de renouveler et d'entretenir l'infrastructure essentielle à la région, mais aussi de stimuler les possibilités d'emploi, qui profiteront aux pêcheurs, et soutiendront nos communautés locales pour les années à venir. »

Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity

« L'investissement dans les PPB est un investissement dans l'avenir de nos collectivités. Lorsque nous soutenons l'infrastructure des pêches, nous soutenons l'emploi et un secteur de la pêche plus fort pour les familles et les communautés. »

Yvonne Jones, députée du Labrador

Faits en bref

Les ports pour petits bateaux fournissent un soutien essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont les débarquements ont été évalués à près de 4,7 milliards de dollars en 2022.

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois au sein de l'industrie canadienne de la pêche commerciale, ainsi que plusieurs milliers d'emplois supplémentaires dans les industries de soutien.

Pêches et Océans Canada (MPO) est responsable de garder 949 ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état.

(MPO) est responsable de garder 949 ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état. Les projets de restauration portuaire sont entrepris en collaboration avec les administrations portuaires locales, qui sont constituées en société, des organismes sans but lucratif qui gèrent et exploitent des installations pour les utilisateurs locaux. Il y a plus de 5 000 bénévoles dans les administrations portuaires partout au Canada .

