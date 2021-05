OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - Les Canadiens de partout au pays veulent améliorer l'efficacité énergétique de leurs maisons pour réduire leur facture d'énergie et leur empreinte écologique. Le gouvernement du Canada les aide à atteindre cet objectif.

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, ont aujourd'hui lancé un appel de propositions pour la création de bons emplois dans la classe moyenne par le biais du programme de rénovations vertes de 2,6 milliards de dollars du gouvernement fédéral.

Cet appel de propositions, qui jouit d'un financement de 10 millions de dollars, vise à recruter, à former et à mentorer jusqu'à 2 000 nouveaux conseillers en efficacité énergétique au pays en appui à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, qui accordera jusqu'à 700 000 subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune pour aider les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique de leurs maisons en faisant réaliser une évaluation ÉnerGuide. Une évaluation de ce type aide les propriétaires à mieux comprendre la consommation énergétique actuelle de leur maison et détermine les rénovations à apporter pour améliorer l'efficacité énergétique.

Cette initiative offre également l'occasion de créer, dans le domaine de l'efficacité énergétique, une main-d'oeuvre plus représentative de la population canadienne. L'appel de propositions d'aujourd'hui souligne d'ailleurs la nécessité de favoriser la diversité et l'inclusion en ciblant particulièrement les groupes sous-représentés comme les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les communautés LGBTQ2 ainsi que les Canadiens racisés.

L'embauche de nouveaux conseillers en efficacité énergétique aidera à répondre à la demande en évaluations ÉnerGuide et à donner rapidement accès à ces évaluations à tous les Canadiens, peu importe où ils habitent. Ces conseillers aideront les propriétaires à apporter à leurs maisons les modifications les plus rentables qui soient et leur donneront des conseils adaptés à leur situation.

Les propositions seront acceptées jusqu'au 8 juillet 2021, et Ressources naturelles Canada organisera des webinaires avec les éventuels candidats pour répondre à leurs questions et leur fournir du soutien additionnel. Les Canadiens disposant d'un accès limité à Internet peuvent communiquer avec le centre d'appels prévu à cette fin au 1-833-674-8282.



Selon l'Agence internationale de l'énergie, les mesures d'efficacité énergétique pourraient permettre au monde de franchir le tiers de la distance qui le sépare de ses objectifs de Paris et nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Considérant que les bâtiments, y compris nos maisons, représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, la rénovation des maisons - avec l'aide de conseillers en efficacité énergétique hautement qualifiés - est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions de GES.

« Améliorer l'efficacité énergétique de nos maisons, c'est bon pour notre portefeuille, bon pour l'économie et bon pour la planète. L'appel de propositions d'aujourd'hui aidera les Canadiennes et les Canadiens à obtenir les évaluations ÉnerGuide dont ils ont besoin pour rendre leurs maisons plus écoénergétiques. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« La création de possibilités d'emplois de bonne qualité qui nous aideront à rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus inclusive, voilà le sens profond de l'annonce d'aujourd'hui. Je songe avec fierté que cet investissement permettra de faire entrer dans la population active plus de femmes, d'Autochtones, de personnes handicapées et de Canadiens racialisés. Cet investissement adopte une approche inclusive pour nous aider à nous rapprocher de nos objectifs climatiques et pour faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à la formation personnalisée dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. »

L'honorable Carla Qualtrough,

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées



