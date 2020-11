Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé une contribution de 1,43 million de dollars pour la création d'une aire protégée et de conservation autochtone à Arqvilliit, en partenariat avec la collectivité d'Inukjuak. Arqvilliit, également appelé les îles Ottawa, est un archipel composé de 24 îles qui s'étend sur 24 000 hectares dans le nord-est de Tasiujarruaq ilua (baie d'Hudson).

La conservation d'Arqvilliit permettra de préserver le lien culturel des Inuits du Nunavik avec la terre et de protéger l'habitat d'espèces en péril, notamment l'ours blanc, une espèce qui possède une valeur culturelle importante pour les Inuits. Ce projet procurera également des bienfaits à d'autres espèces telles que le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, le morse de l'Atlantique, l'Arlequin plongeur et l'Eider à duvet.

La protection d'Arqvilliit est une étape importante sur la voie de la réconciliation avec les Inuits du Nunavik, au sens où elle permet de soutenir et de respecter leur mode de vie et leur culture et d'assurer leur subsistance. La création de l'aire protégée et de conservation autochtone favorisera en outre le développement régional en créant de bons emplois locaux.

Citations

« La protection de la nature contribue à la conservation de la biodiversité et des paysages emblématiques du Canada ainsi qu'à la lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement est fier de soutenir la collectivité d'Inukjuak dans le cadre de cet ambitieux projet de conservation de l'ours blanc, une espèce importante pour la culture et le mode de subsistance des Inuits. La protection d'Arqvilliit est une étape importante sur la voie de la réconciliation avec les Inuits du Nunavik et elle aidera également le Canada à atteindre son objectif visant à conserver un quart des terres et un quart des océans au pays d'ici 2025. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce projet montre bien la mobilisation des Inuits d'Inukjuak pour la protection de la nature. Notre gouvernement apporte son soutien au travail effectué par la collectivité. En plus d'être d'une beauté exceptionnelle, cette région nordique joue un rôle important dans la protection de la biodiversité canadienne. Ce projet garantit que ces habitats seront préservés pour les générations à venir et que le savoir traditionnel et les moyens de subsistance des Inuits seront perpétués. »

- Yvonne Jones, députée de la circonscription du Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord

« Protéger l'habitat de l'ours blanc, c'est protéger les ours blancs à jamais. Au cours de ma vie, j'ai constaté les incidences des activités humaines sur certaines espèces et les effets en cascade qui en découlent dans tout l'écosystème. Arqvilliit est un habitat d'une importance capitale pour les ours blancs et toutes les espèces qui y vivent. La protection de ce lieu unique garantira une population d'ours blancs en bonne santé et un écosystème florissant pour tous les organismes qui l'habitent. »

- Shaomik Inukpuk, directeur des services municipaux du village nordique d'Inukjuak et président du comité directeur de l'établissement de l'aire protégée et de conservation autochtone Arqvilliit

Faits en bref

L'investissement de 1,43 million de dollars aidera la collectivité d' Inukjuak et ses partenaires à établir une aire protégée et de conservation autochtone.

et ses partenaires à établir une aire protégée et de conservation autochtone. Les îles Ottawa sont situées au Nunavut et dans la région marine du Nunavik, dans le nord-est de la baie d'Hudson.

sont situées au et dans la région marine du Nunavik, dans le nord-est de la baie d'Hudson. Le Fonds de la nature du Canada est un volet important de l'investissement historique de 1,3 milliard de dollars pour le patrimoine naturel annoncé dans le budget de 2018. Le Fonds de la nature du Canada permet à la population canadienne, dans tout le pays, de protéger davantage la nature qu'elle chérit ainsi que les cultures et les espèces sauvages qui en dépendent. Les organisations partenaires partagent les coûts de chaque projet que ces fonds permettent de soutenir.

Le gouvernement du Canada a pris des engagements fondés sur la science, les connaissances autochtones et les points de vue locaux en vue de conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des océans au Canada d'ici 2025. De plus, il prend les moyens nécessaires pour que ces chiffres s'élèvent à 30 p. 100 d'ici 2030.

Le réseau d'aires protégées et de conservation du Canada atténue les effets des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes pour qu'ils demeurent ou deviennent sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. De plus, les forêts et les milieux humides intacts captent et stockent le dioxyde de carbone.

Le Canada met le leadership autochtone au cœur des mesures de conservation. Jusqu'à 27 aires protégées et de conservation autochtones devraient être établies dans le cadre du Défi de l'objectif 1 du Fonds de la nature du Canada. De plus, le gouvernement avait annoncé dans le budget de 2017 un appui aux programmes de gardiens autochtones, qui renforcent les mesures de conservation autochtones dans le cadre d'initiatives d'intendance menées sur le terrain.

