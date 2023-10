OTTAWA, ON, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La lutte contre la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution exige un effort collectif et un changement systémique dans la façon dont nous interagissons avec la nature et collaborons les uns avec les autres. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les peuples autochtones, dans le cadre d'un véritable partenariat qui respecte le leadership, la science et le savoir autochtones, afin de protéger les écosystèmes dont nous dépendons tous, tout en favorisant la réconciliation.

Cette semaine, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, aux côtés de représentants de gouvernements autochtones des Territoires du Nord-Ouest, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et d'organismes philanthropiques privés, ont célébré la signature d'un accord-cadre pour soutenir l'une des plus grandes initiatives de conservation des terres dirigées par des Autochtones au monde.

À terme, cette initiative, connue sous le nom de financement de projets pour la permanence des Territoires du Nord-Ouest, ou FPP des Territoires du Nord-Ouest, pourrait plus que doubler la superficie d'aires de conservation dans le territoire, ce qui représente au moins 2,5 p. 100 de l'objectif visant à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux intérieures au pays d'ici 2030.

Cet important jalon du FPP des Territoires du Nord-Ouest est le fruit d'une collaboration sans précédent et d'une vision commune basée sur une approche inclusive à long terme pour la lutte contre les changements climatiques, l'intendance environnementale, les droits des Autochtones et la gouvernance collaborative.

L'accord-cadre précise les modalités et les résultats attendus de l'initiative dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris les activités qui seraient soutenues par les investissements. Ces activités comportent notamment du soutien pour l'établissement de nouvelles aires protégées et de conservation déterminées par les gouvernements autochtones, ainsi que le maintien de l'intendance des aires existantes. Les programmes de gardiens autochtones, la recherche sur le climat, les investissements dans des possibilités économiques basées sur la conservation et les programmes de sensibilisation à la terre, à la culture et aux langues autochtones liés à la conservation pourraient également être financés.

Le FPP des Territoires du Nord-Ouest aidera également les communautés à s'adapter aux changements climatiques en appuyant les activités de surveillance et d'évaluation du climat et la préparation aux risques d'incendie et à d'autres répercussions des changements climatiques.

Le Canada continuera de soutenir les efforts dirigés par les Autochtones visant à préserver la nature et la biodiversité, à protéger les cultures et les modes de vie autochtones et à bâtir un avenir sain pour les générations à venir, tout en faisant des progrès importants vers l'atteinte de ses objectifs de conservation.

« Les ambitieux objectifs de conservation du Canada ne peuvent être atteints qu'en partenariat avec les peuples autochtones. Cet accord témoigne de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble pour atteindre un objectif commun. En conjuguant la science autochtone et occidentale, nous pouvons lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité, renforcer nos relations avec les communautés autochtones et bâtir un avenir meilleur pour tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les feux de forêt sans précédent de cet été nous ont tous ouvert les yeux. Leurs répercussions dévastatrices confirment l'importance cruciale de collaborer avec les gardiens du savoir autochtone pour lutter contre les changements climatiques et les impacts disproportionnés qu'ils ont sur les communautés autochtones et racisées. C'est pourquoi le Canada est fier d'appuyer l'une des plus grandes initiatives de conservation des terres dirigées par des Autochtones au monde, qui habilite les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans le Nord à mener des efforts visant à protéger le territoire qu'ils considèrent comme leur chez-soi. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce jalon remarquable est une autre étape d'un long parcours. Le modèle du FPP repose sur le rôle essentiel des communautés autochtones dans l'intendance de la nature. Ralentir le déclin de la biodiversité et renverser cette tendance est un énorme avantage du FPP, mais ses retombées vont bien au-delà de la conservation. Il appuie également la réconciliation, le développement économique, la création d'emplois à long terme et la croissance de l'économie de conservation. »

- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Le FPP est un modèle de financement novateur basé sur des partenariats qui tirent parti du financement gouvernemental et privé pour appuyer les efforts de conservation à grande échelle et à long terme.

En décembre 2022, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de 800 millions de dollars pour appuyer jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones. Ensemble, ces quatre initiatives pourraient protéger une superficie pouvant atteindre un million de kilomètres carrés, ce qui contribuerait grandement aux objectifs de conservation du Canada.

a annoncé un investissement de 800 millions de dollars pour appuyer jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones. Ensemble, ces quatre initiatives pourraient protéger une superficie pouvant atteindre un million de kilomètres carrés, ce qui contribuerait grandement aux objectifs de conservation du Canada. Le Canada a joué un rôle clé dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, dont les principales retombées sont notamment un objectif mondial visant la conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, et la reconnaissance et le soutien du rôle essentiel que les communautés autochtones doivent jouer pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le modèle du FPP est un outil novateur qui met en œuvre ces deux priorités.

a joué un rôle clé dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, dont les principales retombées sont notamment un objectif mondial visant la conservation de 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici la reconnaissance et le soutien du rôle essentiel que les communautés autochtones doivent jouer pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le modèle du FPP est un outil novateur qui met en œuvre ces deux priorités. Les partenaires du FPP des Territoires du Nord-Ouest travaillent à parachever l'accord en décembre 2023.

Le gouvernement du Canada a pris un engagement initial de base de 100 millions de dollars, et les contributions finales seront reflétées dans l'accord définitif.

