Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, et Kate Young, députée de London-Ouest, ont annoncé un prêt de près de 25 millions de dollars pour aider à construire 110 nouvelles maisons à London.

Le projet, situé au 99 Pond Mills Road, est construit par Homes Unlimited en collaboration avec plusieurs prestataires de services de la région, afin de créer des logements destinés aux personnes handicapées et à mobilité réduite, aux familles et aux ménages aux revenus modestes, aux femmes et aux enfants qui sortent d'un refuge, aux personnes âgées, aux autochtones et aux nouveaux immigrants.

Ce financement est versé dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui appuie la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles dont les revenus, les modes d'occupation et les usages sont mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre investissement de près de 25 millions de dollars dans ce projet a permis de construire de nouvelles maisons pour ceux qui en ont le plus besoin, y compris ceux qui vivent avec un handicap. C'est la stratégie nationale du logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde, surtout les personnes les plus vulnérables de nos collectivités, mérite un endroit abordable où se loger. L'investissement dans le logement que nous avons fait aujourd'hui aidera les groupes prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, notamment les personnes handicapées, les aînés, les femmes et leurs enfants, et les peuples autochtones. Notre gouvernement est fier de venir en aide à ceux qui ont besoin d'un coup de main pour vivre de façon autonome et accroître leur sécurité financière. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La création de nouveaux logements abordables pour ceux qui se trouvent dans des conditions de logement précaires est une priorité pour notre gouvernement. En finançant des projets comme celui du 99 Pond Mills, nous prenons des mesures pour répondre aux graves besoins en matière de logement ici et à London, et dans tout le pays. Ce soutien permettra de créer des logements abordables, sûrs et stables pour les personnes et les familles vulnérables. » - Kate Young, députée de London West

« Cet investissement est une étape cruciale pour garantir que les plus vulnérables d'entre nous aient accès au logement et aux aides qui répondent à leurs besoins. Le logement est une question de dignité. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous agissons pour répondre aux besoins uniques de notre ville en matière de logement, afin que les habitants de London soient en sécurité et puissent continuer à s'épanouir. » - Peter Fragiskatos, membre du Parlement pour London North Centre

« Il s'agit du plus grand projet de Homes Unlimited à ce jour et lorsque nous accueillerons nos premiers locataires à l'automne 2022, 99 Pond Mills nous aidera à célébrer 50 ans de fourniture de logements sûrs et abordables aux Londoniens dans le besoin. Malheureusement, le besoin de logements locatifs accessibles et abordables à London reste à un niveau record et nous espérons que Homes Unlimited pourra continuer à répondre à ces besoins dans les années à venir. » - Carmen Sprovieri, présidente de Homes Unlimited

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 propose d'affecter, en 2021 - 2022 et en 2022 - 2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022 - 2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez le www.placetocallhome.ca

