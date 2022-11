DELTA, BC, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Les espèces sauvages du Canada et leur habitat sont en crise. L'avenir de tous les êtres vivants dépend des mesures prises aujourd'hui. Les efforts visant à protéger la biodiversité et l'habitat des espèces en péril sont essentiels à la santé de la planète et constituent une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'octroi de 260 000 dollars sur quatre ans à l'organisme Delta Farmland and Wildlife Trust pour la réalisation de travaux visant à protéger les habitats de prairie sur des terres agricoles à Delta, en Colombie-Britannique.

Il ne reste que 5 p. 100 de prairies indigènes dans le delta du bas Fraser. L'organisme Delta Farmland and Wildlife Trust travaille avec des agriculteurs pour cesser temporairement la production agricole dans des champs, y planter des graminées indigènes et conserver ces plantations en tant qu'habitats de prairie non perturbés pour des espèces en péril et des espèces préoccupantes. Ces travaux ciblent quatre espèces, soit le Grand Héron, l'Effraie des clochers, l'Hirondelle rustique et le Hibou des marais.

Il ne s'agit là que de l'une des mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger la nature, alors qu'il se prépare à accueillir le monde entier à Montréal en décembre 2022, à l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La COP15 est une occasion pour le Canada de démontrer son leadership en prenant des mesures pour conserver la nature et freiner la perte de biodiversité dans le monde.

« Delta abrite une faune diversifiée et un paysage naturel vivant. Il est essentiel de le protéger et de le préserver pour les générations à venir. Depuis plus de 25 ans, Delta Farmland & Wildlife Trust travaille fort pour préserver la beauté des terres qui entourent le fleuve Fraser. Aujourd'hui, nous investissons dans ces efforts pour aider à protéger et à rétablir les habitats où vivent les espèces en péril afin d'assurer leur survie et d'aider les écosystèmes à prospérer. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Les efforts déployés dans les collectivités du Canada pour conserver et restaurer la nature sont essentiels alors que nous luttons contre deux crises indissociables qui sont le déclin rapide de la biodiversité et les changements climatiques. Le soutien de projets comme celui-ci dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique est un volet extrêmement important des mesures prises par le gouvernement du Canada pour protéger la nature. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les partenariats à long terme jouent un rôle déterminant dans la réalisation de programmes efficaces dans des exploitations agricoles. Ce financement permettra de créer des centaines d'acres d'habitat pour les espèces sauvages de Delta, habitat qui n'existerait pas autrement. Ces projets soulignent le rôle essentiel que jouent les paysages agricoles dans le soutien des espèces en péril. »

- Christine Schmalz, directrice générale, Delta Farmland and Wildlife Trust

Faits en bref

Le sud-ouest de la Colombie-Britannique est l'un des 11 lieux prioritaires désignés dans l'approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril.

Un lieu prioritaire est une zone de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui est considérée comme un lieu distinct présentant un thème écologique commun par les personnes qui y vivent et y travaillent.

Les lieux prioritaires couvrent près de 30 millions d'hectares, dont 2 millions d'hectares d'habitat essentiel pour les espèces en péril. Ils abritent plus de 300 espèces en péril et plus de la moitié de l'aire de répartition de bon nombre d'entre elles.

Les lieux prioritaires sont désignés et mis en œuvre en collaboration avec les gouvernements des provinces et des territoires.

Le Canada et la Colombie-Britannique se sont engagés à négocier un accord sur la nature qui comprendra des mesures de rétablissement rentables visant plusieurs espèces, permettra de protéger des espèces en péril emblématiques comme la Chouette tachetée et le caribou boréal, et soutiendra le leadership autochtone en matière de conservation.

