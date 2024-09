OTTAWA, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante pour marquer le début de la Semaine de l'accueil 2024 :

« En célébrant nos forces et nos différences, nous créons une communauté où chacun se sent inclus et valorisé. À l'exception des Autochtones, nous sommes tous issus de l'immigration. Que votre famille soit ici depuis des générations ou que vous soyez arrivés récemment, nous pouvons tous bénéficier d'une communauté accueillante.

La plupart d'entre nous savent ce que c'est que d'être dans un nouvel endroit. Qu'il s'agisse d'un nouveau pays, d'une nouvelle école, d'un nouveau quartier ou d'un nouveau lieu de travail, nous comprenons l'importance de se sentir accueilli. En nous rapprochant de ces expériences communes et en diffusant un message de bienvenue, nous favorisons le sentiment d'appartenance de chacun, et nous rendons nos communautés plus diversifiées et plus inclusives, ce qui assure une plus grande réussite pour tous.

En favorisant un environnement inclusif, nous reconnaissons que les immigrants contribuent à façonner l'avenir du Canada. Selon Statistique Canada, en date de 2021, les immigrants de 25 à 54 ans représentaient un cinquième des travailleurs de la construction, ils occupaient un tiers des emplois dans les services professionnels, scientifiques et techniques, et ils étaient aussi plus d'un tiers des travailleurs des secteurs des transports, de l'entreposage et de l'hébergement et de la restauration, ce qui souligne l'importance des nouveaux arrivants sur le marché du travail canadien, en particulier dans les professions pour lesquelles il y a une pénurie de main-d'œuvre.

Pour lancer la Semaine de l'accueil, je me réjouis d'accueillir de nouveaux citoyens dans la famille canadienne lors d'une cérémonie de citoyenneté qui se tiendra aujourd'hui, à Ottawa. C'est toujours un grand honneur pour moi d'assister à ce moment important dans la vie d'un nouvel arrivant.

Je vous encourage à partager vos célébrations sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SemaineDeLAccueil2024. Vos gestes peuvent inspirer d'autres personnes à créer des communautés plus accueillantes. Je souhaite à tous une merveilleuse Semaine de l'accueil! »

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

