Le Canada favorise une participation accrue des peuples autochtones à l'économie des ressources naturelles

OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Une participation significative des peuples autochtones aux projets pétroliers et gaziers a d'importantes retombées économiques pour leurs communautés.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,6 millions de dollars à la First Nations Major Projects Coalition (FNMPC) et d'un million de dollars à la First Nations Climate Initiative. Les deux initiatives augmenteront la participation des peuples autochtones à l'économie des ressources naturelles en établissant des liens de collaboration entre l'industrie et les pouvoirs publics, de manière à favoriser un dialogue constructif et à réduire les incertitudes entourant la participation des Premières Nations à la réalisation de grands projets.

Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que sa relation avec les peuples autochtones. Le Canada veille à ce que les groupes autochtones disposent des ressources nécessaires pour participer, sur un pied d'égalité, aux projets de mise en valeur des ressources naturelles.

La FNMPC cherche à faciliter la prise en charge de grands projets de ressources naturelles par les Autochtones et à améliorer les pratiques environnementales tout en offrant du soutien aux communautés autochtones pour la réalisation de ce genre de projets.

La First Nations Climate Initiative élaborera des politiques d'atténuation des changements climatiques qui renforceront, d'une part, les efforts du Canada pour lutter contre les changements climatiques et, d'autre part, la capacité des Premières Nations à s'autodéterminer en participant à des projets de mise en valeur des ressources naturelles.

Les deux initiatives ont reçu des fonds du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA), qui offre du soutien aux communautés et organisations autochtones en Colombie-Britannique et en Alberta pour accroître leur participation économique dans des projets d'infrastructures liés aux activités pétrolières et gazières. En soutenant financièrement la FNMPC et la First Nations Climate Initiative, nous amplifions et approfondissons l'action du PRNA et favorisons la réconciliation.

Ressources naturelles Canada accepte actuellement les demandes pour le programme PRNA. Pour savoir comment s'inscrire au programme et proposer un projet ou pour connaître les critères d'admissibilité et d'évaluation, consultez le site Web du PRNA.

« La First Nations Major Projects Coalition et la First Nations Climate Initiative aideront les communautés autochtones à saisir les occasions qui se présentent et à générer des retombées économiques. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La First Nations Major Projects Coalition aide les Premières Nations à prendre des décisions d'affaires éclairées concernant leur participation à de grands projets. Nos services aident à fournir des capacités cruciales qui manquent dans de nombreuses Premières Nations, et ce financement nous permettra de continuer à répondre aux besoins de nos membres. »

Chef Sharleen Gale

Présidente, First Nation Major Projects Coalition

« Nous sommes heureux de nous associer à RNCan dans le cadre de la First Nations Climate Initiative. Notre initiative est une collaboration depuis sa création à l'automne 2019. Nous avons accompli beaucoup de choses durant cette période en travaillant avec le plus grand nombre possible de personnes, d'organisations, d'entreprises et d'autres gouvernements. En tant que leaders autochtones, nous aspirons à favoriser l'avènement d'une économie sobre en carbone grâce à des projets d'infrastructures qui cadrent avec nos objectifs climatiques et qui attirent d'importants investissements privés, dans l'intérêt de toute la population britanno-colombienne. »

Eva Clayton, présidente

Gouvernement Nisga'a Lisims

« La FNCI tient à ce que les peuples autochtones participent au développement économique amené par la construction d'infrastructures pour l'exploitation du gaz naturel - et qu'ils se l'approprient -, y compris pour le GNL carboneutre sur la côte nord, afin que toutes nos communautés parviennent à l'autodétermination économique. Nous nous employons à sortir nos communautés de la pauvreté tout en nous attaquant aux changements climatiques à l'échelon local et mondial, pour le bien commun. »

Chef Crystal Smith

Nation Haisla

« Nous invitons tous ceux et celles qui partagent nos aspirations à se joindre à nous. Mais surtout, nous invitons les autres et ceux qui voient dans notre démarche une tentative d'écoblanchiment du GNL, à nous parler. Nous avons besoin de solutions concrètes à ces défis communs, et ce n'est pas en faisant cavalier seul que nous ne les trouverons. »

Chef Harold Leighton

Première Nation Metlakatla

Par son travail, la First Nations Major Projects Coalition aide à ouvrir des chemins aux communautés autochtones pour favoriser leur participation pleine et entière aux activités d'exploitation des ressources naturelles et d'aménagement d'infrastructures se déroulant sur leurs territoires. En réunissant les communautés des Premières Nations, en créant des cadres de gouvernance et des capacités économiques, et en renforçant la gérance de l'environnement, la coalition outille les Premières Nations et aide à atténuer de nombreux types de risques associés au développement sur leurs territoires traditionnels.

La First Nations Climate Initiative (FNCI) travaille en collaboration avec les promoteurs de projets de GNL, les ONG environnementales et d'autres intéressés pour élaborer des politiques d'atténuation des changements climatiques qui vont renforcer, d'une part, la contribution du Canada à la lutte mondiale contre les changements climatiques et, d'autre part, la capacité des Premières Nations à s'autodéterminer en participant à des projets d'exploitation du gaz naturel. Elle évalue aussi les possibilités de construire des infrastructures énergétiques permettant d'augmenter l'offre d'électricité renouvelable pour alimenter les gazoducs, les centrales au gaz naturel et les infrastructures connexes.

Le 16 décembre 2020, la FNMPC et la FNCI ont signé une entente de coopération en vue de l'établissement d'un cadre stratégique sur la carboneutralité dirigé par les peuples autochtones pour les grands projets d'énergie et d'infrastructures. Collectivement, la FNMPC et la FNCI réunissent 70 Premières Nations établies dans six provinces et territoires au Canada dans le but de diriger et d'acquérir des projets de développement économique favorisant l'autodétermination économique de leurs communautés tout en contribuant aux stratégies nationales et mondiales adoptées pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

D'autres projets ont obtenu des fonds du programme PRNA en 2019-2020 :

Pimee Well Servicing ( Alberta ) - Enveloppe de 350 000 $ pour le projet de modernisation de la plateforme 11 (double plateforme autonome). Ce projet permet à une entreprise autochtone détenue exclusivement par six Premières Nations albertaines d'accroître sa clientèle et de diversifier ses services en entreprenant un projet de modernisation et la remise à neuf d'une plateforme pétrolière.

) - Enveloppe de 350 000 $ pour le projet de modernisation de la plateforme 11 (double plateforme autonome). Ce projet permet à une entreprise autochtone détenue exclusivement par six Premières Nations albertaines d'accroître sa clientèle et de diversifier ses services en entreprenant un projet de modernisation et la remise à neuf d'une plateforme pétrolière. Chu Cho Environmental (Colombie-Britannique) - Enveloppe de 80 000 $ pour renforcer les capacités technologiques de Chu Cho Environmental et de Wai Wah Environmental en vue d'accroître la participation économique dans des projets d'infrastructures énergétiques. Ce projet soutient financièrement la Première Nation Kitselas et sa partenaire - la Nation Tsay Keh Dene - dans l'élaboration d'une stratégie numérique cohésive et d'un plan de mise en œuvre qui accroîtront leur capacité à tirer parti, individuellement ou en tant que partenaires, d'occasions d'affaires liées à des projets d'infrastructures économiques.

