GATINEAU, QC, le 28 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a franchi un autre jalon dans le processus concurrentiel qui mènera éventuellement à l'acquisition de 88 avions chasseurs sophistiqués pour l'Aviation royale canadienne (ARC). Il en résultera des appareils qui répondront aux exigences de l'ARC, de même qu'une utilisation optimale des fonds publics, la création d'emplois de qualité au Canada et la croissance du secteur canadien de l'aérospatiale et de la défense pour les décennies à venir.

À la suite d'une évaluation rigoureuse des propositions, le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il entamera la phase de finalisation du processus d'approvisionnement des avions chasseurs F-35 avec le soumissionnaire le mieux classé, le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin. Ce marché représente l'investissement le plus important dans l'ARC depuis plus de 30 ans. Il est essentiel pour protéger la sécurité des Canadiens et nous permettra de renforcer notre souveraineté dans l'Arctique. De plus, grâce à cette acquisition, nous nous assurerons de disposer de l'équipement nécessaire pour défendre l'Amérique du Nord et nous serons en mesure de continuer à remplir nos obligations à l'égard de l'OTAN et du NORAD pendant de nombreuses années.

Il s'agit d'un jalon important d'un processus concurrentiel ouvert et équitable. L'évaluation des propositions, qui s'est déroulée en plusieurs étapes, a porté sur un grand nombre de facteurs, notamment les capacités, le coût ainsi que les retombées et les répercussions économiques. Reconnaissant que ces avions chasseurs doivent servir efficacement l'ARC et la population canadienne au cours des prochaines décennies, le Canada a évalué ces appareils en fonction de scénarios types familiers aux alliés de l'OTAN et du NORAD, qui ont été adaptés aux besoins de l'ARC, y compris la géographie nordique unique du Canada. Nous sommes convaincus que ce processus concurrentiel donnera les meilleurs résultats pour les Forces armées canadiennes et pour la population du pays.

Au cours de ce processus, le gouvernement s'est affairé à préparer simultanément les 2 principales bases d'opérations pour l'arrivée des futurs avions chasseurs du Canada, à savoir la 4e Escadre Cold Lake et la 3e Escadre Bagotville. Pour ce faire, il a attribué 2 contrats visant à entreprendre la modernisation d'infrastructures afin de soutenir la livraison de ces futurs appareils. Le 27 août 2020, la Défense nationale a annoncé l'attribution d'un contrat de 9,2 millions de dollars à EllisDon, d'Edmonton, pour la conception d'une nouvelle installation pour avions chasseurs à la 4e Escadre Cold Lake. Le 2 octobre 2020, la Défense nationale a annoncé l'attribution d'un contrat de 12,1 millions de dollars à la coentreprise EllisDon-EBC Inc., d'Ottawa, pour la conception d'une nouvelle installation pour avions chasseurs à la 3e Escadre Bagotville. Ces infrastructures permettront d'assurer l'entretien et l'exploitation à long terme des nouveaux avions et, grâce à celles-ci, le Canada se rapproche de son objectif de fournir aux aviateurs l'infrastructure dont ils ont besoin pour l'avenir.

Le gouvernement du Canada continuera de mettre tout en œuvre pour obtenir livraison des appareils dès 2025.

« Cette annonce constitue un autre jalon important du processus concurrentiel lancé par le Canada pour acquérir des avions chasseurs modernes à l'intention de l'Aviation royale canadienne. Les Canadiens et les Canadiennes sont très fiers de leurs forces armées, et il est primordial que celles-ci aient tout ce dont elles ont besoin pour protéger le Canada. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Il est primordial que les pilotes actuels et futurs de l'ARC aient l'équipement le plus avancé qui soit afin de pouvoir s'acquitter du travail important que nous leur demandons. Grâce à ce projet de marché mené pour le compte de l'ARC, soit le plus important en plus de trois décennies, le Canada pourra continuer de défendre l'Amérique du Nord, renforcer sa souveraineté dans l'Arctique et remplir ses obligations à l'égard de l'OTAN et du NORAD au regard des menaces actuelles et à venir. La population peut être assurée que ce processus concurrentiel donnera les meilleurs résultats possible pour nos Forces armées canadiennes, et ce, pour les décennies à venir. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de la Défense

« Le secteur canadien de l'aérospatiale est un chef de file mondial, en plus d'être le plus important investisseur en recherche et en développement parmi toutes les industries manufacturières. Il s'agit de l'un des plus importants achats dans le domaine de l'aérospatiale depuis des décennies. Les retombées économiques qui en découleront vont permettre de maintenir et de renforcer la position de chef de file mondial de cette industrie importante. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les faits en bref

En 2017, le gouvernement du Canada a lancé un processus concurrentiel ouvert et transparent en vue d'acquérir de nouveaux avions chasseurs.

Les responsables du processus d'approvisionnement ont collaboré étroitement avec les fournisseurs, notamment ceux des secteurs canadiens de l'aérospatiale et de la défense, pour s'assurer qu'ils étaient en bonne position pour participer au processus.

Une demande de propositions officielle a été émise aux fournisseurs admissibles en juillet 2019. Elle a pris fin en juillet 2020.

Un surveillant de l'équité indépendant examine le déroulement de tout le processus afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour tous les soumissionnaires.

Les services d'un examinateur indépendant ont également été retenus pour évaluer la qualité et l'efficacité de la méthode d'approvisionnement.

Depuis 1997, le gouvernement du Canada investit dans le Programme d'avions de combat interarmées, qui a permis à l'industrie canadienne de faire partie de la chaîne d'approvisionnement des F-35, et qui offre un accès garanti au F-35.

Le Programme d'avions de combat interarmées est le programme d'avions de combat le plus important au monde. Le Canada est l'un des 8 pays qui participent au Programme depuis sa création, les autres étant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et l'Australie.

est l'un des 8 pays qui participent au Programme depuis sa création, les autres étant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et l'Australie. Nos alliés et nos partenaires de sécurité, notamment des pays membres de l'OTAN tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi que des pays de la région indo-pacifique comme l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, utilisent cet appareil ou sont en train d'en faire l'acquisition.

Au cours de la dernière décennie, cet avion a été constamment amélioré, et de nombreux pays alliés en ont autorisé l'utilisation. Avec cet avion, les membres de l'ARC disposeront de l'équipement le plus évolué pour faire le travail important que nous leur demandons.

Au cours de la phase de finalisation, le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin devront démontrer que le contrat éventuel répondra à toutes les exigences et attentes du Canada, y compris une utilisation optimale des ressources, de la flexibilité, une protection contre les risques, des garanties d'exécution et de livraison, ainsi que des retombées économiques importantes pour l'industrie canadienne de l'aérospatiale et de la défense.

