Le plan exhaustif prévoit l'interdiction des articles en plastique nocif à usage unique comme les sacs et les pailles

GATINEAU, QC, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Le plastique pollue nos rivières, nos lacs et nos océans, nuit à la faune et produit des microplastiques dans l'eau que nous utilisons et que nous buvons. Chaque année, les Canadiens jettent trois millions de tonnes de déchets de plastique. Seulement 9 p. 100 de ces déchets sont recyclés, ce qui signifie que la grande majorité se retrouvent dans des sites d'enfouissement et qu'environ 29 000 tonnes de plastiques finissent dans notre environnement naturel. Les Canadiens s'attendent à ce que le gouvernement intervienne pour protéger l'environnement et réduire la pollution par le plastique, partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé les prochaines étapes du plan du gouvernement du Canada pour atteindre l'objectif de zéro déchet de plastique d'ici 2030. Le plan protégera la faune et nos eaux, réduira les émissions de gaz à effet de serre et créera des emplois.

Un important volet du plan consiste à interdire les articles en plastique nocif à usage unique, qui, preuves à l'appui, sont présents dans l'environnement, ne sont pas recyclés dans la plupart des cas et peuvent être facilement remplacés. Compte tenu de ces critères, les six articles que le gouvernement propose d'interdire sont les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes, les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler.

La liste des articles a été publiée aujourd'hui dans le document de consultation intitulé Une approche proposée de gestion intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution. Le plan du gouvernement du Canada prévoit également des améliorations au processus de récupération et de recyclage du plastique, afin que cette matière reste dans notre économie et hors de l'environnement. Le gouvernement du Canada propose d'établir des exigences en matière de contenu recyclé pour les produits et les emballages. Cette démarche stimulera l'investissement dans les infrastructures de recyclage et favorisera l'innovation dans la technologie et la conception des produits afin de prolonger la durée de vie des matières plastiques.

Le gouvernement souhaite savoir ce que les Canadiens et les intervenants pensent de cette approche visant à protéger l'environnement contre la pollution par le plastique et à réduire les déchets de plastique en optant pour une économie plus circulaire. Les commentaires seront acceptés jusqu'au 9 décembre 2020. La version définitive du règlement sera achevée d'ici la fin de 2021.

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires par l'intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Ensemble, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté la Stratégie pancanadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique, qui définit une vision d'une économie circulaire pour les plastiques, ainsi qu'un plan d'action en deux phases qui est exécuté conjointement. Les provinces, les territoires et les municipalités sont les chefs de file dans la récupération et le recyclage des déchets de plastique. Le gouvernement du Canada collabore toujours avec ces administrations pour renforcer les programmes existants et accroître la capacité du Canada à réutiliser et à récupérer davantage de plastiques. Il s'agira notamment de définir, avec ces administrations, des objectifs pancanadiens qui garantiront que les règles sont cohérentes et transparentes dans tout le pays, et qui rendront les producteurs et les vendeurs responsables de la collecte de leurs produits de plastique.

Le ministre Wilkinson a également profité de l'occasion pour annoncer un financement de plus de deux millions de dollars dans le cadre de l'Initiative zéro déchet de plastique, pour 14 nouveaux projets de réduction des plastiques au Canada. Ces projets sont dirigés par des collectivités, des organisations et des institutions, et ils favoriseront l'élaboration de solutions nouvelles et novatrices pour prévenir, capturer et éliminer la pollution par le plastique dans l'environnement.

En améliorant la gestion des déchets de plastique et en investissant dans des solutions novatrices, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,8 million de tonnes par an et créer environ 42 000 emplois dans tout le pays.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la santé et la sécurité des Canadiens sont notre priorité absolue. Les équipements de protection individuelle ont joué un rôle important pour assurer la sécurité des Canadiens, notamment celle des travailleurs de la santé en première ligne. L'interdiction des plastiques nocifs à usage unique n'aura pas d'incidence sur l'accès aux équipements de protection individuelle. Le gouvernement du Canada travaille également avec les provinces et les territoires, par l'intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l'environnement, et avec le secteur privé pour faire en sorte que les équipements de protection individuelle ne se retrouvent pas dans notre environnement.

« Les Canadiens voient les effets de la pollution par le plastique dans leurs collectivités et dans les cours d'eau, et ils s'attendent à ce que le gouvernement agisse. Notre gouvernement présente un plan exhaustif visant un avenir sans déchet de plastique. Notre plan favorise la transition vers une économie circulaire, des normes quant au contenu recyclé et des objectifs sur les taux de recyclage. Nous comptons également interdire les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes, les ustensiles et les contenants pour emporter difficiles à recycler. Ces articles sont néfastes pour l'environnement et perdent leur valeur économique s'ils sont jetés aux poubelles. Ce projet d'interdiction des plastiques à usage unique stimulera l'innovation à l'échelle du pays, et de nouveaux articles plus faciles à recycler les remplaceront dans notre économie. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le 10 octobre, le gouvernement du Canada publiera un projet de décret visant à inscrire les « articles manufacturés en plastique » à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) . Cette étape réglementaire est nécessaire pour la gestion des produits en plastique.

. Cette étape réglementaire est nécessaire pour la gestion des produits en plastique. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est l'une des principales lois du gouvernement visant à prévenir la pollution et à protéger l'environnement. Elle comprend des outils pour lutter contre la pollution par le plastique à différentes étapes du cycle de vie des articles manufacturés en plastique, comme la fabrication, l'importation, la vente, l'utilisation et l'élimination.

est l'une des principales lois du gouvernement visant à prévenir la pollution et à protéger l'environnement. Elle comprend des outils pour lutter contre la pollution par le plastique à différentes étapes du cycle de vie des articles manufacturés en plastique, comme la fabrication, l'importation, la vente, l'utilisation et l'élimination. La version définitive de l'évaluation scientifique de la pollution plastique, qui a également été publiée aujourd'hui, évalue l'état de la science et étudie la présence et les effets de la pollution par le plastique sur l'environnement et la santé humaine. Elle confirme que la pollution par le plastique est partout et qu'elle a des effets néfastes sur notre environnement.

En juillet 2020, la deuxième et dernière phase du Plan d'action pancanadien visant l'atteinte de zéro déchet de plastique a été publiée. Le Plan établit des échéances pour la prise de mesures concrètes et coordonnées visant à : davantage sensibiliser les consommateurs, les entreprises et les institutions; réduire les déchets et la pollution provenant des activités aquatiques, y compris la pêche et l'aquaculture; faire progresser la science; soutenir la capture, la prévention et le nettoyage de la pollution par le plastique; et à contribuer à l'action mondiale.

établit des échéances pour la prise de mesures concrètes et coordonnées visant à : davantage sensibiliser les consommateurs, les entreprises et les institutions; réduire les déchets et la pollution provenant des activités aquatiques, y compris la pêche et l'aquaculture; faire progresser la science; soutenir la capture, la prévention et le nettoyage de la pollution par le plastique; et à contribuer à l'action mondiale. Les plastiques à usage unique constituent la majeure partie des déchets de plastique qui finissent dans les milieux d'eau douce au pays.

Au Canada, jusqu'à 15 milliards de sacs de plastique sont utilisés chaque année et près de 57 millions de pailles sont utilisées quotidiennement.

Plus de 35 pays dans le monde ont déjà pris des mesures en interdisant certains plastiques à usage unique, y compris le Royaume-Uni, la France et l'Italie.

