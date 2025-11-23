Le Canada fait progresser ses travaux pour lutter contre la criminalité et prévenir les menaces lors de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a accueilli la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7 à Ottawa, en Ontario. Cette réunion s'est tenue du 21 au 23 novembre 2025 et a rassemblé des chefs de délégation des pays du G7, ainsi que des partenaires et alliés internationaux, afin de discuter des défis complexes liés à la sécurité de nos nations, de l'engagement commun à prévenir les menaces pesant sur nos citoyens et à lutter contre elles, et de la résilience de nos États souverains.

Dans la foulée des engagements pris lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta, les discussions sur la sécurité ont porté sur les objectifs suivants :

Le renforcement des mesures collectives visant à lutter contre la criminalité transnationale et le crime organisé;

L'intensification de la coopération afin de détecter et d'entraver la production et la distribution de drogues de synthèse illicites;

La prévention du passage de migrants clandestins et la lutte contre ce phénomène;

Le renforcement de la coopération internationale face à la menace croissante et à la sophistication de la cybercriminalité et d'autres activités malveillantes en ligne;

La lutte contre le contenu terroriste et extrémiste violent en ligne, y compris la montée de la radicalisation des jeunes;

La promotion d'une compréhension commune de la répression transnationale et de la nécessité d'intervenir de manière agile et coordonnée pour détecter les menaces posées par des acteurs étatiques étrangers ou leurs mandataires et lutter contre elles; et

La promotion d'un changement mondial pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle, notamment en ligne.

Les résultats de la réunion des ministres comprennent :

La publication d'un communiqué de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7.

L'élaboration d'un cadre de résilience et d'intervention du G7 pour contrer la répression transnationale, y compris un recueil d'outils.

Un appel à l'action pour contrer le trafic illicite de migrants sur les plateformes de médias sociaux et faire progresser le Plan d'action du G7 visant à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants, afin d'empêcher l'utilisation et l'exploitation des plateformes en ligne pour faciliter les opérations de trafic de migrants.

La publication d'une déclaration conjointe sur la sécurisation des ports maritimes contre le trafic de drogues et de produits chimiques précurseurs, qui témoigne de l'engagement unifié des pays du G7 à prendre des mesures concrètes pour empêcher que les ports maritimes ne soient exploités par les organisations criminelles liées au trafic de stupéfiants.

En plus de ces discussions, le ministre Anandasangaree a profité de l'occasion pour rencontrer bilatéralement ses homologues du G7 afin de discuter de priorités importantes et d'approfondir ses relations avec d'importants alliés.

Les résultats de la réunion des ministres jettent les bases du renforcement de la collaboration entre le Canada et ses partenaires.

Citation

« La responsabilité fondamentale de tout gouvernement est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Réunir les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7 à Ottawa est un exemple concret de la manière dont nous travaillons en tant que partenaires internationaux pour lutter contre des menaces telles que le crime organisé, la répression transnationale, le terrorisme et l'extrémisme violent. Le Canada est plus fort et plus sûr lorsque nous collaborons avec nos partenaires de confiance. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le Groupe des sept (G7) est un regroupement informel de sept des économies mondiales les plus avancées (le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis) et l'Union européenne. Ses membres se réunissent chaque année au Sommet du G7 pour discuter des grands enjeux économiques et géopolitiques mondiaux.

Le pays qui exerce la présidence du G7 établit le programme pour l'année et accueille et organise le sommet, ainsi qu'un certain nombre d'autres réunions tenues entre ministres et hauts fonctionnaires au cours de l'année. Le Canada, qui assure cette année la présidence du G7, accueille une série de réunions ministérielles tout au long de l'année.

En 2025, le Canada et ses partenaires du G7 célébreront 50 ans de partenariat et de coopération. Depuis la première réunion organisée par la France en 1975, le G7 est un important moteur de paix, de prospérité économique et de développement durable à l'international.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources, Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]