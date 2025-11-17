BELÉM, Brésil, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'action climatique et la prospérité économique vont de pair. Au cours de la première semaine de la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30), le Canada a renforcé son engagement en ce sens en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour promouvoir une vision commune : bâtir des économies durables et concurrentielles. Le Canada a plaidé en faveur de politiques et de mesures incitatives judicieuses qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre tout en soutenant les entreprises canadiennes, en protégeant les emplois et en attirant des investissements.

La Stratégie de compétitivité climatique du Canada récemment annoncée comprend un engagement renouvelé à renforcer les marchés du carbone industriels, l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À la COP30, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé l'intention du Canada de se joindre à la coalition pour la croissance des marchés du carbone - un partenariat avec des pays comme le Royaume-Uni, la France et Singapour, qui soutiennent les investissements et créent des emplois dans l'économie mondiale propre en pleine croissance. Parallèlement, le Canada a également approuvé la création de la coalition ouverte pour la conformité des marchés du carbone, un forum collaboratif réunissant des nations aux vues similaires afin d'échanger des points de vue sur les mécanismes de tarification du carbone, les méthodes de comptabilisation du carbone et les pratiques exemplaires sur l'utilisation potentielle de crédits compensatoires à haute intégrité.

À la COP30, la ministre Dabrusin a continué d'insister sur l'importance de solides systèmes de mesure, de surveillance, de production de rapports et de vérification pour réduire les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre responsable de près du tiers du réchauffement planétaire actuel. Lors d'une réunion ministérielle, elle a souligné le rôle essentiel joué par l'Observatoire international des émissions de méthane pour délaisser les estimations des émissions de méthane au profit de données de mesure précises. L'amélioration de l'accès aux données et l'accélération des solutions novatrices aideront le Canada et d'autres pays à atteindre l'objectif collectif de l'engagement mondial sur le méthane visant à réduire ce type d'émissions d'au moins 30 % d'ici 2030.

Le rapport faisant le point sur le méthane à l'échelle mondiale, publié aujourd'hui à la COP30 par la Coalition pour le climat et l'air pur, montre que les émissions mondiales de méthane augmentent à un rythme plus lent depuis le lancement de l'engagement mondial sur le méthane en 2021. Le rapport prévoit un ralentissement de 10 % du taux de croissance des émissions de méthane d'ici 2030 et souligne à la fois les progrès réalisés et la nécessité urgente pour les pays de mettre pleinement en œuvre les mesures possibles afin de réaliser des réductions plus rapides et plus importantes. Dans le cadre de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada, le gouvernement du Canada parachèvera le règlement renforcé sur le méthane du secteur pétrolier et gazier ainsi que le nouveau règlement sur le méthane provenant des sites d'enfouissement.

La production d'électricité à partir du charbon est l'une des principales causes des changements climatiques et engendre de graves problèmes de santé, ce qui entraîne des coûts humains et économiques importants. En tant que coprésident de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon avec le Royaume-Uni, le Canada travaille depuis 2017 à accélérer l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon sans mesures d'atténuation partout dans le monde. Aujourd'hui, cette alliance a lancé un plan pour accélérer l'abandon du charbon qui aide les pays à passer du charbon à l'énergie propre. Ce plan répond également à l'appel de la présidence de la COP30 en décrivant les solutions en matière de politiques, de planification et de financement qui pourraient être bonifiées pour mettre en œuvre les mesures du bilan mondial.

Dans le cadre d'une mobilisation plus vaste lors de la COP30, le Canada a adhéré à la déclaration sur les produits chimiques et matériaux durables de la plateforme ministérielle Biofuture en faveur de l'énergie propre. Cette déclaration concorde avec les priorités du Canada visant à créer des occasions de développer des marchés à valeur ajoutée pour le secteur forestier, à diversifier les relations commerciales et à faire progresser les objectifs climatiques et environnementaux.

La ministre Dabrusin a également signé un protocole d'entente sur la gestion intégrée des incendies lors d'une réunion bilatérale avec la ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Brésil, Marina Silva. Ce protocole d'entente facilitera l'échange des ressources dédiées aux feux de forêt lorsque les capacités nationales ne suffisent plus et renforcera les efforts déployés par le Canada et le Brésil en vue de prévenir les feux de forêt, de s'y préparer, d'y faire face et de se relever après coup.

Les résultats obtenus par le Canada au cours de la première semaine de la COP30 reflètent une détermination claire à jumeler des mesures climatiques ambitieuses avec des possibilités économiques à long terme. Grâce à des partenariats internationaux renforcés, le Canada et ses partenaires mondiaux donnent aux entreprises la certitude dont elles ont besoin pour investir dans des projets de réduction des émissions qui soutiennent l'agriculture durable, les technologies propres et la conservation de la nature. La lutte contre les changements climatiques n'est plus seulement une obligation morale, c'est également un impératif économique. En faisant progresser les marchés mondiaux du carbone, en accélérant les transitions vers l'énergie propre et en favorisant la réduction des émissions de méthane, le Canada aide à jeter les bases d'une économie mondiale concurrentielle et sobre en carbone.

À mesure que les négociations se poursuivront, le Canada continuera de mettre l'accent sur des solutions concrètes et collaboratives qui procurent des avantages réels aux populations, aux entreprises et à la planète.

« Au cours de la première semaine de la COP30, le Canada a été à l'avant-garde des efforts pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie mondiale durable et concurrentielle. Ces progrès essentiels témoignent des efforts soutenus de tous nos partenaires internationaux à la COP30. Le message du Canada lors de la COP30 était clair : maintenant que nous passons de l'engagement à l'exécution, il est plus vital que jamais de faire progresser les engagements collectifs que nous avons pris au titre de l'Accord de Paris et d'atteindre notre objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 °C. »

Lancée lors de la semaine sur l'action climatique de Londres en juin 2025, la coalition pour la croissance des marchés du carbone est un partenariat formé de divers pays qui vise à accroître la demande du secteur privé pour des crédits compensatoires à haute intégrité afin de stimuler les investissements dans des projets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de favoriser des actions climatiques plus ambitieuses.

L'entreprise GHGSat est un chef de file canadien dans la surveillance des émissions par satellite, qui facilite la détection des fuites de méthane partout dans le monde. Ce type d'innovation transforme la façon dont nous surveillons et réduisons les émissions et entraîne une révolution mondiale des données sur le méthane.

En juin 2025, le Canada est devenu l'un des coresponsables de l'engagement mondial sur le méthane, collaborant avec 160 membres en vue de réduire les émissions anthropiques de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

Lancée en 2017 lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon vise à favoriser la croissance propre et la protection du climat par l'élimination progressive et rapide de la production d'électricité à partir de centrales au charbon traditionnelles sans mesures d'atténuation. Elle a été fondée par le Canada et le Royaume-Uni.

Depuis 2022, le Canada est un partenaire clé de l'Observatoire international des émissions de méthane, lui apportant des contributions financières et l'aidant à orienter ses importants travaux. Ce soutien contribue à augmenter la quantité de données ouvertes et fiables provenant de toutes les sources disponibles sur les émissions de méthane. Ces données sont essentielles pour des programmes comme le système MARS (un système d'alerte et d'intervention lié au méthane), qui permet de repérer et de signaler les fuites majeures de méthane et de mettre en évidence une voie scientifique concrète vers la réduction rapide de ce gaz à effet de serre.

