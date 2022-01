Prendre soin : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse peut contenir des renseignements difficiles pour beaucoup et que nos efforts pour honorer les victimes et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert des difficultés dues à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones.

Une ligne d'écoute téléphonique de Résolution des questions de pensionnats indiens est disponible pour offrir du soutien aux anciens élèves des pensionnats indiens. Vous pouvez accéder à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en appelant cette ligne d'écoute, au 1-866-925-4419.

Vous pouvez aussi obtenir un soutien de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 (sans frais) ou par messagerie en ligne sur www.espoirpourlemieuxetre.ca.

GATINEAU, QC, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Les pensionnats indiens ont éloigné de force les enfants autochtones - Premières Nations, Inuits et Métis - de leurs communautés et les ont privés de leur famille, de leur langue et de leur culture, tout en leur faisant subir de nombreux sévices. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique coloniale honteuse et raciste, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Le Canada a l'obligation morale envers les survivants de rechercher la vérité. Cela comprend le soutien aux survivants, de même qu'aux personnes souffrant de traumatismes intergénérationnels, dans leur quête de réponses et de guérison.

Aujourd'hui, le 20 janvier 2022, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Stephanie Scott, directrice générale du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) sont heureux d'annoncer la signature d'un protocole d'entente qui indique les modalités et le calendrier que suivra le Canada pour communiquer les documents historiques liés aux pensionnats indiens. Élaborée conjointement, l'approche assurera une transmission efficace et sécuritaire des documents tout en protégeant et en respectant la vie privée des survivants. Le calendrier sera fixé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation et les premiers documents divulgués seront les exposés narratifs relatifs aux pensionnats.

Le Canada reconnaît l'importance de préserver et de communiquer des documents qui aideront le Centre national pour la vérité et la réconciliation à rendre hommage aux enfants qui ont fréquenté les pensionnats indiens et à les commémorer, tout en respectant les souhaits des survivants, les lois, les ordonnances des tribunaux, les ententes de règlement et les processus en cours en matière de litiges. Ce protocole d'entente décrit également les prochaines étapes pour acquérir les dossiers concernant l'histoire des pensionnats. Cela souligne également la nouvelle collaboration entre le CNVR et le Canada, et constitue une étape vers une relation renouvelée avec les peuples autochtones, la responsabilisation et une meilleure compréhension du legs des pensionnats indiens.

Citations

« Nous continuerons d'appuyer le Centre national pour la vérité et la réconciliation dans son travail essentiel de préservation des dossiers historiques des pensionnats indiens et de leurs répercussions sur les peuples autochtones pour les générations futures. Nous sommes déterminés à rétablir la confiance et à renforcer nos relations avec les peuples autochtones en prenant des mesures comme celles-ci pour soutenir les survivants, leurs familles et leurs communautés dans leurs efforts de guérison et pour arriver à un apaisement et une responsabilisation. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'accord d'aujourd'hui est une nouvelle étape sur la voie tracée pour nous par la Commission de vérité et de réconciliation il y a six ans. Grâce à ces documents, nous espérons découvrir davantage de vérité au nom des survivants, de leurs familles et de leurs communautés. »

Stephanie Scott

Directrice, Centre national pour la vérité et la réconciliation

« Nous devons avoir accès aux dossiers et la liberté de les examiner et de faire des recherches pour trouver la vérité. Il importe que tout le Canada connaisse et comprenne cette vérité et qu'il en tire des leçons. Ce n'est que par cette voie que nous pourrons bien avancer ensemble dans la réconciliation. »

Garnet Angeconeb

Membre du cercle des survivants, Centre national pour la vérité et la réconciliation

Faits en bref

Le 10 décembre 2021, le ministre Miller a publié une déclaration dans laquelle il s'engageait à adopter une nouvelle approche pour la divulgation des documents fédéraux relatifs aux pensionnats indiens.

La transmission des documents se fera dans un ordre et selon un calendrier qui conviennent au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) et comprendra des documents supplémentaires par rapport à ceux qui ont déjà été fournis au CNVR par la Commission de vérité et réconciliation (CVR). En 2015, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et d'autres ministères fédéraux avaient remis plus de 4 millions de documents à la CVR pour appuyer son travail.

au CNVR par la Commission de vérité et réconciliation (CVR). En 2015, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du et d'autres ministères fédéraux avaient remis plus de 4 millions de documents à la CVR pour appuyer son travail. En 2016, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a accordé 10 millions de dollars au CNVR en réponse à l'appel à l'action 78, qui recommandait du financement pour l'aider à établir un système national d'archivage des renseignements liés aux pensionnats. En 2018, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a versé un montant de 500 000 dollars au CNVR pour lui permettre d'entreprendre la création d'un registre national des élèves décédés dans les pensionnats.

Liens connexes

Le ministre Miller promet de nouvelles mesures pour la divulgation des documents du gouvernement fédéral relatifs aux pensionnats indiens

Restez branchés

