Le Canada et Timiskaming First Nation collaborent pour gérer ensemble le lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la signature d'une entente entre le gouvernement du Canada et Timiskaming First Nation pour établir une fiducie pour la cogestion du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue. Dans l'esprit de cette nouvelle entente, Obadjiwan a été ajouté au nom du lieu historique.

Grâce à cette entente le gouvernement du Canada transférera 50 % de la propriété du lieu historique dans une fiducie afin de mieux représenter l'histoire autochtone. La copropriété contribuera à protéger l'histoire et la culture autochtones et permettra la participation directe de Timiskaming First Nation dans la gestion du lieu historique national. Grâce à la nouvelle entente et à la nouvelle appellation du site, le lieu témoignera dorénavant de manière plus significative des 6 500 ans d'utilisation et d'occupation des terres par les Autochtones à Obadjiwan et dans les environs du lac Témiscamingue.

Un conseil de gestion coopérative chargé d'administrer la fiducie sera nommé. Il fournira des conseils et pourra prendre des décisions concernant le processus de planification et de gestion du lieu historique.

L'Agence Parcs Canada se réjouit de continuer à travailler avec Timiskaming First Nation ainsi qu'avec d'autres communautés autochtones qui souhaitent célébrer les contributions des cultures, traditions et coutumes autochtones à l'histoire du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue.

Le Canada et Timiskaming First Nation seront partenaires dans le cadre de la conservation de l'histoire et de la culture importantes du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue et afin de faire connaître les histoires de cet endroit unique à la population canadienne et au reste du monde.

Citations

« Le Canada travaille avec les Autochtones pour bâtir un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui célèbre les contributions des peuples autochtones, leurs histoires, leurs cultures ainsi que leur relation particulière avec la nature. Nous célébrons aujourd'hui cette collaboration unique dans un esprit de réconciliation. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Il aura fallu beaucoup de temps et nous sommes fiers de finalement aborder ce nouveau chapitre de notre relation de longue date avec Obadjiwan. Je veux remercier tous les anciens chefs et Conseils, notre personnel technique, le conseil d'Obadjiwan, et bien sûr nos aînés, qui ont maintenu le cap au cours des dernières décennies. Nous disons aussi megwetch à Parcs Canada qui a appuyé ce travail. Dans l'esprit de notre tradition d'amour, d'honneur et de générosité. »

Chef Wayne McKenzie

Timiskaming First Nation

Les faits en bref

Le nom Obadjiwan signifie en langue anishnabe « Là où l'eau monte dans les rapides ».

Le conseil de gestion sera composé de huit représentants, dont quatre représentants nommés par Parcs Canada et quatre représentants nommés par la Corporation Obadjiwan, qui désigneront à leur tour l'un de leurs membres à titre de président ou de présidente.

Une nouvelle plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada sera éventuellement dévoilée.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnes - y compris les contributions inestimables des Autochtones - les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à nouer des liens avec leur passé.

Le lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue est le témoin privilégié de la présence autochtone depuis plus de 6 500 ans et de l'histoire de l'endroit en tant que théâtre des rivalités commerciales des marchands de fourrures durant 200 ans. Cet ancien poste de traite est au cœur de l'histoire de cette vaste région qu'est le Témiscamingue.

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada a pris des mesures pour augmenter le nombre de désignations autochtones dans le cadre du Programme national de commémoration historique. À ce jour, il existe 144 lieux historiques nationaux qui commémorent des thèmes autochtones et 66 personnes et 58 événements autochtones qui ont été désignés d'importance historique nationale.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Virginie Michel, Agente, promotion et communications, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec, Parcs Canada, 514-240-3126, virginie.michel@canada.ca; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.pc.gc.ca