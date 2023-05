ST. JOHN'S, NL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé un investissement conjoint de jusqu'à 306 millions de dollars pour élargir la Route Transcanadienne.

Cet investissement permettra l'élargissement à quatre voies de plusieurs tronçons de la Transcanadienne dans la région d'Avalon et la région centrale de Terre-Neuve afin d'augmenter la capacité de circulation et d'améliorer la séparation entre les voies de circulation en sens inverse. Ces améliorations soutiendront la fiabilité et la sécurité de l'accès entre les collectivités rurales et renforceront les liens de transport tout au long de l'année, la sécurité des transports et la résilience aux changements climatiques de la Transcanadienne.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, bâtit des collectivités résilientes et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement et la facilitation de la circulation des biens et des personnes sont essentiels à la sécurité économique. Alors que les effets des changements climatiques sont ressentis par les communautés de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'ensemble du pays, l'investissement que nous faisons aujourd'hui dans la Route Transcanadienne permettra à la principale voie d'approvisionnement de Terre-Neuve-et-Labrador d'être plus résiliente face aux phénomènes météorologiques extrêmes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne permettra de rendre les déplacements plus sûrs et d'améliorer la circulation des marchandises sur l'île. Cela signifie que vous passerez moins de temps sur la route et plus de temps avec votre famille. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail

« Les investissements dans les infrastructures publiques sont essentiels pour que les collectivités rurales de Terre-Neuve-et-Labrador restent saines, fortes et dynamiques. Ces améliorations routières vont faciliter la vie des navetteurs dans ces secteurs en rendant la route transcanadienne plus sûre et plus fiable, en réduisant les embouteillages et en simplifiant les déplacements des résidents. »

Joanne Thompson, députée de St. John's Est

« Notre gouvernement s'est engagé à améliorer notre province dans l'intérêt de tous les habitants de Terre-Neuve et du Labrador. Ces importants projets d'infrastructure contribueront à renforcer la fiabilité de la connectivité entre les collectivités tout au long de l'année, tout en rendant nos routes plus sûres et plus résistantes face aux changements climatiques. Les investissements d'aujourd'hui auront également un impact positif sur notre industrie du tourisme, et nous nous réjouissons de savoir que les touristes et les habitants de la région pourront profiter de toutes ces infrastructures au cours des prochaines années. »

L'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Les projets tels que ceux annoncés aujourd'hui sont importants pour la poursuite de nos efforts de modernisation des infrastructures routières de la province. Ils sont également importants du point de vue de la sécurité routière et contribuent à garantir que nos collectivités rurales et urbaines restent connectées aux centres de services qui fournissent des soins de santé et d'autres services de soutien du gouvernement. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Ce sont d'excellentes nouvelles pour l'ensemble de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. L'élargissement à quatre voies des autoroutes permet un transport sûr et plus efficace des marchandises et des personnes dans toute la province. Les travaux de construction et les retombées connexes créeront des milliers d'emplois pour les gens de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'annonce faite aujourd'hui représente un avantage important pour tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. »

Jim Organ, directeur général, Heavy Civil Association, Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 153 millions de dollars dans ce projet, et le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador investit 153 millions de dollars. Le financement fédéral est assujetti au processus de diligence raisonnable et d'approbation nécessaire.

investit jusqu'à 153 millions de dollars dans ce projet, et le gouvernement de Terre-Neuve-et- investit 153 millions de dollars. Le financement fédéral est assujetti au processus de diligence raisonnable et d'approbation nécessaire. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui visent à améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, les infrastructures routières, aériennes ou maritimes et la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus que 600 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totalisant plus de 300 millions de dollars.

dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le , pour une contribution fédérale totalisant plus de 300 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

