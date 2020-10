ST. JOHN'S, NL, le 2 oct. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et Danny Breen, maire de St. John's, ont annoncé le financement d'un projet visant à améliorer et à relier un sentier à une voie de transport actif continue de 4,8 kilomètres à St. John's.

Le projet vise à construire le sentier à usage partagé Kelly's Brook en améliorant et en reliant des sections existantes du sentier de manière à créer une voie piétonne et cyclable plus sûre. Une fois le projet terminé, les résidents bénéficieront d'un véritable sentier polyvalent qui permettra de mieux relier les différents quartiers ainsi que les parties est et ouest de St. John's.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 755 600 $, tandis que la contribution de la Ville s'élève à plus de 610 000 $.

Citations

« Nous avons besoin de davantage de cyclisme dans notre belle ville. Et nos cyclistes doivent être en sécurité. Ce projet rendra la marche et le cyclisme plus pratique et plus sécuritaire pour plus de personnes. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'activité physique est importante pour notre santé mentale et physique. Depuis que la COVID-19 a changé nos vies, les modes de vie actifs sont devenus encore plus importants et encourager les gens à adopter un des habites de vie saines est important pour notre gouvernement. En travaillant avec la ville de St. John's et le gouvernement fédéral, nous donnons accès à un sentier inclusif dont les marcheurs et les cyclistes pourront profiter. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Au nom du conseil municipal et du personnel, nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour cet important investissement dans les infrastructures de la ville. L'amélioration du sentier Kelly's Brook est une étape importante du projet d'aménagement d'un réseau de mobilité intégré qui soutiendra de multiples modes de transport actif dans notre ville. L'amélioration des raccordements entraînera des avantages pour la santé et l'économie pendant de nombreuses années. J'ai hâte de pouvoir inaugurer le début des travaux. »

Danny Breen, maire de St. John's

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 491 millions de dollars dans plus de 565 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 491 millions de dollars dans plus de 565 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca