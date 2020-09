HARBOUR GRACE, NL, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Mais la pandémie de COVID-19 n'a pas seulement touché notre santé personnelle. Elle a un effet profond sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans des infrastructures sûres et modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées joueront un rôle clé pour garantir que les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ont accès à des services fiables pour soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Pam Parsons, députée provinciale de Harbour Grace-Port de Grave, et Don Coombs, maire de Harbour Grace, ont annoncé le financement de deux projets visant à offrir aux résidents de Harbour Grace et de Spaniard's Bay une eau plus propre et des routes plus sûres.

Les résidents de la municipalité de Harbour Grace bénéficieront du remplacement des conduites d'eau, des égouts et des égouts pluviaux et de la modernisation des rues, ce qui permettra de fournir de l'eau potable sans danger pour la consommation et d'éliminer les eaux usées de 42 résidences.

Dans la municipalité de Spaniard's Bay, la station de pompage des eaux usées sera remise en état grâce au remplacement des pompes et des conduites de refoulement ainsi qu'à la modernisation de la chambre de collecte et de l'équipement électrique. Le chemin Pondside sera également modernisé, avec de nouveaux ponceaux, le repavage et l'installation d'une couche d'adhérence de l'asphalte. Ces améliorations permettront d'accroître et d'améliorer la sécurité routière pour les conducteurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructure des collectivités rurales et du Nord (VICRN) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 1,4 million de dollars, tandis que les municipalités et les collectivités versent plus de 791 000 $.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes et fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ainsi que dans des infrastructures routières pour bâtir des collectivités saines, résilientes et inclusives. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de protéger nos voies navigables et d'améliorer les conditions de conduite pour les années à venir. Ces projets fourniront également des emplois de qualité alors que nous nous remettons des effets économiques de la pandémie, ce qui aidera les collectivités à prospérer à nouveau. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureuses de travailler avec les villes de Harbour Grace et Spaniard's Bay, en plus des gouvernements fédéral et provincial, afin de procurer ce financement significatif pour que des améliorations nécessaires soient apportées à nos routes et infrastructures. Les projets des rues Harvey et Pondside étaient d'une priorité importante et je suis heureuse de participer à leur réalisation. »

Pam Parsons, députée provincial de Harbour Grace-Port de Grave

« Je suis très heureux de cette annonce. Ceci était une priorité en matière d'infrastructure qui était sur le radar du conseil depuis le Jour 1 et je remercie les gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien. »

Don Coombs, maire de Harbour Grace

« La Ville de Spaniard's Bay est heureuse de voir les éléments clés d'un autre projet de travaux publics se réaliser. Notre conseil municipal travaille très fort pour identifier, prioriser et obtenir le soutien des partenaires pour que les projets comme la reconstruction du chemin Tilton Pondside soient complétés. Nous remercions la députée provinciale Pam Parsons et le député Ken McDonald pour leur soutien continu. »

Paul Brazil, maire de Spaniard's Bay

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars soutiennent les infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 489 millions de dollars dans plus de 562 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été fortement touchées par la pandémie en portant à 80 % la part fédérale des coûts des projets d'infrastructures publiques dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et pour les projets réalisés avec des bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant pour soutenir les collectivités dans la mise en œuvre de nouveaux moyens novateurs d'adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

