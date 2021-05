Le projet de reboisement pour la séquestration du carbone de la Ville de St. John's recevra environ 77 900 dollars du Canada et de la province pour réduire les émissions et augmenter la séquestration du carbone dans le projet d'espace vert de la Ville. Il permettra d'amplifier les services écologiques de la forêt urbaine de St. John's grâce au reboisement de 11,4 hectares, qui se traduira par une réduction des émissions résultant de la diminution de l'entretien du gazon et d'une meilleure séquestration du carbone.

Le budget de 2021 a réaffirmé l'engagement du Canada d'atteindre nos cibles climatiques et de créer de bons emplois en investissant un montant historique de 17,6 milliards de dollars dans la lutte contre les changements climatiques et la croissance de l'économie propre.

« Les changements climatiques sont bien réels, et ils changent le paysage qui nous entoure. Nous créons un avenir respectueux de l'environnement et prospère pour tout le monde. Ces 13 projets permettront de réduire les émissions et de créer des emplois dans toute notre province. C'est ainsi que nous deviendrons carboneutres. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre des Ressources naturelles



« Grâce à des projets tels que ceux-ci et à notre plan d'action contre les changements climatiques, nous nous efforçons de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de stimuler l'innovation et la croissance propres et de renforcer la résilience aux répercussions des changements climatiques. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour soutenir la mise en œuvre d'une économie verte et des initiatives visant à faire progresser la province sur le plan environnemental et économique. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

« La restitution du caractère naturel de 11,4 hectares de terrain dans 13 parcs et espaces ouverts de la Ville limite l'entretien nécessaire du gazon dans ces zones et ainsi notre utilisation de combustibles fossiles, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'économiser les ressources financières. L'une des priorités stratégiques de la Ville de St. John's est d'être une ville durable, aujourd'hui et pour les générations de demain. La replantation sur des sites précédemment défrichés figure dans le plan de gestion des forêts urbaines de la Ville et les avantages de ce projet de reboisement s'harmonisent avec le plan climatique que nous venons de publier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les activités de la Ville et stabilisent les coûts énergétiques en favorisant l'efficacité énergétique. »

- Danny Breen, maire de la Ville de St. John's

Faits en bref

Les autres projets qui recevront un financement du fonds du défi des changements climatiques sont le projet de remplacement de chaudière (786 130 dollars ) de la société d'habitation de Terre-Neuve-et- Labrador ( Newfoundland and Labrador Housing Corporation) et le projet de remplacement de combustible (1 039 980 dollars ) de l'institut des pêches et de la mer (Fisheries and Marine Institute). Les dix autres projets seront annoncés dans la semaine à venir.

) de la société d'habitation de Terre-Neuve-et- ( and Labrador Housing Corporation) et le projet de remplacement de combustible (1 039 ) de l'institut des pêches et de la mer (Fisheries and Marine Institute). Les dix autres projets seront annoncés dans la semaine à venir. Le fonds du défi des changements climatiques de Terre-Neuve-et- Labrador est un programme concurrentiel de subventions visant à financer des projets de réduction des gaz à effet de serre. Il soutient des projets d'investissement qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme était ouvert aux organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs - grandes entreprises industrielles, petites et moyennes entreprises, secteurs commerciaux, municipaux et sans but lucratif, ainsi que les gouvernements et organisations autochtones.

est un programme concurrentiel de subventions visant à financer des projets de réduction des gaz à effet de serre. Il soutient des projets d'investissement qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme était ouvert aux organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs - grandes entreprises industrielles, petites et moyennes entreprises, secteurs commerciaux, municipaux et sans but lucratif, ainsi que les gouvernements et organisations autochtones. Le fonds du défi des changements climatiques de la province recevra jusqu'à 19,9 millions de dollars par l'entremise du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement fédéral, une augmentation par rapport au total de 11,4 millions de dollars annoncé précédemment, en réponse au vif intérêt suscité par le fonds. Les 4,8 millions de dollars destinés aux projets annoncés aujourd'hui proviennent de ce financement annoncé plus tôt.

Les fonds restants serviront à financer d'autres projets qui seront annoncés ultérieurement.

Dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, Terre-Neuve-et- Labrador est admissible à un montant total de 44,7 millions de dollars pour des programmes visant à réduire la pollution par le carbone et à renforcer l'économie.

