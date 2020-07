ST. GEORGE'S, NL, le 16 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a toutefois pas eu que des effets sur notre santé personnelle, elle a également profondément touché notre économie.

C'est la raison pour laquelle les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans l'aménagement de parcs sécuritaires et d'une source d'approvisionnement en eau potable fiable joueront un rôle clé pour que les résidents de Terre‑Neuve aient accès à des installations modernes qui favorise la santé des collectivités.

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Scott Reid, député provincial de St. George's-Humber, et des représentants locaux ont annoncé aujourd'hui le financement de neuf projets visant à bâtir des collectivités plus saines dans la région de la Baie St. George.

Pour améliorer l'accès à des infrastructures récréatives modernes, Flat Bay complètera l'aménagement du secteur de l'étang du parc mi'kmaq Calm Waters Bay St. George South améliorera la surface de patinage à Robinsons et un terrain de jeux communautaire à MacKay. De son côté, Pasadena bâtira des jeux d'eau près de la Place Pasadena.Ces projets permettront d'appuyer des collectivités saines.

Pour assurer l'accès à de l'eau potable sécuritaire et fiable, les réseaux d'alimentation en eau de St. George's et Flat Bay Est seront améliorés grâce au forage de nouveaux puits qui seront raccordés aux réseaux existants. À Massey Drive, 21 foyers de la rue Lady Diana bénéficieront d'un accès à de l'eau potable et au réseau sanitaire grâce à l'installation de 210 mètres de conduites d'aqueduc et d'égout. Pasadena améliorera également ces infrastructures en eau en installant une conduite d'eau pour raccorder des propriétés de la promenade Tipping au système d'eau. La ville bâtira aussi un nouveau barrage à l'étang Blue Gulch pour améliorer la qualité de l'eau potable pour les résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de Terre‑Neuve‑et-Labrador s'élève à plus de 1,2 million de dollars, tandis celle des municipalités et des collectivités s'élève à plus de 1 million de dollars.

Ces projets s'inscrivent dans une série d'annonces de projets importants qui seront faites partout dans la province au cours des prochaines semaines. Nous travaillons en collaboration pour soutenir l'emploi, améliorer nos collectivités et renforcer la confiance, en plus de relancer la croissance économique de manière sûre et durable.

« Investir dans des infrastructures liées à l'eau et aux loisirs accessibles est essentiel pour bâtir des collectivités saines et résilientes. L'aménagement du secteur de l'étang du parc mi'kmaq de Calm Waters, et les améliorations apportées au réseau d'aqueduc à Massey Drive et à St. George's favoriseront un mode de vie sain au sein de la population pendant de nombreuses années. Le projet créera également des emplois, tandis que nous tentons de remédier aux répercussions économiques de la pandémie et d'aider les collectivités à se remettre sur pied et à grandir. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, au nom de l'honorable Catherine Mckenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets dans la circonscription de St. Georges - Humber sont un exemple des actions positives qui peuvent être réalisées lorsque le gouvernement fédéral, les provinces et les administrations municipales collaborent. Il s'agit de projets importants pour notre région, qui contribuent fortement à combler les besoins actuels en matière infrastructure. »

Scott Reid, député provincial de St. George's-Humber

« La ville est extrêmement heureuse d'avoir reçu du financement du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour le forage d'un nouveau puit et pour la qualité de l'eau. La capacité d'assurer la stabilité de l'accès à l'eau potable pour nos résidents est une mesure particulièrement importante alors que nous livrons ces services. »

Danny Conway, maire de la Ville de St. George's

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 1,2 M$, tandis que la contribution des municipalités et des collectivités s'élève à plus de 1 M$.

Renseignements sur les projets :



Nom du projet Fonds Emplacement Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Améliorations à la patinoire de Robinsons VICCR Baie St. George Sud Des améliorations seront apportées à la patinoire extérieure ainsi qu'à la structure connexe. Le projet vise à offrir à la région de meilleures installations récréatives. 42 653 $ 42 640 $ 55 783 $ Améliorations à l'aire de jeu communautaire (McKay's) VICCR Baie St. George Sud Des améliorations seront apportées à une aire de jeu afin d'offrir aux jeunes de meilleures installations récréatives. 16 663 $ 16 658 $ 21 792 $ Développement du parc mi'kmaq de Calm Waters, phase 2 CCRIS Flat Bay Le projet consiste à achever l'aménagement en cours du secteur de l'étang de la Bande de Flat Bay (Flat Bay Band Inc.) afin de permettre une meilleure utilisation du secteur et d'en renforcer la sécurité pour la collectivité et la Bande. St. George's est un secteur riche d'histoire des Mi'kmaq, et les visiteurs auront l'occasion de découvrir leur héritage ainsi que celui des Premières Nations de Terre-Neuve-et-Labrador. 342 928 $ 0 $ 146 209 $* Bande de Flat Bay Rétablissement d'un puits communautaire et construction d'une nouvelle station de pompage VIV Flat Bay Est Le projet consiste à remplacer le système d'alimentation en eau du district de services locaux de Flat Bay Est. Il comprend le forage d'un nouveau puits ainsi que la construction d'une station de pompage moderne. Le projet offrira donc aux résidents du secteur l'accès à un approvisionnement en eau potable fiable, et la mise hors service et le remplacement de l'ancienne station de pompage désuète entraîneront la réduction des coûts d'exploitation annuels. 85 053 $ 106 316 $ 43 108 $ Remplacement des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la rue Lady Diana VIV Massey Drive Le projet de remplacement des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la rue Lady Diana comprendra l'installation d'un réseau d'alimentation en eau potable et d'égout sanitaire d'environ 210 mètres de long. Un total de 21 foyers bénéficieront ainsi d'un accès à un réseau d'aqueduc et d'égout fonctionnel. Le projet fera également en sorte que les eaux pluviales soient adéquatement drainées afin de protéger le réseau nouvellement construit. 319 957 $ 399 947 $ 162 168 $ Améliorations aux installations de loisirs VICCR Pasadena Les améliorations apportées aux installations de loisirs comprendront notamment la construction d'une aire de jets d'eau extérieure près de la place Pasadena ainsi que la réalisation de tous les travaux de réfection nécessaires. 160 240 $ 160 191 $ 209 569 $ Conduite d'eau de la rue Tipping VIV Pasadena L'installation d'une nouvelle conduite d'eau permettra de desservir 19 propriétés, qui auront accès à une eau potable de meilleure qualité. 326 461 $ 326 461 $ 247 079 $ Barrage - Blue Gulch Pond VIV Pasadena L'installation d'un nouveau barrage et d'une nouvelle prise d'eau permettra d'améliorer la qualité de l'eau potable pour les résidents 140 741 $ 140 741 $ 106 518 $ Forage d'un nouveau puits VIV St. George's Des améliorations seront apportées au réseau d'aqueduc de la ville de St. George's. Le projet comprend notamment le forage d'un nouveau puits et son raccordement au réseau existant. Les résidents de la ville auront donc accès à un approvisionnement en eau potable fiable et sûr. Le projet fera également en sorte que la ville de St. George's bénéficie d'un approvisionnement en eau potable suffisant pour répondre à ses besoins. 79 375 $ 99 219 $ 40 231 $

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le Gouvernement du Canada a investi plus de 486 millions de dollars pour plus de 540 projets d'infrastructure partout à Terre-Neuve-et- Labrador au terme du plan Investir dans le Canada.

