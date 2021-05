GRAND FALLS-WINDSOR, NL, le 25 mai 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Des investissements stratégiques dans des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador des services fiables afin de soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays--Central--Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour des projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans 21 collectivités situées dans le centre de Terre-Neuve.

À Grand Falls-Windsor, on construira un nouveau bâtiment de désinfection aux ultraviolets. La collectivité bénéficiera de cette nouvelle infrastructure qui viendra augmenter sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées, en plus de respecter les exigences provinciales en matière de qualité des effluents. Les résidents de 9 autres municipalités bénéficieront également de la modernisation de leurs infrastructures de traitement des eaux usées, notamment grâce à la construction et à l'amélioration de stations de relèvement, ainsi qu'au remplacement de conduites principales d'eau et d'égout.

De plus, 12 municipalités amélioreront leurs systèmes d'alimentation en eau potable, ce qui comprend la remise en état et le prolongement de conduites d'eau et de raccordements, de nouvelles bornes d'incendie pour améliorer la protection contre les incendies, un nouveau bâtiment de pompage à Jackson's Cove-Langdon's Cove-Silverdale, ainsi qu'un nouveau système de chloration dans la municipalité de La Scie.

Grâce à ces améliorations, les résidents continueront à bénéficier de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûrs et fiables pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans les projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 6,2 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Les municipalités et les collectivités consacrent plus de 3,4 millions de dollars aux projets.

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. L'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans ces 21 collectivités permettra aux résidents de bénéficier de services essentiels sûrs et fiables pendant de nombreuses années, en plus de protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Scott Simms, député de Coast of Bays--Central--Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes toujours heureux de travailler avec les conseils municipaux et nos partenaires à Ottawa. Ce financement nous permet de veiller à ce que les collectivités de notre province disposent d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûres et fiables. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Des étapes importantes ont été franchies ces dernières années pour accroître l'accès à des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûrs et fiables. En trois ans, notre gouvernement a approuvé environ 300 projets d'approvisionnement en eau grâce à un financement provincial de 100 millions de dollars. Le financement annoncé aujourd'hui pour 21 collectivités du centre de Terre-Neuve soutient les efforts qu'elles déploient pour améliorer leurs infrastructures et répondre à leurs besoins et défis uniques. »

L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques

Document d'information : Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées pour protéger la santé publique et l'environnement

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 22 projets d'infrastructure dans 21 collectivités situées dans le centre de Terre-Neuve.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador consacre plus de 6,2 millions de dollars aux projets, tandis que les municipalités et les collectivités leur allouent plus de 3,4 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :



Lieu Nom du projet Renseignements

sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Badger Remise en état de

trois stations de

relèvement Remplacement de trois stations de relèvement sur la rue Maple, la promenade Kinsmen et la route transcanadienne. Le projet profitera à la collectivité en augmentant sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées. 288 948 $ 361 185 $ 146 451 $ Beachside Amélioration des

infrastructures

d'aqueduc et

d'égout sur la rue

Main Installation d'environ 300 m de conduites principales d'eau et d'égout le long de la rue Main pour desservir 12 résidences. 162 208 $ 202 760 $ 82 214 $ Bishop's

Falls Boucle de la

conduite d'eau sur

le chemin

Greenridge Mise en place et la construction de 225 m de conduites d'eau locales pour relier les conduites d'eau du chemin Greenridge et de la First Avenue afin de créer un réseau en boucle. Le projet profitera à la collectivité en augmentant l'accès à l'eau potable. 44 838 $ 44 838 $ 33 935 $ Botwood Remplacement de

la conduite d'eau

principale et

travaux

d'amélioration connexes -

chemin Sacrey's Remise en état de 930 m de conduite d'eau et amélioration de 930 m de route une fois l'installation de la conduite d'eau terminée. Le remplacement de l'actuelle conduite d'eau sous-dimensionnée profitera à la collectivité en augmentant l'accès à l'eau potable et en améliorant la qualité des infrastructures routières sur le chemin Sacrey's. 443 541 $ 443 541 $ 335 690 $ Burlington Prolongement de

la conduite d'eau

principale Le prolongement du réseau d'aqueduc actuel comprend le prolongement de la conduite principale de 670 m pour desservir quatre autres résidences. En outre, quatre nouvelles bouches d'incendie seront installées pour assurer la sécurité contre les incendies, ainsi que la possibilité de rincer la conduite principale d'eau si nécessaire. 168 497 $ 210 621 $ 85 401 $ Cottlesville Modernisation de

deux stations de

relèvement des

eaux usées La remise en état de deux stations de relèvement des eaux usées, y compris le remplacement de tous les composants mécaniques et électriques, permettra d'obtenir une station de pompage plus fiable et plus efficace qui servira mieux la collectivité. 90 683 $ 113 354 $ 45 962 $ Crow Head Chemin Mutford's

Cove - aqueduc

et égouts -

phase 2 Installation d'environ 700 m d'égouts sanitaires et de 200 m de conduites de refoulement. Nouveaux services d'égouts pour 16 résidences, et pose d'une nouvelle couche d'asphalte dans la ville de Crow Head. 438 895 $ 548 619 $ 222 450 $ Embree Amélioration de la

station de

relèvement sur la

rue Water Le remplacement des équipements mécaniques et électriques internes de la station de relèvement la rendra plus efficace, améliorant ainsi la capacité de la collectivité à traiter et à gérer les eaux usées. 63 658 $ 79 573 $ 32 265 $ Glenwood Amélioration des

services

d'aqueduc et

d'égouts -

avenue Shea à

Glenwood La remise en état d'environ 180 mètres d'égouts sanitaires et de conduites d'eau principales, ainsi que de nouveaux services d'eau et d'égouts pour huit résidences supplémentaires, permettront d'améliorer l'accès à l'eau potable et d'accroître la capacité de la collectivité à gérer les eaux usées. 105 585 $ 131 981 $ 53 515 $ Grand Falls

-Windsor Construction d'un

bâtiment de

désinfection aux

ultraviolets Construction d'un nouveau bâtiment de désinfection aux ultraviolets (UV). Le nouveau système de désinfection aux UV permettra de faire face à l'augmentation future des flux d'eaux usées nécessitant un traitement et d'améliorer la qualité des effluents afin de satisfaire aux exigences provinciales. Le projet profitera à la collectivité en augmentant sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées. 922 686 $ 692 015 $ 928 999 $ Harbour

Breton Amélioration des

infrastructures

des égouts

sanitaires et

pluviaux -

Godwin's

Hill/promenade

Canada, Harbour

Breton Le remplacement de 910 m de canalisations sanitaires et d'évacuation des eaux pluviales permettra d'augmenter la capacité de gestion des eaux usées en éliminant les problèmes de drainage. L'installation d'une bouche d'incendie permettra aux résidents d'être mieux protégés contre les incendies. 482 709 $ 603 386 $ 244 657 $ Jackson's

Cove-

Langdon's

Cove-

Silverdale Amélioration de la

station de

pompage et de la

prise d'eau Construction d'un nouveau bâtiment de pompage et d'un puits, aménagement de 20 m de tuyaux de prise d'eau, installation de nouvelles pompes et d'un nouveau système d'hypochloration, et travaux connexes dans la ville de Jackson's Cove-Langdon's Cove-Silverdale. Le projet profitera à la collectivité en améliorant l'accès à l'eau potable. 100 215 $ 125 268 $ 50 793 $ La Scie Nouveau système

de chloration La construction d'un bâtiment de chloration et l'achat et l'installation d'un système de chloration permettront à la collectivité d'avoir accès à l'eau potable. 191 886 $ 239 858 $ 97 256 $ Lewisporte Amélioration des

services

d'aqueduc et

d'égouts et des

infrastructures

routières sur le

chemin Pond Le remplacement d'environ 200 m de conduites d'égouts pluviaux, d'environ 200 m de lignes d'égouts sanitaires et la modernisation d'environ 400 m de conduites d'eau sur le chemin Pond. Le projet comprendra également la remise en état de l'asphalte et de la bordure connexes. Le projet profitera à la collectivité en améliorant l'accès à l'eau potable et en améliorant la capacité de la collectivité à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. 223 420 $ 223 420 $ 169 093 $ Port Anson Chemin Rowsell's

Point et chemin

Port Anson La construction de 680 m de nouvelles conduites d'eau, y compris les services, les prises d'eau et la remise en état des routes sur une partie du chemin Port Anson et sur le chemin Rowsell's Point. Une fois les travaux terminés, les résidents auront un meilleur accès à l'eau potable et une pression principale suffisante pour assurer la protection contre les incendies. 291 294 $ 364 117 $ 147 640 $ Smith's

Harbour Amélioration du

réseau de

distribution d'eau Mise en place et construction d'un système de pompage d'eau à Round Pond afin de pomper l'eau dans le réservoir municipal. Le projet fournira à la collectivité de Smith's Harbour un accès amélioré et plus fiable à l'eau potable. 116 383 $ 145 479 $ 58 988 $ Springdale Remise en état de

l'avenue Booth Le remplacement des infrastructures d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux et de conduites d'eau afin de fournir une eau potable propre et sûre à la collectivité de Springdale. 173 889 $ 217 362 $ 88 134 $ St. Alban's Amélioration de la

station de

pompage de la

fosse d'aspiration Amélioration du système de contrôle des pompes pour réduire les débordements d'eau. En outre, un schéma de séquencement plus efficace des trois pompes permettra de réduire la consommation d'énergie et une pompe de puits profond vieillissante sera remplacée. 145 113 $ 181 392 $ 73 549 $ Summerford Services

d'aqueduc et

d'égouts sur

Strong's Island -

phase 1 L'installation de 1 600 m de conduites d'eau et d'égouts permettra un meilleur accès à l'eau potable et augmentera la capacité de la collectivité de Strong Island à gérer les eaux usées. 742 744 $ 928 430 $ 376 454 $ Summerford Amélioration des

infrastructures

d'aqueduc et

d'égouts - vannes

et bouches

d'incendie Le remplacement des vannes et des bouches d'incendie permettra d'assurer la fonctionnalité continue du système de distribution d'eau de la collectivité. 21 740 $ 27 175 $ 11 019 $ Triton Amélioration des

infrastructures

d'aqueduc et

d'égouts -

modernisation de

la station de

relèvement et

nouvelle pompe

de surpression La modernisation des stations de relèvement existantes, l'installation d'une nouvelle pompe de surpression d'eau et d'un nouveau bâtiment de pompage augmenteront la capacité de la Ville à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales et amélioreront l'accès à l'eau potable. 212 832 $ 266 040 $ 107 872 $ Twillingate Modernisation de

la station de

relèvement des

eaux usées Deux stations de relèvement des eaux usées seront entièrement réaménagées, ce qui éliminera le risque de refoulement des égouts affectant les propriétés voisines et empêchera les débordements dans l'océan. 90 683 $ 113 354 $ 45 962 $

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 521 millions de dollars dans 675 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

