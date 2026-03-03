La Coalition mondiale sur les télécommunications accueille de nouveaux membres pour favoriser la mise au point des technologies 6G

BARCELONE, Espagne , le 3 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, au Congrès mondial de la téléphonie mobile tenu à Barcelone, en Espagne, le Canada s'est joint à ses partenaires de la Coalition mondiale sur les télécommunications afin de faire progresser la concertation internationale en matière de sécurité et de résilience de la 6G. La Coalition a également accueilli la Finlande et la Suède comme membres, élargissant ainsi sa portée mondiale et renforçant son expertise en politiques, en sécurité et en innovation dans le domaine des télécommunications.

Les membres de la Coalition ont d'ailleurs adopté collectivement un nouvel ensemble de principes de sécurité et de résilience pour la 6G[CL1] . Cette approche commune permettra de veiller à ce que les systèmes de télécommunications de prochaine génération soient sécurisés, interopérables et résilients. Ces principes traitent de domaines prioritaires tels que les architectures sécurisées dès la conception, la cryptographie résistante aux technologies quantiques, le fonctionnement de réseaux résilients, l'intégration fiable de l'intelligence artificielle et la diversification, ainsi que l'interopérabilité des chaînes d'approvisionnement. Ils visent également à orienter les parties prenantes dans le développement et le futur déploiement de la 6G.

Les partenaires de l'industrie ont également joué un rôle essentiel dans la formulation des principes. Plusieurs parties prenantes canadiennes et internationales du secteur des télécommunications ont appuyé les principes de résilience et de sécurité de la 6G, dont les suivantes :

1Finity

AT&T

ATIS

BT Group

Ericsson

KDDI Corporation

NEC Corporation

NTT Docomo

NVIDIA

OREX SAI

Qualcomm

Rakuten Mobile

SoftBank

TELUS

Vidéotron

Virgin Media O2

Vodafone

Samsung

Keysight

Nokia

La participation du Canada à la Coalition témoigne de son leadership dans la promotion de systèmes de télécommunications fiables, sécurisés et novateurs. Les principes orienteront les prochaines démarches de la Coalition, ainsi que la collaboration avec l'industrie, le milieu universitaire et les organismes de normalisation, afin de soutenir le déploiement mondial de réseaux 6G sécurisés et résilients. C'est dans cette optique que les membres de la Coalition continueront de cerner les occasions d'améliorer la collaboration avec des partenaires partageant les mêmes valeurs et d'élargir le regroupement en vue de faire progresser des intérêts communs.

Citations

« Le monde prépare l'arrivée de la 6G, et il est essentiel de veiller à ce que les réseaux de prochaine génération soient sécurisés et résilients afin de protéger la population canadienne et de renforcer notre avenir numérique. Le Canada est fier de collaborer avec des partenaires internationaux et des chefs de file de l'industrie pour faire progresser les principes établis par la Coalition, et nous accueillons la Finlande et la Suède comme nouveaux partenaires dans cet effort. Ensemble, nous façonnons un écosystème des télécommunications ouvert, concurrentiel et digne de confiance. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

Le Canada est un membre fondateur de la Coalition mondiale sur les télécommunications, établie en 2023, et préside son comité directeur jusqu'à la fin de 2026.

La 6G fait référence aux communications sans fil de prochaine génération qui succéderont à la 5G. Ces nouvelles technologies seront beaucoup plus rapides que les technologies actuelles, et elles soutiendront les nombreuses nouvelles applications nécessaires à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle, aux communications et aux capteurs intégrés, ainsi qu'aux réseaux non terrestres, pour ne nommer que ces innovations.

Les engagements pris par le Canada dans le cadre de la Coalition s'ajoutent à son adhésion aux principes communs à l'égard de la 6G en 2024 et aux travaux en cours dans le programme de fiabilité des réseaux de télécommunications.

La Coalition donne également suite aux propositions de Prague sur la diversité des fournisseurs en matière de télécommunications et aux principes du RAN ouvert du Royaume-Uni, envers lesquels le Canada a affirmé son engagement en 2022.

Les principes de sécurité et de résilience pour la 6G mettent en valeur les domaines prioritaires tels que les architectures sécurisées dès la conception, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la cryptographie résistante aux technologies quantiques et l'intégration fiable de l'intelligence artificielle dans les télécommunications.

Les principes ont pour objet de soutenir la coordination hâtive entre les gouvernements, les industries, le milieu universitaire et les organismes de normalisation à mesure que la 6G est adoptée dans le monde.

