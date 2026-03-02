Avis aux médias - La ministre Joly participera à l'inauguration des installations de fabrication entièrement canadienne de New Flyer Industries

WINNIPEG, MB, le 2 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, se joindra au premier ministre du Manitoba, l'honorable Wab Kinew; à la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand; à la secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface-Saint-Vital, Ginette Lavack; et au député de Winnipeg-Centre-Sud, Ben Carr, à l'occasion d'une cérémonie marquant l'inauguration officielle des installations de fabrication entièrement canadienne de New Flyer Industries.

Date : Le mardi 3 mars 2026

Heure : 11 h 30 (heure du Centre)

Lieu : Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Kyra Fanning à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

